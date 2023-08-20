الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

هل يمكن إصابة الأطفال بالحول بشكل مفاجئ، اعرف أهم الأسباب والأعراض (فيديو)

الحول عند الأطفال،
الحول عند الأطفال، فيتو

الحول عند الأطفال، الحول من المشكلات الصحية الشائعة لدى الأطفال، ولا تستطيع العينين لدى الطفل النظر إلى نفس النقطة في وقت واحد ويحدث انحراف للبصر.

وتستعرض “ فيتو” في التقرير التالي أسباب الإصابة بالحول عند الأطفال وطرق العلاج 

قالت الدكتورة رانيا العيسوي، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية طب جامعة القاهرة، إن الحول من أكثر الأمراض ازعاجًا لذوي الأطفال، لما يسببه لهم من قلق وخوف على عين الطفل او من درجة خطورة هذا الحول.

ما هو مرض الحول عند الأطفال ؟

وعرفت الدكتورة رانيا العيسوي "الحول" على أنه الحالة التي لا ينظر بها الشخص إلى نفس الشيء أو إلى نفس بؤرة الاهتمام بكلتا عينيه حيث تكون إحدى العينين تنظر إلى ما يراه الطفل فعليًا بينما تكون الأخرى مرتكزة أما إلى الداخل أو للخارج وفي حالات نادرة أخرى تكون أما إلى الأعلى أو الأسفل.

Advertisements

وأكد الدكتورة رانيا أن الحول في الأطفال بالتحديد يتسبب في قلق وخوف لدى الأهل وهذا من خطورته على نظر المريض، مضيفة أن عند الولادة تكون عيون العديد من الصغار غير متناسقة أو تخالف بعضها البعض في بعض النظرات في الشهر الثالث أو الرابع من عمر الطفل.

الحول عند الأطفال

وأشارت أستاذ طب وجراحة العيون إلى أن عدم التناسق في تمركز العين في الــ٦ شهور الأولى من عمر الصغار يعد أمر طبيعي ولا يستدعي الذعر لأنه في هذه الفترة لا يكون المخ قد قام بعملية الترابط التام بين حركة كلا العينين معًا.

وأضافت أنه يجب أن يهتم الأهل بعين الطفل في تلك الفترة لحين تخطي الحول فترة الـ٦ أشهر ففي هذا الحالة قد يكون الطفل مصاب بواحد من المرضيين أما بالحول التام أو الحول المتقطع.

الحول الدائم وطريقة علاجه

وأكدت أستاذ طب وجراحة العيون أن الحول الدائم أو الحول الخلقي الذي يستمر مع الطفل بعد عمر الـ٦ أشهر يجب معالجته في خلال فترة سنة من عمر الطفل حتى لا تصاب العين التي بها الحول بالكسل ويصبح المريض ذو نظر ضعيف حتى وأن ارتدى نظارة طبية وهذا لأن المخ لا يستطيع تلاقي صورتين متضاربتين في نفس الوقت لذلك يهمل العين المصابة.

وأضافت أن علاج الحول في سن من ٦ أشهر إلى سنة يكون عن طريق إجراء عملية جراحية.

وقالت الدكتورة رانيا العيسوي إن الحول يصيب الطفل في احيان أخرى في سن اكبر وهو من ثلاث إلى أربع سنوات والذي يعد العمر الذي يقوم به الصغير البدء في القراءة واستخدام الهاتف المحمول، مشيرة أن هذا النوع مشابه للحول الخلقي من حيث النوع فيوجد منه كذلك حول دائم واخر متقطع.

ما أسباب الإصابة بالحول في سن الأربع سنوات

وأكد الدكتورة رانيا العيسوي أن السبب في الحول بالسن المتأخرة يكون في الغالب حاجة الطفل إلى ارتداء نظارة طبية، مضيفة أن ضعف عضلات العين ليس السبب الوحيد للحول ففي حالات كثيرة تكون عضلات العين سليمة وعند وصف النظارة الطبية يخف الحول ولا يحتاج المريض إلى تدخل جراحي.

الحول عند الأطفال

أسباب مرض الحول عند الأطفال

وكشفت الدكتورة رانيا عن اسباب مرض الحول والتي تشمل عيب خلقي أو مع الوقت نتيجة الإصابة بالأمراض الآتية:

شلل في الأعصاب المسؤولة عن حركة العين
مرض يصيب عضلات العين
انكسار في الرؤية (ضعف النظر)
مصاحب لامراض اخري (مثل متلازمة دون أو الشلل الدماغي لدى الأطفال)

علاج مرض الحول عند الأطفال 

وأكدت الدكتورة رانيا أن الطبيب يستطيع في كل الحالات السابق ذكرها تحديد سبب الحول والعمل على إما عن طريق علاج السبب خلف المرض أو وصف النظارة الطبية أو التدخل الجراحي وفي بعض الحالات يكون الحل هو النظارة مع التدخل الجراحي.

أسباب الهالات السوداء حول العين عند الأطفال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

استاذ طب وجراحة العيون استخدام الهاتف المحمول جامعة القاهرة مرض الحول عند الأطفال مرض الحول كيف يعالج الحول الحول المفاجئ الحول طرق علاج الحول علاج الحول عند الأطفال أعراض الحول عند الأطفال الحول عند الأطفال

مواد متعلقة

بربش عشان نظرك، نصائح للحفاظ على صحة عيون الأطفال من شاشات الهواتف (فيديو)

نصائح للوالدين لتكونا الأفضل في عيون أطفالكما

منها قطرات عيون وفيتامينات مهمة، 8 أدوية حذرت منها هيئة الدواء في 2023

فوائد الفاصوليا الخضراء، تعزز صحة النظر وتحمي من سرطان القولون وأمراض القلب

الأكثر قراءة

عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة يثير الجدل، والنشطاء يكشفون السر

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم

غموض فى نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

تنسيق الجامعات، أسماء أوائل المجموعة العلمية علوم لعام 2023

مجلس نقابة المهندسين يوافق على زيادة المعاشات

أسعار الذهب اليوم، سعر الجرام قد يصل لـ 3000 جنيه محليا والمؤشر العالمى متذبذب

أسعار الدواجن والبيض اليوم، تراجع جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء

Advertisements

منوعات

المزيد

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواجهة شرسة بين المليشيات والشركات على ذهب أفريقيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السيارة الجديدة في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق قريبا

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية