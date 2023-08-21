الإثنين 21 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فحوصات مهمة يجب إجراؤها لطفلك للحفاظ على عيونه ونظره (فيديو)

اختبارات فحص النظر
اختبارات فحص النظر للأطفال، فيتو

يصاب الكثير من أولياء الأمور بالذعر عند حصولهم على مولود جديد بسبب عدم معرفة التوقيت الأمثل للبدء في المتابعات والفحوصات الدورية للطفل حديث الولادة للحفاظ على سلامة عينيه والنظر.

متى يبدأ الأهل بإجراء الفحوصات الدورية؟

وشددت الدكتورة رانيا العيسوي، أستاذ طب وجراحة العيون وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة، على ضرورة البدء في إجراءات الفحوصات الطبية الدورية للطفل منذ أن يبلغ سن الـ٦ أشهر من عمره هذا لأن بعض الأطفال تولد بعيوب خلقية أو انكسار العين الذي لا يمكن اكتشافه إلا بكشف الطبيب.

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وأضافت الدكتورة رانيا العيسوي أنه في بعض الحالات يكون الأطفال لديهم انكسار بعين واحدة فقط، والذي يؤدي إلى أن يصل الأطفال إلى عمر السنة والسنتين بدون أن يُكتشف ضعف النظر وصعوبة الرؤية حيث تساعده العين السليمة إلى أن تصاب العين المصابة بالكسل.

ونصحت الدكتورة رانيا بأن يقوم أولياء الأمور بالفحص الدوري كل ٦ أشهر منذ أن يبلغ الطفل عمر الـ٦ شهور لمتابعة تطورات حالة الأبناء ونظرهم.

اختبارات فحص النظر للأطفال، فيتو 

نصائح للحفاظ على صحة عيون الأطفال 

ووجهت الدكتورة رانيا العيسوي أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة نصائح للحفاظ على عيون الأطفال خاصة في ظل استخدام الأطفال بكثرة للأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر والتابلت والهواتف المحمولة.

وقالت أستاذ طب وجراحة العيون لــ"فيتو" أنه يصعب منع استخدام الهاتف والأجهزة للأطفال على الرغم أن كثرة الاستخدام لهذه الأجهزة تسبب ضررا لهم.

عدم قرب الهاتف من العين

وتضمنت هذه النصائح:

1- ضرورة الاستخدام المتقطع للأجهزة الإلكترونية على سبيل المثال لمدة 5 دقائق  ثم راحة العين

2- عدم قرب الهاتف المحمول من العين

3- عدم الجلوس في غرفة مظلمة

4- أشعة الموبايل  يمكن أن تضر بالعين لذلك يفضل أن يكون وميض الشاشة أقل من الثلث

5- عدم التركيز في شاشة الهاتف لأن التركيز يمكن أن يمنع "البربشة" لأن البربشة الطبيعية من 10 الى 15 مرة في الدقيقة  ومع التركيز المستمر في الشاشات يمنع العين من " البربشة" فتتعرض العين إلى الجفاف 

وأوضحت أستاذ طب وجراحة العيون أن اتباع تلك النصائح يساعد في تحسين أداء العين أثناء القراءة أو استعمال الاجهزة الإلكترونية.

كانت وزارة الصحة وجهت عدد من النصائح للحفاظ على صحة العيون منها

1- زيارة طبيب العيون باستمرار وعمل فحص شامل للعين

2- ارتداء نظارة الشمس خارج المنزل للوقاية من أشعة الشمس الضارة

3- ارتداء النظارة الطبية بانتظام للوقاية من الإصابة بالصداع وإجهاد العيون

4- ضرورة إراحة العين بعد استخدام الشاشات 

5- عدم استخدام منتجات العيون التجميلية منتهية الصلاحية للوقاية من العدوى

6- ممارسة الرياضة للوقاية من الإصابة بالأمراض التي تؤثر على صحة العيون كالسكر وارتفاع ضغط الدم

7-  تناول طعام صحي يحتوى على الخضروات والفواكه الفنية بالفيتامينات والمهمة لتعزيز صحة العيون

8-  قضاء الأطفال ساعتين على الأقل يوميا خارج المنزل لتحسين صحة العيون والوقاية من قصر النظر.

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اجراء الفحوصات استاذ طب وجراحة العيون الفحوصات الطبية عيوب خلقية وارتفاع ضغط الدم حديث الولادة طفل حديث الولادة الدكتورة رانيا العيسوي استاذ طب وجراحة العيون وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة

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