المساعدات العسكرية الأوروبية عقبة أمام إنهاء الحرب في أوكرانيا

تستمر دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا في ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، والتي شهدت تطورا كبيرا في نوعية السلاح خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت صواريخ بعيدة المدى ومدفعية وطائرات مسيرة حديثة.

ويأتي ذلك على الرغم من فشل القوات الأوكرانية في تحقيق مكاسب كبيرة في الهجوم المضاد الذي شنته على القوات الروسية في المناطق التي تسيطر عليها الأخيرة.

وعلى الرغم من عروض الوساطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإصرارا موسكو لتخلي الغرب عن تقديم المساعدات العسكرية إلى كييف، إلا أن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إن تخلي الغرب عن تقديم المساعدات العسكرية لكييف لن يؤدي إلى السلام في أوكرانيا.

وأضاف بوريل في حديث لصحيفة "Pais": "لا أثق بأن التخلي عن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا سيؤدي إلى السلام".

انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

وأوضح بوريل أن أوروبا تعمل ما بوسعها لبدء مفاوضات للسلام تعترف “بوجود معتد وضحية”.

وأشار إلى أنه لولا النزاع في أوكرانيا، لاستغرق انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي سنوات طويلة، مشددا على أن النزاع دفع أوكرانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، خلافا لإرادة روسيا.

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وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروأطلسي أولجا ستيفانيشينا، إن كييف لن تتمكن حتى أكتوبر القادم من تلبية شروط المفوضية الأوروبية لمنح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد.

في سياق آخر، أفادت صحيفة «The New York Times» الأمريكية، بأن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين والروس الذين قتلوا أو أصيبوا منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل 18 شهرًا يقترب من 500 ألف جندي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولون أمريكيون، فقد فقدت أوكرانيا وروسيا عددًا هائلا من القوات مع استمرار هجوم كييف المضاد، وزاد الافتقار إلى الرعاية الطبية السريعة من الخسائر.

خسائر الجيش الروسي في حرب أوكرانيا

وحذر المسؤولون من أنه لا يزال من الصعب تقدير عدد الضحايا لأنه يُعتقد أن موسكو تقلل بشكل روتيني من عدد القتلى والجرحى في الحرب، ولم تكشف كييف عن الأرقام الرسمية. لكنهم قالوا إن المذبحة اشتدت هذا العام في شرق أوكرانيا واستمرت بوتيرة ثابتة مع استمرار الهجوم المضاد المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وقال المسؤولون إن الخسائر العسكرية الروسية تقترب من 300 ألف، ويشمل العدد ما يصل إلى 120 ألف قتيل ومن 170 ألفا إلى 180 ألف جريح.

خسائر الجيش الأوكراني في الحرب ضد روسيا

فيما أشاروا إلى أن الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني وصلت إلى نحو 200 ألف، ويشمل هذا العدد 70 ألف قتيل ومن 100 ألف إلى 120 ألف جريح.

لكن عدد الروس يفوق عدد الأوكرانيين في ساحة المعركة بحوالي ثلاثة إلى واحد، ولدى روسيا عدد أكبر من السكان يمكن تجديد صفوفها منه.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، يقول محللون إن أوكرانيا لديها حوالي 500 ألف جندي، بما في ذلك القوات العاملة وقوات الاحتياط والقوات شبه العسكرية. على النقيض من ذلك، تمتلك روسيا ثلاثة أضعاف هذا العدد تقريبًا، مع 1330.000 من القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية - معظم هذه الأخيرة من مجموعة فاجنر.