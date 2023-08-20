التموين تكشف حقيقة استيراد قمح إماراتي مزروع في مصر بـ500 مليون دولار

استيراد الأقماح، كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، حقيقة اتفاق مصر مع شركة إماراتية لإمدادها بالقمح المزروع محليا بقيمة 500 مليون دولار.



حقيقة استيراد أقماح بـ500 مليون دولار من خلال شركة إماراتية

وقال إبراهيم عشماوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى بقناة "صدى البلد":"وزير التموين نفى عقد اتفاق مع شركة إماراتية لإمداد البلد بإقماح مزروعة في مصر، ولكن الاتفاق علي استيراد اقماح من الخارج بقيمة 100 مليون دولار عن العام الواحد وتصل إلي 500 مليون دولار على مدار 5 سنوات"

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توفير الدولار للاستيراد

وأوضح: "استحالة استخدم الدولار لشراء سلعة محلية ولكن الدولار يتم تدبيره وتوفيره لشراء السلع الخارجية وهذا ما سيتم مع الشركة الإماراتية".



وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 4.7 شهر.

إتفاقية القمح مع الإمارات

وقال وزير التموين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأحد، إنه فيما يتعلق باتفاقية التى وقعتها مصر مع الإمارات ممثلة في صندوق أبوظبى للتنمية، لتوفير التمويل بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح إن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية التى يدعمها الصندوق تمويليا ستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين الاولى عن طريق القمح الذي يتم زراعته في أراضيها في منطقة توشكى وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلي من المزارعين المصريين وليس كما يقال بالدولار.

استيراد القمح



وأوضح أن الطريقة الثانية ستكون قمح مستورد وطريقة الشراء ستكون نفس طريقة الإعلان عن مناقصة دولية وفتح اعتمادات ثم الدفع بناء على المستندات والإجراءات المعتادة، حيث سيقوم صندوق أبوظبي بتمويل الكميات التى التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، الأمر الذي يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي.

وأضاف أنه لابد من تصديق مجلس النواب على الاتفاقية والذي سيعاود الانعقاد في أكتوبر المقبل، ثم اعتماد رئيس الجمهورية لها،مشيرا الى أنه بعد التصديق، سيتم عمل الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل، متوقعا بدء العمل الفعلي بها يناير المقبل وتوفير القمح لمدة 6 شهور.

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