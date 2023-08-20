الأحد 20 أغسطس 2023
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تنسيق الجامعات، أسماء أوائل المجموعة العلمية علوم لعام 2023

تنسيق الجامعات 2023،فيتو
تنسيق الجامعات 2023،فيتو

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ارتفع بحث طلاب الثانوية العامة 2023، حول معرفة موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للالتحاق بالجامعات، خاصة بعد قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني المرحلة الثانية يومًا إضافيًا.

وكان من المقرر لـ موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 يوم أمس السبت 19 أغسطس الساعة السابعة مساءً، وجاء مد فترة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بـ التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

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موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويترقب الطلاب معرفة موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، حيث من المنتظر أن يسجل خلالها نحو 350 ألفا و133 طالبًا وطالبة من مختلف التخصصات العلمية والأدبية، موزعين ما بين طلاب علمي علوم ورياضة وأدبي، والتي تم تحديد الحد الأدنى بالنسبة للشعبة العلمية بـ 250 درجة، أما طلاب الشعبة الأدبية يمكنهم التسجيل بداية من 238 درجة فأكثر، وبالتالي يتوقع أن يكون موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة، خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

 

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة بأسماء أوائل المجموعة العلمية علوم لعام 2023

 

1853170          محمود محمد عبد الفتاح احمد     403.0

1538559          زياد عادل السعيد محمد              403.0

1648117          اميمه محمود احمد عبد الله صالح         402.0

1756923          كيرلس نوناى يعقوب فانوس   402.0

1052708          معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه  401.5

1120816          احمد شريف سيد حسن          401.1

1533542          كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام          401.0

