الخميس 17 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أوكرانيا تطلق 18 قذيفة عنقودية على دونيتسك

أوكرانيا،فيتو
أوكرانيا،فيتو

أعلن مركز المراقبة والتنسيق المشترك بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا في دونيتسك، أن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بـ الذخائر العنقودية.

 4 قذائف مدفعية

ووفقا لبيان أصدره المركز، فإنه الجيش الأوكراني أطلق 4 قذائف مدفعية من عيار 155 مم على منطقة دونيتسك.

وأوضح البيان، أن مجموعة القذائف التي تم إطلاقها من المدفعية الأوكرانية خلال اليوم الخميس على دونيتسك بلغ 18 قذيفة.

وفي 1 أغسطس الحالي، قال رئيس إدارة مدينة ماكييفكا، فلاديسلاف كليوشاروف، إن القوات الأوكرانية استخدمت الذخائر العنقودية لضرب حافلتين بين مدينتي ميكيفكا وياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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ووفقا لحاكم المدينة، فإن التقارير الواردة جراء القصف الأوكراني تفيد بعدم إصابة أحد المواطنين أو راكبي الحافلتين.

الذخائر العنقودية

وأضاف رئيس البلدية عبر حسابة على تليجرام: "تعرضت الحافلة N34 المتجهة من ميكيفكا إلى ياسينوفاتايا للقصف، حيث تضررت الحافلة بسبب الذخائر العنقودية، وتوقفت حركة المرور على الطريق".

كما أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيا يفجيني باليتسكي، في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية قصفت، أمس الخميس، بالذخائر العنقودية، مدينة توكماك في المقاطعة، مما أدى إلى مقتل امرأة.

وقال باليتسكي عبر "تيليجرام"، إن القوات الاوكرانية استهدفت مدينة توكماك بالذخائر العنقودية عبر 3 ضربات صاروخية.

وأضاف باليتسكي: "نتيجة للقصف، اندلع حريق في منزل سكني وقتلت امرأة، وأصيب آخر بجروح، تم نقله إلى المستشفى".

قوات الدفاع الجوي الروسية

وأكد القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيا، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت القذيفة الثانية، في حين لم تنفجر القذيفة الثالثة".

ومن جانبها، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إنَّ أوكرانيا فشلت في تنفيذ هجومها المضاد، وأن روسيا تحتفظ بحق الرد على استخدام أوكرانيا الذخائر العنقودية ضدها.

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