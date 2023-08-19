السبت 19 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مدفيديف: هزيمة الدول الغربية في أوكرانيا حتمية

ميدفيدف، فيتو
ميدفيدف، فيتو

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف اليوم السبت أن هزيمة الدول الغربية في أوكرانيا حتمية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مدفيديف قوله إن الغرب لن يستمر بدعم كييف إلى الحد الذي يضر بمصالحه.

تجميد الصراع في أوكرانيا

وأضاف سيستغرق الأمر بعض الوقت وستتغير السلطات الغربية، وسوف تتعب نخبهم وستتوسل لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا وتجميد الصراع.
وكان الرئيس الروسي السابق المعروف بقربه الشديد من بوتين قد أشار إلى ضرورة الإطاحة الكاملة بالنظام الموجود في كييف وذلك عبر هجوم روسي لاحق.

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وقال مدفيديف معلقا على الوضع السائد حول الهجوم الأوكراني المضاد: يجب علينا وقف العدو، ومن ثم البدء بالهجوم. ويجب أن يكون هدف الهجوم الروسي اليوم ليس فقط تحرير أراضينا وحماية شعبنا.. هدفنا يجب أن يكون الإطاحة الكاملة بالنظام النازي في كييف.

وأضاف أن الجيش الروسي يتمتع بتفوق كبير في الطيران، وفي القوات المدرعة، وفي الأسلحة عالية الدقة، وطبعا من حيث الروح المعنوية".

كما أضاف أنه لن تكون هناك عودة إلى الماضي الأوروبي المشرق، مضيفا أن روسيا حاليا بلد مختلف تماما.

وعن عودة العلاقات بين روسيا وأوروبا، أكد ميدفيديف أن "أولئك الذين نسوا (وأنكروا) مواطنينا الذين ماتوا هم وحدهم الذين يمكنهم اليوم أن يحلموا بالعودة إلى "عائلة أوروبية صديقة".

يشار إلى أن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دأب على إطلاق تهديدات باستخدام السلاح النووي على خلفية الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022.
وسبق وأن أعلن أن موسكو سترد على قصف أوكراني بالذخائر العنقودية.

ولفت ميدفيدف عبر منشور على تليجرام  إلى أن الحرب العالمية الثالثة تقترب، مشيرًا إلى أن نتائج قمة الناتو جاءت متطابقة مع توقعات روسيا. 

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