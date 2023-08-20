الأحد 20 أغسطس 2023
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أخبار مصر

صندوق مكافحة الإدمان: طلاب الثانوي والإعدادي أكثر عرضة لتعاطي المخدرات (فيديو وصور)

عمرو عثمان, فيتو
عمرو عثمان, فيتو

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق يعمل علي نشر الوعي ضد مخاطر الوقوع في إدمان المخدرات في أكثر من 6000 مدرسة موزعين في 27 محافظة، ويهتم الصندوق بالتركيز علي طلاب الثانوية والإعدادية بصفتهم الأكثر عرضة للإقدام علي المخدرات. 

البرنامج الوقائي لحماية  طلاب المدارس من تعاطي المخدرات

ومن جانبه قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستواصل التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتوعية الطلاب من المرحلة الإعدادية لحمايتهم من الوقوع في مخاطر المخدرات وبراثن الإدمان بصفتهم الفئة الأكثر عرضة للإقدام علي المخدرات والتأثر بأصدقائهم  . 

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حماية طلاب المدارس من تناول المخدرات 

جاء ذلك خلال فاعليات إعلان نتائج البرنامج الوقائى لحماية  طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، والذى تم تنفيذه كمرحلة أولى فى 6 آلاف  مدرسة على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 

حملة أنت أقوى من المخدرات 

وساهمت الحملة التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق " أنت أقوى من المخدرات " في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان 400% من خلال الخط الساخن " 16023” وشاهدها ما يقرب من "186  مليون مشاهد" بشكل تراكمي على مدار الـ 7 سنوات الماضية، كما أن الحملة أحدثت صدى أيضا على المستوى الدولي،حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح فى المؤتمر الدولى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفينا 2020، ووصفتها وزارة الأمن العام فى الصين أحد أهم الحملات المؤثرة فى مجال الوقاية من المخدرات فى العقد الماضي وتم ترجمتها لخمس لغات وإذاعتها، كما اهتمت المحطات الإخبارية العالمية BBC – CNN ووكالة الأنباء الصينية بتغطية تلك الحملات، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي فى مسابقة دبى للأعمال الإبداعية.

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أعراض الإدمان أماكن علاج الادمان في مصر التعافى من الادمان الحملة القومية لمكافحة الإدمان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

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