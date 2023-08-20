هل يمكن إصابة الأطفال بالحول بشكل مفاجئ، اعرف أهم الأسباب والأعراض (فيديو)

الحول عند الأطفال، الحول من المشكلات الصحية الشائعة لدى الأطفال، ولا تستطيع العينين لدى الطفل النظر إلى نفس النقطة في وقت واحد ويحدث انحراف للبصر.

وتستعرض “ فيتو” في التقرير التالي أسباب الإصابة بالحول عند الأطفال وطرق العلاج

قالت الدكتورة رانيا العيسوي، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية طب جامعة القاهرة، إن الحول من أكثر الأمراض ازعاجًا لذوي الأطفال، لما يسببه لهم من قلق وخوف على عين الطفل او من درجة خطورة هذا الحول.

ما هو مرض الحول عند الأطفال ؟

وعرفت الدكتورة رانيا العيسوي "الحول" على أنه الحالة التي لا ينظر بها الشخص إلى نفس الشيء أو إلى نفس بؤرة الاهتمام بكلتا عينيه حيث تكون إحدى العينين تنظر إلى ما يراه الطفل فعليًا بينما تكون الأخرى مرتكزة أما إلى الداخل أو للخارج وفي حالات نادرة أخرى تكون أما إلى الأعلى أو الأسفل.

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وأكد الدكتورة رانيا أن الحول في الأطفال بالتحديد يتسبب في قلق وخوف لدى الأهل وهذا من خطورته على نظر المريض، مضيفة أن عند الولادة تكون عيون العديد من الصغار غير متناسقة أو تخالف بعضها البعض في بعض النظرات في الشهر الثالث أو الرابع من عمر الطفل.

الحول عند الأطفال

وأشارت أستاذ طب وجراحة العيون إلى أن عدم التناسق في تمركز العين في الــ٦ شهور الأولى من عمر الصغار يعد أمر طبيعي ولا يستدعي الذعر لأنه في هذه الفترة لا يكون المخ قد قام بعملية الترابط التام بين حركة كلا العينين معًا.

وأضافت أنه يجب أن يهتم الأهل بعين الطفل في تلك الفترة لحين تخطي الحول فترة الـ٦ أشهر ففي هذا الحالة قد يكون الطفل مصاب بواحد من المرضيين أما بالحول التام أو الحول المتقطع.

الحول الدائم وطريقة علاجه

وأكدت أستاذ طب وجراحة العيون أن الحول الدائم أو الحول الخلقي الذي يستمر مع الطفل بعد عمر الـ٦ أشهر يجب معالجته في خلال فترة سنة من عمر الطفل حتى لا تصاب العين التي بها الحول بالكسل ويصبح المريض ذو نظر ضعيف حتى وأن ارتدى نظارة طبية وهذا لأن المخ لا يستطيع تلاقي صورتين متضاربتين في نفس الوقت لذلك يهمل العين المصابة.

وأضافت أن علاج الحول في سن من ٦ أشهر إلى سنة يكون عن طريق إجراء عملية جراحية.

وقالت الدكتورة رانيا العيسوي إن الحول يصيب الطفل في احيان أخرى في سن اكبر وهو من ثلاث إلى أربع سنوات والذي يعد العمر الذي يقوم به الصغير البدء في القراءة واستخدام الهاتف المحمول، مشيرة أن هذا النوع مشابه للحول الخلقي من حيث النوع فيوجد منه كذلك حول دائم واخر متقطع.

ما أسباب الإصابة بالحول في سن الأربع سنوات

وأكد الدكتورة رانيا العيسوي أن السبب في الحول بالسن المتأخرة يكون في الغالب حاجة الطفل إلى ارتداء نظارة طبية، مضيفة أن ضعف عضلات العين ليس السبب الوحيد للحول ففي حالات كثيرة تكون عضلات العين سليمة وعند وصف النظارة الطبية يخف الحول ولا يحتاج المريض إلى تدخل جراحي.

الحول عند الأطفال

أسباب مرض الحول عند الأطفال

وكشفت الدكتورة رانيا عن اسباب مرض الحول والتي تشمل عيب خلقي أو مع الوقت نتيجة الإصابة بالأمراض الآتية:

شلل في الأعصاب المسؤولة عن حركة العين

مرض يصيب عضلات العين

انكسار في الرؤية (ضعف النظر)

مصاحب لامراض اخري (مثل متلازمة دون أو الشلل الدماغي لدى الأطفال)

علاج مرض الحول عند الأطفال

وأكدت الدكتورة رانيا أن الطبيب يستطيع في كل الحالات السابق ذكرها تحديد سبب الحول والعمل على إما عن طريق علاج السبب خلف المرض أو وصف النظارة الطبية أو التدخل الجراحي وفي بعض الحالات يكون الحل هو النظارة مع التدخل الجراحي.