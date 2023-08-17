نجيب ساويرس: محمد بن زايد حكيم العرب

محمد بن زايد، وجه رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، رسالة لرئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووصفه بأنه حكيم العرب، وذلك بعد اللقاء الذي عقده بن زايد، بشأن مؤتمر COP 28.

رسالة ساويرس لرئيس دولة الإمارات العربية

وقال محمد بن زايد، في اللقاء، إن هناك ثلاث عوامل رئيسية بين الجيل الناجح والجيل غير الناجح، أول شيء التربية، والنقطة الثانية التعليم، حيث يجب أن يتعلم الأبناء بشكل صحيح، والنقطة الثالثة العمل على إخراج قادة للتنمية.

وعلق المهندس نجيب ساويرس على حديث الشيخ محمد بن زايد، ووجه له رسالة قائلًا: "حكيم العرب"

Advertisements

محمد بن زايد ولقاء فريق عمل مؤتمر COP28

جدير بالذكر أن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عقد لقاء بفريق عمل الدورة 28 من مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28، ووجه 15 رسالة بشأن المؤتمر، كما رسم خارطة طريق شاملة لحماية الأرض.

وأكد الشيخ محمد بن زايد على أهمية الاستدامة، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، مشددًا على أنها جزء أصيل من نهج الإمارات وجهودها لدعم العمل المناخي، مع تعزيز التكاتف والتعاون الدولي، لإيجاد حلول عملية لتحديات تغير المناخ.

وقال الشيخ محمد بن زايد، لفريق عمل الدورة 28 من مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28، إن الإمارات باستضافة هذا المؤتمر، تبني على إرثها لحماية البيئة والمحافظة عليها.

الإمارات تحشد الجهود الدولية لمواجهة تغيير المناخ

وأشار رئيس دولة الإمارات العربية أن الدولة تعمل على تمكين الشباب والمرأة والمجتمع، بالإسهام في حشد الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، مؤكدًا أن الإمارات تدعو العالم لتعزيز التعاون والعمل المشترك والشامل، للوصول لنتائج تعود بالنفع على العالم.

كما قال الشيخ محمد بن زايد إن جهود فريق COP 28 لتسريع العمل المناخي الفاعل تخدم البشرية، في مواجهة تغير المناخ، مؤكدًا على الحفاظ على كوكب الأرض وحماية الحياة فيه، لأجل أجيال الحاضر والمستقبل.

ودعا محمد بن زايد إلى ضرورة مضاعفة العمل لإنجاح المؤتمر، مشيرًا إلى أن بلاده تمتلك مختلف الإمكانيات والقدرات اللازمة، بما فيها البنية التحتية الحديثة، وتتمتع بسجل كبير في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة.