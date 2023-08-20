الأحد 20 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التموين تكشف سبب ارتفاع سعر كيلو السكر لـ30 جنيها

اسعار السكر، فيتو
اسعار السكر، فيتو

اسعار السكر، كشف الدكتور ابراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن السبب وراء ارتفاع سعر السكر بالأسواق.

 

احتياطي السكر وسبب ارتفاع الأسعار


وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”:"لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يكفى حتى ابريل المقبل، ولاحظنا تحركا في الأسعار بالأسواق لأن الأمر مرتبط بأسعار الوقود عالميا".

 

أسعار كيلو السكر 

وأشار:"سعر كيلو السكر يتم تداوله في السوق الحر للمستهلك ما بين 27 إلي 30 جنيها أما داخل المنظومة التموينية فيتم تداوله بسعر 12.60جنيها".
 

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وزير التموين يعلن موعد حصاد قصب السكر

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

 

سعر السكر اليوم

ويعد السكر من السلع الاستراتيجية المهمة في أي بيت مصري، حيث يعد إحدى السلع الأساسية.

ويسجل سعر السكر في السوق المحلي اليوم الأحد 20-8-2023 بقيمة 27 جنيها.

 

سعر طن السكر في السوق المصري

 
وسجل سعر طن السكر الأبيض نحو 20 إلى 21 ألف جنيه.

 

إنتاج مصر من المحاصيل السكرية
 

وكشف تقرير الإنتاج الزراعي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي إنتاج مصر من المحاصيل السكرية سجلت 30 مليونا و6 آلاف طن عام 2022 مقابل 25 مليونا و62 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 17.3% كما بلغ نصيب الفرد 5.6 كيلو جرام.

 

وأشار التقرير إلى أن إنتاج مصر من قصب السكر بلغ 15 مليونًا و860 ألف طن عام 2022 مقابل 15 مليونا و340 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 3.4% وحققت مصر اكتفاءً ذاتيا بنسبة 100.1% خلال العام الماضي.

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر، والحفاظ على أسعاره بالأسواق بعيدا عن تلاعب التجار واستغلال بعض المواسم في احتكار السكر ورفع أسعاره.

 

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 
 

وأكدت وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهرابريل 2024 بخلاف التعاقدات الحالية.

 

استيراد 150 ألف طن 
 

وقامت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد على كمية 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل بالممارسة التي تمت بمقر الهيئة، على أن يكون موعد الوصول خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023، وذلك بهدف تأمين المخزون الاستراتيجي، وتوزيعه على البطاقات التموينية التي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن.

من ناحية أخرى، عقدت وزارة التموين اجتماعا موسعا مع وزارتي الزراعة والري" بهدف وضع تصور لضمان نجاح موسم حصاد قصب السكر 2024، والذي يبدأ مطلع العام المقبل، وتوريد أكبر كمية لصالح وزارة التموين والمساهمة في سد الفجوة الاستيرادية.

ضم الاجتماع شركة السكر والصناعات التكاملية ممثلة عن وزارة التموين، ومجلس المحاصيل السكرية ممثل عن وزارة الزراعة، ومسؤولين من وزارة الري، والخروج بعدد من التوصيات تم رفعها للوزراء المختصين لضمان نجاح الموسم الجديد لتوريد توريد أكبر كمية لصالح وزارة التموين لصالح البطاقات التموينية والمساهمة في سد الفجوة الاستيرادية.

وانتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة لحصر المشاكل مع مسئولي الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية من محافظة المنيا وحتى محافظة أسوان، وبمشاركة ممثلين عن النقابات الزراعية بتلك المحافظات، موضحَة أن اللجنة ستبدأ عملها بداية أغسطس القادم.

 

حجم إنتاج السكر في مصر
 

وكشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن، مضيفا أنه يتم سد الفجوة من خلال استيراد يتراوح من 300 إلى 400 ألف طن.

وأضاف أن دخول إنتاج شركة القناة للسكر خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن سيعمل على سد الفجوة.

وأشار وزير التموين  قيام الوزارة خلال الفترة الماضية باستيراد نحو 300 ألف طن سكر خام تتضمن 165 ألف طن استوردتهم هيئة السلع التموينية و50 ألف طن سكر تعاقدت عليهم شركة الشرقية للسكر ونحو 50 ألف طن لشركة الدقهلية للسكر، وذلك تحسبا لتأخر موسم البنجر كما حدث العام الماضي والذي يبدأ عادة في شهر مارس نتيجة للتغيرات الجوية حيث تأخرت المصانع في الإنتاج.

 

حجم استهلاك السكر
 

حجم الاستهلاك المحلي من السكر 3.3 مليون طن سنويا، بينما يتم إنتاج 2.8 مليون طن سكر (1.8 مليون طن من بنجر السكر، 900 ألف طن من قصب السكر، 250 ألف طن من الجلوكوز والهاى فركتوز)، ويتم سد الفجوة من خلال الاستيراد.

ووفقًا للتقديرات الأولية التي تمت على المساحات المنزرعة من القصب في محافظات الصعيد خلال العام الجاري والذي سيتم بدء حصاده في ديسمبر القادم، تم التوصل إلى أنه سيتم استلام ما بين 6 ملايين لـ 6.3 مليون طن قصب سكر. 

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