1584082          حسن شفيق حسن شفيق الحادق            401.0

1665126          كريم محمود رمزى احمد محمد خالد      400.5

1670346          محمد محمد التميمى محمد جوهر         400.5

1148255          ياسمين شريف حسنى عبدالقادر           400.0

1584748          رقيه محمد جعفر على          400.0

1357040          مصطفى رزق عيد سالم حميد 400.0

1649608          الاء عبد الفتاح فوقى عبد الله احمد         400.0

1729933          مريم محمد ابراهيم السيد       400.0

1427393          شهد سعد الدين كامل عبدالعزيز شحاته   399.5

1764181          فاطمه احمد محمدصابر يوسف            399.5

1442627          حسام ضياء عبدالفتاح رياض الشركسى  399.5

1672176          احمد صلاح اسماعيل على عبد الله        399.5

1665130          محمد احمد ابراهيم على ابو طالب        399.5

1640687          اسماعيل محمد اسماعيل عبد الرازق اسماعيل       399.5

1129941          رنيم على مصطفى على        399.0

1477205          عبد الرحمن محمد حسن حسن 399.0

1665136          محمد المتولى الجميلى كامل محمود سليمان         399.0

1508338          شهد عبد الله محمود السيد حبيبة           399.0

1670347          محمد محمد السعيد محمد السحيلى         399.0

1793902          مصطفى السيد رشاد السيد      399.0

1698142          يوسف خالد ابراهيم محمد      399.0

1713179          احمد صفوت جمال محمد سيف           399.0

1801668          محمد جمال عدلى امين         399.0

1811619          آلاء محمد عبد الحكم على      399.0

1874872          محمد خالد احمد لبيب           399.0

1876749          محمد على عبد الساتر على     399.0

1067663          رضوي اشرف محمود سعد    398.5

1436539          احمد محمد ابراهيم محمد هاشم            398.5

1046015          ملك ناصر قرني عبدالقادر     398.5

1264207          محمد عبدالفتاح جمعه عبد الفتاح هلال   398.5

1028174          محمد اسامه فوزي زهران     398.5

1876741          على محمد ابراهيم فهمى       398.5

1136181          نور محمد فاروق السيد محمد  398.5

1877015          كيرلس فؤاد مترى عطيه       398.5

1787573          جورج سمعان وليم صليب     398.5

1653641          شيماء ابو المعاطى غنام السيد ابو المعاطى          398.5

1655275          محمد عبد الرازق عبد الحفيظ عبد الرازق محمد    398.5

1442739          هاشم جواد صدقى محمد مقلد  398.0

1280961          محمد نشأت السيد محمد زقزوق           398.0

1426383          احمد محمد ابراهيم فايد         398.0

1667938          عبد الرحمن وائل عيد عيد سالم           398.0

1496164          خالد محمد عبد السلام العجمى 398.0

1346927          احمد كارم طه ابراهيم خليل نوار         398.0

1448701          محمد ابراهيم عبدالموجود جمعه محمد   398.0

1665140          محمد خالد محمد على احمد محفوظ       398.0

1582541          محمد خالد عبد المنعم حسين الجوادى    398.0

1662124          على محمد محمد فوده محمد عبد الوهاب 398.0

1577863          احمد ايمن احمد شواش         398.0

1662128          عمر احمد السيد احمد السقعان 398.0

1588909          مريم عبد الرازق فتحي عبد الرازق       398.0

1640774          عبد الجواد احمد عبد الجواد عبد الرازق 398.0

1558982          أمال عطيه عبد الفتاح محمد خطاب       398.0

1687843          فارس علي محمد علي محمد سويلم       398.0

1537549          غيداء اشرف مبروك على درهاب         398.0

1687844          كريم حسام الدين محمد عبدالرحمن        398.0

1517930          عبد الله علاء الدين عبد العظيم طلبة الزغبى         398.0

1876989          كيرلس كميل ابراهيم فؤاد      398.0

1875370          عبد الله اشرف رزق عبد الرحيم           398.0

1840489          عبد الله طلعت على عبد الرحمن           398.0

1861624          عبدالحميد حسنى عبدالحميد محمد         398.0

1865709          محمد بخيت احمد على          398.0

1174098          مها سمير صبرى حسين محمد            397.5

1537096          يوسف شعبان مبروك علي الغنام          397.5

1326662          نور خالد يوسف صالح السيد   397.5

1563952          محمد ابراهيم شعبان اللمعى    397.5

1861473          ساندرا نشأت صبحى اسرائيل 397.5

1587582          بسمه السيد عبد العظيم عبد الله            397.5

1337749          هند السيد حسن السيد            397.5

1449280          محمد ايمن خليل ابراهيم الخياط           397.5

1865720          محمد فتحى محمد احمد         397.5

1432761          ايمان عادل صلاح محمد بديوى           397.5

1264196          علاء محمد عبدالقادر القزاز    397.5

1865824          بسملة عصام محمد أحمد       397.5

1230191          شهد ابراهيم احمد ابراهيم      397.5

1861231          صالح محمد محمد سليمان على            397.5

1799918          محمد احمد عبد اللطيف عبد الجليل       397.5

1811617          اسراء محمد عبد الحكم على    397.5

1866398          مى عز الدين محمد محمود     397.5

1881463          مريم النسر راشد محمد         397.5

1693886          تسنيم عماد نعيم محمد حكام    397.5

1640782          عبد الرحمن سامح برهام السيد برهام     397.5

1687336          وعد السيد محمد محمد          397.5

1660065          ابراهيم صلاح ابراهيم محمود شباره      397.5

1038949          مي عبدالناصر سليمان محمد   397.0

