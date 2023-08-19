السبت 19 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

دراسة طبية حديثة: أدوية علاج التهاب المفاصل الروماتويدي لا تسبب زيادة الوزن

التهاب المفاصل الروماتويدي،
التهاب المفاصل الروماتويدي، فيتو

مرض التهاب المفاصل الروماتويدي، من أمراض المناعة الذاتية، ويتعرض للإصابة به  حوالي 18 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بحسب موقع Medical News Today. 

ويستخدم مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي العديد من الأدوية لعلاج الأعراض، حيث لا يوجد علاج يشفي من التهاب المفاصل الروماتويدي نهائيا وجميع الأدوية لها آثار جانبية، ويخشى المرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي من تسبب هذه الأدوية في زيادة الوزن خاصة وإن اغلب هذه الأدوية هرمونات.

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أدوية علاج التهاب المفاصل الروماتويدي لا تسبب زيادة الوزن

وكشفت دراسة طبية حديثة أن استخدام جرعات منخفضة من هرمون الجلوكوكورتيكويد لعلاج الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي لا يسبب زيادة كبيرة في الوزن أو ارتفاع ضغط الدم. 

وتحدث الإصابة بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي وهو أحد أمراض المناعة الذاتية نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي للجسم أنسجته ومفاصله.

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي 

ويمكن أن يسبب المرض عدة أعراض منها:

١- التهاب وتورم في الجسم

٢- الم في المفاصل ومناطق أخرى من الجسم.

ولا يوجد علاج حاليًا لالتهاب المفاصل الروماتويدي، ولكن يصف أطباء الروماتيزم بعض العلاجات للمساعدة في تخفيف أعراض الحالة  لمنع تلف مفاصل الجسم أو المناطق المصابة الأخرى.

التهاب المفاصل الروماتويدي 

علاج التهاب المفاصل الروماتويدي 

ويوجد مجموعة متنوعة من الأدوية المختلفة المتاحة للمساعدة في التهاب المفاصل الروماتويدي، بما في ذلك الأدوية المضادة للالتهابات (NSAIDs)، والأدوية المضادة للروماتيزم والعلاجات البيولوجية، والمنشطات.

ويشعر الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي بالقلق من تناول المنشطات بسبب آثارها الجانبية.

وكشف باحثون من جامعة برلين في، ألمانيا، أن استخدام جرعات منخفضة من الجلوكوكورتيكويد - وهو نوع من هرمون الستيرويد، لعلاج الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي لا يسبب زيادة كبيرة في الوزن أو ارتفاع ضغط الدم.

ما هو مرض التهاب المفاصل الروماتويدي 

ومرض التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة التهابية مزمنة يخطئ فيها جهاز المناعة في الجسم في أنسجته الخاصة بالأجسام الغريبة، ويمكن أن يسبب  التهاب وتورم ليس فقط في مفاصل الجسم، ولكن  في مناطق وأعضاء أخرى مثل العينين والرئتين واذا تم ترك التهاب المفاصل الروماتويدي دون علاج، فقد يؤدي في النهاية إلى تآكل العظام وتشوه المفاصل.

وأكد الأطباء أنه قد لا تكون أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي واضحة في البداية ولكنها قد تزيد بمرور الوقت.

التهاب المفاصل الروماتويدي 

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ويتعرض الشخص المصاب بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي في بعض الأحيان إلى شدة أعراض المرض وعندما يحصل على العلاج تهدأ الأعراض.

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