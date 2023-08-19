أوكرانيا تعلن بدء تدريب الطيارين على طائرات إف 16 الأمريكية

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بدء تدريبات طياري كييف على المقاتلات الأمريكية "إف-16" مشيرا إلى أن المدربين سيقدمون تقريرا عند الانتهاء منها وإتقان الطيارين للأمر.

تأهيل الطيارين الأوكرانيين

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن التقارير ذات الصلة حول تأهيل الطيارين الأوكرانيين ستكون جاهزة عندما يرى المدربون أن الطيارين والمهندسين والفنيين قد أتقنوا المهارات الجديدة وأنهم بدأوا في التفاعل بشكل صحيح مع بعضهم البعض.

وقال ريزنيكوف: "سيتم تخصيص فترة التحضير هذه في صيغة فهم من أجل مواصلة العمل على مشروع بحيث نمتلك من خلاله طائراتنا الخاصة بنا. والأهم من ذلك، كم عددها؟".

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إلى ذلك، رفض ريزنيكوف الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالتدريبات، معربا عن ثقته في أن قوات كييف ستستخدم بالتأكيد مقاتلات "إف-16"، ولكن من غير المعروف متى سيحدث ذلك بالضبط.

يشار إلى أن السلطات الأمريكية وافقت قبل أيام على توريد مقاتلات من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا من قبل الدنمارك وهولندا.

بدوره، أرسل وزير الخارجية أنتوني بلينكن رسالة إلى نظرائه الأجانب بمثل هذا القرار، وفي الوقت نفسه، لم يتم الكشف عن التوقيت الدقيق لتسليم المقاتلات حتى الآن.

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف اليوم السبت أن هزيمة الدول الغربية في أوكرانيا حتمية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مدفيديف قوله إن الغرب لن يستمر بدعم كييف إلى الحد الذي يضر بمصالحه.

تجميد الصراع في أوكرانيا

وأضاف سيستغرق الأمر بعض الوقت وستتغير السلطات الغربية، وسوف تتعب نخبهم وستتوسل لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا وتجميد الصراع.



وكان الرئيس الروسي السابق المعروف بقربه الشديد من بوتين قد أشار إلى ضرورة الإطاحة الكاملة بالنظام الموجود في كييف وذلك عبر هجوم روسي لاحق.

وقال مدفيديف معلقا على الوضع السائد حول الهجوم الأوكراني المضاد: يجب علينا وقف العدو، ومن ثم البدء بالهجوم. ويجب أن يكون هدف الهجوم الروسي اليوم ليس فقط تحرير أراضينا وحماية شعبنا.. هدفنا يجب أن يكون الإطاحة الكاملة بالنظام النازي في كييف.

وأضاف أن الجيش الروسي يتمتع بتفوق كبير في الطيران، وفي القوات المدرعة، وفي الأسلحة عالية الدقة، وطبعا من حيث الروح المعنوية".

كما أضاف أنه لن تكون هناك عودة إلى الماضي الأوروبي المشرق، مضيفا أن روسيا حاليا بلد مختلف تماما.

وعن عودة العلاقات بين روسيا وأوروبا، أكد ميدفيديف أن "أولئك الذين نسوا (وأنكروا) مواطنينا الذين ماتوا هم وحدهم الذين يمكنهم اليوم أن يحلموا بالعودة إلى "عائلة أوروبية صديقة".

يشار إلى أن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دأب على إطلاق تهديدات باستخدام السلاح النووي على خلفية الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022.



وسبق وأن أعلن أن موسكو سترد على قصف أوكراني بالذخائر العنقودية.

ولفت ميدفيدف عبر منشور على تليجرام إلى أن الحرب العالمية الثالثة تقترب، مشيرًا إلى أن نتائج قمة الناتو جاءت متطابقة مع توقعات روسيا.

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