أخبار الفن اليوم.. محمد الحلو يعلق على واقعة عمار يا سعودية.. وتجدد أزمة حفل عمرو دياب فى لبنان بسبب 50 ألف دولار

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

أثار الفنان محمد الحلو جدلا كبيرا، وذلك بعد استبداله كلمات أغنية "عمار يا إسكندرية" بجملة "عمار يا سعودية" وذلك خلال حفل "كاسيت 90" الذي أقيم في جدة يوم الأربعاء الماضي.

وتعرض محمد الحلو لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أستبدل كلمات أغنية "عمار يا إسكندرية" بجملة " عمار يا سعودية" خلال حفل "كاسيت 90" الذي أقيم في جدة.

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وعلق الفنان محمد الحلو علي الهجوم الذي تعرض له علي السوشيال ميديا بسبب استبداله كلمات أغنية "عمار يا إسكندرية" بجملة "عمار يا سعودية" وقال في تصريح خاص لـ"فيتو" إنه سيرد على الهجوم والانتقادات التي تعرض لها بسبب استبداله كلمات أغنية "عمار يا إسكندرية" في الوقت المناسب وقريبا للغاية.

كشفت الإعلامية اللبنانية، رولا ناصر، تفاصيل فشل الصلح بين عمرو دياب، وورثة المنتج اللبناني الراحل جان صليبا قبل إحياء حفله الغنائي في لبنان المقرر إقامته غدا 19 أغسطس، وذلك على خلفية الخلاف الذي نشب بينهما منذ 10 سنوات بسبب تراجع الهضبة عن إحياء حفل في لبنان من تنظيم المنتج الراحل.

أكد المطرب السوري مجد القاسم أنه كانت تجمعه علاقة صداقة قوية بالفنان الراحل سمير غانم قائلا: "سمير غانم حالة من الحالات المبدعة والجمال والشخصية الطيبة الصادقة، وكان بيحب يسمع مني اغنية قسوة قلبك، وهو بالفعل كان حالة لا تكرر".

شهدت المملكة العربية السعودية إقبالا جماهيريا كبيرا على حفل الفنانة اللبنانية ميريام فارس المقام هناك ضمن فعاليات “موسم الجيمرز”.

أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت عن رأيها في التنافس حول لقب "صوت مصر"، مؤكدة أن صوت شيرين عبد الوهاب أفضل من صوت أنغام.



وقالت "فجر" عبر مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":" إنها ليست من عشاق أنغام، ولكنها أفضل من غيرها من المطربات المتواجدات علي الساحة حاليا، ولكنها ليست أفضل من شيرين عبد الوهاب، صوت مصر كلمة كبيرة.

مع قرب بدء عرض فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! في السينمات بمصر والعالم العربي، تم الكشف عن بوسترات شخصيات الفيلم، والذين ظهروا كلهم مرتدين نظارات سوداء، وهو ما وضع الكثير من علامات الاستفهام حول سبب ارتداء جميع شخصيات الفيلم الرئيسية لنظارات سوداء، رغم أنها شخصيات لم تفقد بصرها كما بدا في الإعلان الرسمي.

علق الناقد الفني طارق الشناوي علي احتفال صناع فيلم “بيت الروبي” بتحقيقه أعلي إيرادات في تاريخ السينما، حسبما أعلن بيتر ميمي مخرج العمل خلال حسابه الشخصي عبر فيس بوك".

وقال طارق الشناوي في تصريح خاص لـ"فيتو":" هو التعبير إلي حد ما ليس منضبطا، ولكن من الممكن أن نقول إن فيلم بيت الروبي من أعلي الإيرادات في تاريخ السينما، ولكن إذا قلنا إن الفيلم هو الأعلي إيرادات في تاريخ السينما فهذا معناه أنهم رصدوا رصدا رقميا من الثلاثينيات مثلا.. وعلشان تعمل رصد رقمي هذا يحتاج دراسات اقتصادية عميقة".