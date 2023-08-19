السبت 19 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

نصائح للحفاظ على صحة عيون الأطفال من شاشات الهاتف والكمبيوتر (فيديو)

نصائح للحفاظ علي
نصائح للحفاظ علي صحة عيون الأطفال،فيتو

أصبح استخدام الأطفال لأجهزة الهاتف المحمول أمرا طبيعيا لا يستطيع الأهل منع أبنائهم من استخدام هذه الأجهزة ويؤثر استخدام هذه الأجهزة على عيون الأطفال ويسبب لها ضررا.

نصائح للحفاظ على صحة عيون الأطفال 

ووجهت الدكتورة رانيا العيسوي أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة نصائح للحفاظ على عيون الأطفال خاصة في ظل استخدام الأطفال بكثرة للأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر والتابلت  والهواتف المحمولة.

وقالت أستاذ طب وجراحة العيون لــ"فيتو " أنه يصعب منع استخدام الهاتف والأجهزة للأطفال على الرغم أن كثرة الاستخدام لهذه الأجهزة تسبب ضرر لهم.

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عدم قرب الهاتف من العين

وتضمنت هذه النصائح:

1-ضرورة الاستخدام المتقطع للأجهزة الإلكترونية على سبيل المثال لمدة 5 دقائق  ثم راحة العين

2- عدم قرب الهاتف المحمول من العين

3- عدم الجلوس في غرفة مظلمة

4- اشعة الموبايل  يمكن أن تضر بالعين لذلك يفضل أن يكون وميض الشاشة اقل من الثلث

5- عدم التركيز في شاشة الهاتف لأن التركيز يمكن ان يمنع "البربشة" لأن البربشة الطبيعية من 10 الى 15 مرة في الدقيقة  ومع التركيز المستمر في الشاشات يمنع العين من " البربشة" فتتعرض العين إلى الجفاف 

وأوضحت أستاذ طب وجراحة العيون أن اتباع تلك النصائح يساعد في تحسين اداء العين اثناء القراءة او استعمال الاجهزة الإلكترونية.

استخدام الاطفال للشاشات يضر بصحة العين

كانت وزارة الصحة وجهت عدد من النصائح للحفاظ علي صحة العيون منها

1-زيارة طبيب العيون باستمرار وعمل فحص شامل للعين

2- ارتداء نظارة الشمس خارج المنزل للوقاية من أشعة الشمس الضارة

3-ارتداء النظارة الطبية بانتظام للوقاية من الإصابة بالصداع وإجهاد العيون

4- ضرورة  إراحة العين بعد استخدام الشاشات 

5- عدم استخدام منتجات العيون التجميلية منتهية الصلاحية للوقاية من العدوى

6- ممارسة الرياضة للوقاية من الإصابة بالأمراض التي تؤثر على صحة العيون كالسكر وارتفاع ضغط الدم

7-  تناول طعام صحى يحتوى على الخضروات والفواكه الفنية بالفيتامينات والمهمة لتعزيز صحة العيون

8-  قضاء الأطفال ساعتين على الأقل يوميا خارج المنزل لتحسين صحة العيون والوقاية من قصر النظر

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