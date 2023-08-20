الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير التعليم: طلاب المرحلة الإعدادية الأكثر عرضة لتناول المخدرات (فيديو وصور)

وزيرالتعليم, فيتو
وزيرالتعليم, فيتو

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستواصل التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتوعية الطلاب من المرحلة الإعدادية لحمايتهم من الوقوع في مخاطر المخدرات وبراثن الإدمان بصفتهم الفئة الأكثر عرضة للإقدام علي المخدرات والتأثر بأصدقائهم  . 

حماية طلاب المدارس من تناول المخدرات 

جاء ذلك خلال فاعليات إعلان نتائج البرنامج الوقائى لحماية  طلاب المدارس من تعاطي المخدرات،والذى تم تنفيذه كمرحلة أولى فى 6 آلاف  مدرسة على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

Advertisements

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأثر المجتمعي لسلسلة الحملات الإعلامية للصندوق " أنت أقوى من المخدرات "، وأن فلسفة الحملة قائمة على التوعية بخطورة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والقدرة على التأثير وتفنيد المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول المشكلة والتنوع في الفئات المستهدفة كذلك التنوع في محتوى الحملة والمشاركين فيها وخلال مراحل الحملة السابقة استهدفت الشباب والمراهقين " شباب وفتيات " كذلك تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "13023" كما استهدفت المرحلة السابعة من الحملة "المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات "،بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح " حماسة الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

 

 

 

 

 

 

حملة أنت أقوى من المخدرات 

وساهمت الحملة التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق " أنت أقوى من المخدرات " في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان 400% من خلال الخط الساخن " 16023” وشاهدها ما يقرب من "186  مليون مشاهد" بشكل تراكمي على مدار الـ 7 سنوات الماضية، كما أن الحملة أحدثت صدى أيضا على المستوى الدولي،حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح فى المؤتمر الدولى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفينا 2020، ووصفتها وزارة الأمن العام فى الصين أحد أهم الحملات المؤثرة فى مجال الوقاية من المخدرات فى العقد الماضي وتم ترجمتها لخمس لغات وإذاعتها، كما اهتمت المحطات الإخبارية العالمية BBC – CNN ووكالة الأنباء الصينية بتغطية تلك الحملات، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي فى مسابقة دبى للأعمال الإبداعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مخاطر الادمان أعراض الإدمان أماكن علاج الادمان في مصر الإدمان على التدخين صندوق مكافحة الإدمان وعلاج الادمان صندوق مكافحة الادمان والتعاطي

مواد متعلقة

تكليفات رئاسية مهمة لوزير التربية والتعليم بحضور مدبولي

أئمة الأوقاف يواصلون شرح مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية بالمجان

بدء امتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثانية 2023، غلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية وموعد إعلان النتيجة

أول تحرك من وزير الرياضة بعد وصول استقالة مجلس الزمالك رسميا

كانوا رايحين يقابلوا المحافظ، إصابة 12 في انقلاب سيارة بالمنوفية

(انتي معفنة)، مفاجأة بشأن أزمة فيديو عمر كمال وحمو بيكا

الولادة بـ 2000 جنيه، تفاصيل مثيرة تكشفها التحقيقات مع طبيب النساء المزيف

بعد رحيل مجلس مرتضى منصور، تفاصيل خارطة طريق مستقبل الزمالك وموعد الانتخابات الجديدة

بلغت 86 مليون جنيه، تفاصيل مستحقات لاعبي الزمالك قبل بدء فترة الإعداد

التصور النهائي لقائمة النادي الأهلي في الموسم الجديد

Advertisements

منوعات

المزيد

إزالة ورم يزن 8 كيلو من رحم مريضة في السعودية

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

المساحات المناسبة لتركيب أجهزة التكييف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الاستخارة مكتوب 2023 كما ورد عن النبي

ما مدى لزوم الكفارة في يمين اللغو؟ الإفتاء تجيب

ما المقصود بالكرسي في آية سورة البقرة ؟

المزيد
الجريدة الرسمية