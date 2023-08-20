الكركم من التوابل المهمة للبشرة لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقاوم جميع مشكلات البشرة.

ويستخدم الكركم فى الوصفات الطبيعية التى تساعد فى تفتيح البشرة وعلاج التصبغات بها، وذلك لفاعليته فى علاج جميع مشاكل البشرة.

قناع الكركم وخل التفاح لبشرة صافية خالية من العيوب

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الكركم وخل التفاح لبشرة صافية خالية من العيوب.

المكونات:-

نصف ملعقه كركم

نصف ملعقة هل تفاح

نقطة عصير ليمون

نصف ملعقة لبن حليب

ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

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نحضر المكونات ونخلطها معا جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.

ثم نفرد القناع على الوجه النظيف، والرقبة واليدين.

نترك القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة.

ثم نغسل الوجه واليدين والرقبة بعدها.

ثم نجفف الوجه ونرطبه.

نكرر القناع مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يعمل على شد البشرة وعلاج حب الشباب وآثاره بالبشرة، كنا يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التصبغات بها

روتين العناية بالبشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

قناع الكركم وخل التفاح لبشرة صافية خالية من العيوب، فيتو

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.