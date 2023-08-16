الأربعاء 16 أغسطس 2023
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نجيب ساويرس يرد على رسالة عمرو عبد الجليل بعد وصفه بشريكه

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو

عمرو عبد الجليل، وجه المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، رسالة للفنان عمرو عبد الجليل، الذي مازحه بتعليق على صورة له مع المهندس نجيب ساويرس من فيلم “كلمني شكرًا”، مشيرًا إلى أنها آخر صورة له مع شريكه ساويرس.

رسالة ساويرس لعمرو عبد الجليل

ورد مهندس نجيب ساويرس على الفنان عمرو عبد الجليل برسالة، عبر منصة "أكس" تويتر سابقًا، ووصفه بأنه حبيبه قبل أن يكون شريكه. 

وكتب رجل الأعمال نجيب ساويرس رسالة وجهها للفنان عمرو عبد الجليل قائلًا: "حبيبي قبل ما يكون شريكي…"

وجاء ذلك ردًا على رسالة وجهها عمرو عبد الجليل للمهندس نجيب ساويرس مازحه فيها قائلًا: "آخر صورة مع  الأستاذ نجيب ساويرس شريكي"

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لقاء طريف بين نجيب ساويرس وعمرو عبد الجليل

جدير بالذكر أن لقاء طريفا جمع بين رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس والفنان عمرو عبد الجليل عام 2018، على هامش الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.

وخلال المقابلة الطريفة تحدث نجيب ساويرس عن مدى حبه للفنان عمرو عبد الجليل، مؤكدًا أنه يحب عمرو عبد الجليل في الأدوار الكوميدية، مشيرًا إلى أنه يعتز بالإفيه الذي قاله عمرو عبد الجليل في فيلم "كلمني شكرًا"، والذي كان يقول فيه "نجيب ساويرس شريكي".

وفي الحوار الطريف تحدث نجيب ساويرس عن عدم تواصل عمرو عبد الجليل معه، وهنا رد عليه عمرو عبد الجليل مازحًا بأنه لا يملك سوى أول 3 أرقام من رقم هاتفه وهي "012".

تليفون ساويرس وحوار عمرو عبد الجليل

كما دخل رجل الأعمال والمهندس نجيب ساويرس، في حوار طريف عن علاقته بالتليفون، عبر تويتر، وتطرق الحديث المتبادل بينه وبين الفنان  عمرو عبد الجليل، ودوره "إبراهيم توشكى"، في فيلم كلمني شكرًا الذي يعيش وهم النجومية، ويحتال بشراء خطوط محمول ويبيع المكالمات للناس دون تسديد الفواتير، ووقع في المشكلة تلو الأخرى.

وسأل أحد المتابعين مهندس نجيب ساويرس عن رقم تليفونه، قائلًا: "أنت زيرو كام؟"، ليرد ساويرس: "012".

وبدأ أحد المتابعين بمداعبة "ساويرس" وشبهه بشخصية إبراهيم توشكى التي قام بها الفنان عمرو عبد الجليل، فيقول: "أنت أكيد شريك إبراهيم توشكى"، فيرد رجل الأعمال، هو اللي شريكي".

وقال نجيب ساويرس عن عمرو عبد الجليل "فنان كوميدي عظيم".

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