السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أوكرانيا تعلن بدء تدريب الطيارين على طائرات إف 16 الأمريكية

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بدء تدريبات طياري كييف على المقاتلات الأمريكية "إف-16" مشيرا إلى أن المدربين سيقدمون تقريرا عند الانتهاء منها وإتقان الطيارين للأمر.

 

تأهيل الطيارين الأوكرانيين

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن التقارير ذات الصلة حول تأهيل الطيارين الأوكرانيين ستكون جاهزة عندما يرى المدربون أن الطيارين والمهندسين والفنيين قد أتقنوا المهارات الجديدة وأنهم بدأوا في التفاعل بشكل صحيح مع بعضهم البعض.

 

وقال ريزنيكوف: "سيتم تخصيص فترة التحضير هذه في صيغة فهم من أجل مواصلة العمل على مشروع بحيث نمتلك من خلاله طائراتنا الخاصة بنا. والأهم من ذلك، كم عددها؟".

 

Advertisements

 

إلى ذلك، رفض ريزنيكوف الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالتدريبات، معربا عن ثقته في أن قوات كييف ستستخدم بالتأكيد مقاتلات "إف-16"، ولكن من غير المعروف متى سيحدث ذلك بالضبط.

 

يشار إلى أن السلطات الأمريكية وافقت قبل أيام على توريد مقاتلات من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا من قبل الدنمارك وهولندا.

 

بدوره، أرسل وزير الخارجية أنتوني بلينكن رسالة إلى نظرائه الأجانب بمثل هذا القرار، وفي الوقت نفسه، لم يتم الكشف عن التوقيت الدقيق لتسليم المقاتلات حتى الآن.

 

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف اليوم السبت أن هزيمة الدول الغربية في أوكرانيا حتمية.

 

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مدفيديف قوله إن الغرب لن يستمر بدعم كييف إلى الحد الذي يضر بمصالحه.

 

تجميد الصراع في أوكرانيا

وأضاف سيستغرق الأمر بعض الوقت وستتغير السلطات الغربية، وسوف تتعب نخبهم وستتوسل لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا وتجميد الصراع.


وكان الرئيس الروسي السابق المعروف بقربه الشديد من بوتين قد أشار إلى ضرورة الإطاحة الكاملة بالنظام الموجود في كييف وذلك عبر هجوم روسي لاحق.

 

وقال مدفيديف معلقا على الوضع السائد حول الهجوم الأوكراني المضاد: يجب علينا وقف العدو، ومن ثم البدء بالهجوم. ويجب أن يكون هدف الهجوم الروسي اليوم ليس فقط تحرير أراضينا وحماية شعبنا.. هدفنا يجب أن يكون الإطاحة الكاملة بالنظام النازي في كييف.

 

وأضاف أن الجيش الروسي يتمتع بتفوق كبير في الطيران، وفي القوات المدرعة، وفي الأسلحة عالية الدقة، وطبعا من حيث الروح المعنوية".

 

كما أضاف أنه لن تكون هناك عودة إلى الماضي الأوروبي المشرق، مضيفا أن روسيا حاليا بلد مختلف تماما.

 

وعن عودة العلاقات بين روسيا وأوروبا، أكد ميدفيديف أن "أولئك الذين نسوا (وأنكروا) مواطنينا الذين ماتوا هم وحدهم الذين يمكنهم اليوم أن يحلموا بالعودة إلى "عائلة أوروبية صديقة".

 

يشار إلى أن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دأب على إطلاق تهديدات باستخدام السلاح النووي على خلفية الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022.


وسبق وأن أعلن أن موسكو سترد على قصف أوكراني بالذخائر العنقودية.

 

ولفت ميدفيدف عبر منشور على تليجرام  إلى أن الحرب العالمية الثالثة تقترب، مشيرًا إلى أن نتائج قمة الناتو جاءت متطابقة مع توقعات روسيا.

مدفيديف: هزيمة الدول الغربية في أوكرانيا حتمية

انطلاق مؤتمر روسيا ومصر للاحتفال بمرور 80 عاما على العلاقات بين البلدين (صور)

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الدفاع الأوكراني كييف إف-16 تأهيل الطيارين الأوكرانيين أوكرانيا هولندا الدنمارك

مواد متعلقة

رئيس الوزراء السويدي يؤكد نقل أسلحة متطورة لدعم أوكرانيا

المساعدات العسكرية الأوروبية عقبة أمام إنهاء الحرب في أوكرانيا

الأكثر قراءة

غدا بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار منتجات جهينة من الألبان والعصائر

الأهلي يدرس استعادة مدافع الفريق من سيراميكا

رئيس شعبة الدخان: لا توجد انفراجة في أسعار السجائر و3 شروط لحل الأزمة

المقاولون العرب يكرم جدو قبل خطوته الجديدة بالانضمام لجهاز بيراميدز (فيديو)

شادي محمد لـ"فيتو": الأهلي لن يتأثر برحيل أي لاعب

بعد انتقاله إلى الهلال، والدة نيمار تخطف الأضواء بالبرقع والجمل (صور)

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي منتصف تعاملات اليوم السبت 19-8-2023

طقس الغد، شبورة مائية على هذه الطرق

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد انتقاله إلى الهلال، والدة نيمار تخطف الأضواء بالبرقع والجمل (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم السبت 18-8-2023 أبراج الجوزاء والحمل والثور

مسئولة أمريكية تتعرض لموقف محرج خلال لقاء تليفزيوني وسط الشارع (فيديو)

توقعات الأبراج حظك اليوم السبت 19-6-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 19-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت

مصاريف الجامعة المصرية الروسية 2023، كل ما تريد معرفته عن الكليات والأقسام

المزيد

انفوجراف

هاميزح، فيلم إسرائيلي يرصد انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حرمان الفتاة من الميراث بحجة مصاريف التعليم أو الجواز؟

واعظة بالأوقاف تحذر من عدم الرضا بما قسمه الله للعبد

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية وحدوث الطلاق

المزيد
الجريدة الرسمية