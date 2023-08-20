نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد للشعبة الأدبية

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ارتفع بحث طلاب الثانوية العامة 2023، حول معرفة موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للالتحاق بالجامعات، خاصة بعد قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني المرحلة الثانية يومًا إضافيًا.

وكان من المقرر لـ موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 يوم أمس السبت 19 أغسطس الساعة السابعة مساءً، وجاء مد فترة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بـ التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

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موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويترقب الطلاب معرفة موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، حيث من المنتظر أن يسجل خلالها نحو 350 ألفا و133 طالبًا وطالبة من مختلف التخصصات العلمية والأدبية، موزعين ما بين طلاب علمي علوم ورياضة وأدبي، والتي تم تحديد الحد الأدنى بالنسبة للشعبة العلمية بـ 250 درجة، أما طلاب الشعبة الأدبية يمكنهم التسجيل بداية من 238 درجة فأكثر، وبالتالي يتوقع أن يكون موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة، خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد المتاحة للشعبة الأدبية لعام 2023 وهي كالتالي:

ألسن كفر الشيخ 368.0

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 366.5

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 361.0

سياسة واقتصاد السويس 358.0

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5

إعلام القاهرة 355.0

ألسن عين شمس 355.0

سياسة واقتصاد بني سويف 354.5

ألسن الفيوم 353.5

إعلام عين شمس 351.5

ألسن بني سويف 350.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350.0

ألسن المنيا 349.0

إعلام المنوفية 349.0

ألسن أسوان 348.0

ألسن سوهاج 347.5

ألسن الأقصر 346.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 345.0

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 345.0

إعلام بني سويف 345.0

إعلام جنوب الوادي 343.0

آثار دمياط 341.0

آثار القاهرة 340.0

آثار عين شمس 340.0

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 339.5

تربية بور سعيد 338.5

الإعاقة والتأهيل بني سويف 337.0

آثار الفيوم 337.0

آثار ولغات مطروح 336.5

آثار أسوان 335.0

آثار الأقصر 333.5

آثار سوهاج 331.5

تربية عين شمس 331.0

آثار جنوب الوادي 331.0

تربية الإسكندرية 330.0

تربية الزقازيق 329.5

تربية المنصورة 328.5

آداب العريش 327.0

تربية بنها 325.5

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 325.5

تربية طنطا 325.5

آداب القاهرة 325.0

تربية دمنهور 323.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 323.5

فنون جميلة (فنون) حلوان 322.5

تربية كفر الشيخ 321.5

تربية حلوان 319.5

تربية دمياط 318.5

تربية مطروح 318.5

تربية السويس 318.5

آداب عين شمس 317.5

تربية مدينة السادات 317.0

تربية بنات عين شمس 316.0

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5

تربية الفيوم 315.5

تجارة دمياط 315.0

فنون جميلة (فنون) المنصورة 315.0

تربية أسوان 314.0

تجارة القاهرة 314.0

تجارة وإدارة أعمال حلوان 314.0

تجارة العريش 313.5

تربية المنيا 313.0

حقوق دمياط 312.0

آداب الإسكندرية 312.0

آداب حلوان 312.0

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.5

تربية بني سويف 310.5

تجارة الإسكندرية 310.5

تربية العريش 309.5

تربية أسيوط 309.5

تجارة عين شمس 309.0

تربية الوادي الجديد 308.5

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 308.0

تربية جنوب الوادي بالغردقة 308.0

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 308.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 308.0

آداب بنها 307.0

تربية جنوب الوادي 307.0

حقوق سوهاج 306.5

تربية سوهاج 306.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 305.5

تجارة جنوب الوادي 305.5

تجارة المنصورة 305.5

تجارة الزقازيق 305.5

دار العلوم القاهرة 304.0

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 303.5

حقوق بور سعيد 303.5

آداب انتساب موجه القاهرة 303.5

حقوق كفرالشيخ 302.5

آداب بنات عين شمس 302.5

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 302.0

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 301.0

فنون جميلة (فنون) المنيا 301.0

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 300.5

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 300.5

فنون جميلة (فنون) أسيوط 300.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 300.0

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 300.0

تجارة بنها 300.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 300.0

آداب انتساب موجه عين شمس 300.0

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 299.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 299.5

آداب انتساب موجه العريش 299.0

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 299.0

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 299.0

آداب وعلوم إنسانية السويس 298.5

آداب المنوفية بشبين الكوم 298.0

تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5

آداب دمياط 297.0

آداب الفيوم 297.0

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 297.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية 297.0

تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5

آداب المنصورة 296.5

تجارة كفر الشيخ 296.0

تربية (طفولة) كفر الشيخ 296.0

تجارة بور سعيد 296.0

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 296.0

سياحة وفنادق الإسكندرية 295.5

آداب انتساب موجه حلوان 295.5

آداب طنطا 295.5

فنون جميلة (فنون) الأقصر 295.5

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 295.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295.0

تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5

تربية (طفولة) عين شمس 294.5

تجارة أسوان 294.5

تجارة طنطا 294.0

تجارة دمنهور 294.0

تربية نوعية القاهرة 293.5

تربية (طفولة) طنطا 293.5

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5

آداب الزقازيق 293.5

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5

آداب بور سعيد 293.5

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 293.0

آداب أسوان 292.5

تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5

آداب انتساب موجه بنها 292.5

تجارة السويس 292.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 292.0

تربية (طفولة) السويس 292.0

آداب كفر الشيخ 291.5

تجارة بني سويف 291.5

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 291.5

حقوق القاهرة 291.0

تربية طفولة مبكرة القاهرة 291.0

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 291.0

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5

آداب دمنهور 290.5

حقوق المنيا 290.0

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290.0

تجارة مدينة السادات 289.5

تجارة أسيوط 289.5

تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5

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