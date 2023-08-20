أخبار مصر اليوم..غلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية وموعد إعلان النتيجة.. والتموين توضح سبب زيادة أسعار السكر

نشر قسم أخبار مصر على مدار الساعات الماضية العديدَ من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:

طقس الغد، تحذير من شبورة مائية على هذه الطرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية صباحًا من الساعة الرابعة وحتى السابعة صباح الغد على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

تنسيق المرحلة الثانية 2023، غلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية وموعد إعلان النتيجة

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تنسيق المرحلة الثانية 2023، أغلق موقع التنسيق الإليكتروني، منذ قليل، أمام تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.

وزارة النقل تكشف أسباب تكدس الحاويات على حدود السودان

أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا بشأن ما تم تناوله عبر وسائل الإعلام بخصوص تكدس الشاحنات ووجود طوابير من الشاحنات معلقة في المنفذين البريين في أرقين وقسطل على الحدود المصرية / السودانية وشكاوى عدد من سائقي الشاحنات على الحدود.

وزير التعليم: طلاب المرحلة الإعدادية الأكثر عرضة لتناول المخدرات (فيديو وصور)

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستواصل التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتوعية الطلاب من المرحلة الإعدادية لحمايتهم من الوقوع في مخاطر المخدرات وبراثن الإدمان بصفتهم الفئة الأكثر عرضة للإقدام علي المخدرات والتأثر بأصدقائهم .

التموين تكشف سبب ارتفاع سعر كيلو السكر لـ30 جنيها

أسعار السكر، كشف الدكتور ابراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن السبب وراء ارتفاع سعر السكر بالأسواق.

التموين تكشف حقيقة استيراد قمح إماراتي مزروع في مصر بـ500 مليون دولار

استيراد الأقماح، كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، حقيقة اتفاق مصر مع شركة إماراتية لإمدادها بالقمح المزروع محليا بقيمة 500 مليون دولار.



صندوق مكافحة الإدمان: طلاب الثانوي والإعدادي أكثر عرضة لتعاطي المخدرات (فيديو وصور)

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق يعمل علي نشر الوعي ضد مخاطر الوقوع في إدمان المخدرات في أكثر من 6000 مدرسة موزعين في 27 محافظة، ويهتم الصندوق بالتركيز علي طلاب الثانوية والإعدادية بصفتهم الأكثر عرضة للإقدام علي المخدرات.

السلع التموينية تعلن عن ممارسة جديدة لتوريد ذرة صفراء للعلف

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء لاستخدام العلف طبقًا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB.

التعليم العالي: نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات والمعاهد خلال 72 ساعة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد انتهاء المدة الزمنية المحددة للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة.

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة وكبار رجال الدولة (فيديو)

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جامعة الأزهر تستعد لحصول مستشفياتها على اعتماد هيئة الرقابة الصحية

استقبل اليوم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وفد جامعة الأزهر برئاسة د.محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك لمناقشة آليات حصول مستشفيات جامعة الأزهر على اعتماد "GAHAR "، استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

أبرزها تمويل ودعم الأبحاث، مقترحات غرفة صناعة الدواء لحل أزمة القطاع

استعرض اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مساء اليوم الأحد، مقترحات غرفة صناعة الدواء لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الدوائي المصري.

زيادة سعر دواء شهير لعلاج حب الشباب

شهد سوق الدواء المصري ارتفاعا في أسعار عدد من المستحضرات الدوائية، حيث ارتفع سعر كريم ازاديرم إلى 66 جنيها بدلا من 21.5 جنيه بفرق 44.5 جنيها زيادة على سعر المستحضر ضمن زيادة أسعار الأدوية المستمرة التي يشهدها السوق المصري.

مجلس الوزراء: لدينا قائمة بـ 152 مُنتجًا لها أهمية وأولوية لتوطين الصناعة

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برؤساء الغرف الصناعية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة فرص تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة.

لطلاب الثانوية العامة، موعد انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023، تنتهي المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، من تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة علي موقع تنسيق الجامعات، الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، خاصة بعد قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني المرحلة الثانية يومًا إضافيًا.

معايير السيسي لانتقاء وتأهيل الكوادر البشرية والمعلمين

وجه الرئيس السيسي بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة، وخاصة العنصر البشري، وإيلائه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان، مما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل، تقوم على معايير الموضوعية والتجرّد، والكفاءة والتميز، والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي، وبما يدعم كذلك جهود إصلاح الجهاز الإداري للدولة، ويسهم في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين

رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة أباتشي الأمريكية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركة "أباتشي" الأمريكية؛ لاستعراض خطط واستثمارات الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجون كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، وستيف ريني، المدير المالي للشركة، وديفيد تشي نائب رئيس شركة "أباتشي" والمدير الاقليمي لـ"أباتشي مصر".

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