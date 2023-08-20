السلع التموينية تعلن عن ممارسة جديدة لتوريد ذرة صفراء للعلف

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء لاستخدام العلف طبقًا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB.

وأوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية أن فترة شحن من 1 إلى 15 أكتوبر و/أو 15 إلى 30 أكتوبر 2023 السداد AT Sight.



وأكدت الهيئة أنه تقدم العروض يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت، على أن تكون باقي الشروط طبقًا لكراسة شروط ومواصفات الهيئة للتعاقد FOB، والتي يمكن الحصول عليها من الهيئة بمقرها بالعاصمه الإدارية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالدور الثالث.

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الاحتياطي الاستراتيجي من القمح

من ناحية أخرى، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 4.7 شهر.

اتفاقية القمح مع الإمارات

وقال وزير التموين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأحد، إنه فيما يتعلق باتفاقية التى وقعتها مصر مع الإمارات ممثلة في صندوق أبوظبى للتنمية، لتوفير التمويل بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالى 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح فإن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية التى يدعمها الصندوق تمويليا ستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين الاولى عن طريق القمح الذي يتم زراعته في أراضيها في منطقة توشكى وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلي من المزارعين المصريين وليس كما يقال بالدولار.

استيراد القمح.



وأوضح أن الطريقة الثانية ستكون قمح مستورد وطريقة الشراء ستكون نفس طريقة الإعلان عن مناقصة دولية وفتح اعتمادات ثم الدفع بناء على المستندات والإجراءات المعتادة، حيث سيقوم صندوق أبوظبي بتمويل الكميات التى التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، الأمر الذي يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي.



وأضاف أنه لابد من تصديق مجلس النواب على الاتفاقية والذي سيعاود الانعقاد في أكتوبر المقبل، ثم اعتماد رئيس الجمهورية لها،مشيرا الى أنه بعد التصديق، سيتم عمل الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل،متوقعا بدء العمل الفعلي بها يناير المقبل وتوفير القمح لمدة 6 شهور.