1425333          احمد صالح محمد صالح خفاجى           397.0

1066228          ملك ياسر فاروق دسوقي       397.0

1252478          عبدالرحمن رضا محمد شبل بدوى        397.0

1123452          محمود خالد قرنى عمر         397.0

1448817          محمود صلاح محمود عبدالدايم حسن     397.0

1598451          احمد محمود احمد فهمى احمد 397.0

1457553          محسن رضا عبد المحسن محمد شحاته   397.0

1264168          احمد اسماعيل على شلتوت    397.0

1563905          أحمد وليد السيد الدغيدى        397.0

1607105          باسم محمد محمد محمد محمد اسماعيل   397.0

1260614          عبدالرحمن ايهاب ابراهيم نصار          397.0

1690934          ملك محمد احمد حسن يوسف  397.0

1348761          شهد محمد حنفى محمد عبدالرازق        397.0

1698093          على محمد على محمد سيد احمد محسن  397.0

1350084          محمود محمد محمود بركات   397.0

1716139          فاديه عمر خيرى كامل ابراهيم            397.0

1782718          نادين محمود محمد سعد        397.0

1787569          تادرس مجدى جابر يسى       397.0

1797167          ابانوب صبحى ابراهيم بشاى جاد         397.0

1779205          محمد على محمد عبدالعليم     397.0

1881457          مروة احمد حسين على          397.0

1876997          مينا كميل ابراهيم فؤاد          397.0

1877538          اروى ناصر محمد على        397.0

1880076          رحاب محمد محمود محمد     397.0

1866262          مصطفي يسري محمد محمود 397.0

1866159          شهاب محمود ابو الغيط احمد  397.0

1872946          محمد ياسر ثابت عبدالحفيظ    397.0

1839835          عبدالعزيز فتحى عبدالعزيز عبدالعواض 397.0

1865691          على السيد فوزى على          397.0

1065513          منه الله احمد عبدالمنعم اسماعيل           396.5

1577905          اياد علاء الدين ابو السعود محمد المتولى            396.5

1250945          محمد هانى محمد ابراهيم       396.5

1560845          تقى حسين فهمى عرفه الزعبلاوى        396.5

1865848          ريهام حسين محمد عبد الرحمن صقر     396.5

1579579          يارا هشام ابو بكر الصديق بدوى          396.5

1217217          عبدالرحمن شريف على عبدالخالق الكفراوى        396.5

1526227          محمد طارق على بسيونى الزيات         396.5

1865823          بسمله ابراهيم محمد محمد      396.5

1555715          سامح محمد محمود ابو العنين 396.5

1313191          ابراهيم صلاح ابراهيم محمد عبدالمنعم   396.5

1522908          اياد محمد عبد المنعم السيد حميده          396.5

1798060          ماريا ايهاب زكى شحات        396.5

1489345          آلاء علي علي أحمد عباده      396.5

1313192          احمد ايهاب محمد السيد عبدالحميد        396.5

1455798          سعد ابراهيم سعد عبد الحى عبد الهادى   396.5

1856898          بافلى شوقى لطفى فهد          396.5

1434287          مريم محمود محمد احمد بركات           396.5

1278941          اسراء فتح على الشعلاوى      396.5

1442621          جورج امير زكريا جورجى    396.5

1881452          زينب احمد مصطفى احمد     396.5

1273327          محمد مجدى البربرى عباس   396.5

1877266          محمود حمدان على طلبه       396.5

1728003          هويدا محمد محمد محمد على  396.5

1698138          يحي محمود سالم راحيل        396.5

1668009          يوسف سعيد ابراهيم الدسوقى الصادى   396.5

1125400          سلمى محمد محمود محمد يوسف         396.0

1422901          خالد وليد فتحى عبد المجيد اسماعيل      396.0

1278812          موده رجب باب الفتوح على الشاذلى      396.0

1426945          عمرو خالد فاروق الجندى      396.0

1640773          عاصم احمد محمد الشافعى محمد على    396.0

1458918          دنيا ايمن احمد فوزى علي السيد غالى    396.0

1334061          ابراهيم على ابراهيم عباس ابراهيم        396.0

1482233          يوسف عصام محمد مختار فضل          396.0

1621595          يوسف محمد محمود انيس بازيد           396.0

1534933          مصطفى عوض الوافى عبدالسيد فضل الله          396.0

1336124          يوسف احمد عبدالحى محمد عفيفى       396.0

1532469          يمنى عادل راشد محمد نوح    396.0

1640879          محمد حسن عبد المجيد حسن الشرقاوي  396.0

1591061          مروان محمد محسن رجب على           396.0

1251247          طارق ابراهيم احمد الشاكرى  396.0

1558841          محمود نادر عطوه محمود شتا 396.0

1703929          احمد ايمن محمد محمد قمره    396.0

1559583          محمد أحمد عبد العزيز السيد أبو طبل    396.0

1263714          نوران ياسر شعبان ادريس     396.0

1570811          محمد بهاء الدين كامل الصباغ 396.0

1720787          تسنيم سعيد محمد محمد نواره 396.0

1345847          يوسف عاطف عبده عبده سلامه           396.0

1721459          منه الله عادل محمود مصطفى 396.0

1698128          موسى خالد عبدالله حماد        396.0

1717921          محمد عبد الله إبراهيم عبد الله وهدان      396.0

1764226          مريم محمد ماضى رشاد        396.0

1790723          محمد خالد محمد الصغير عبد الرحمن    396.0

1778782          احمد حسن عبدالمعبود خميس 396.0

1876732          حسام احمد شوقى نصار        396.0

1874861          كريم انور زكى الدين احمد     396.0

1872786          اسماعيل ياسر اسماعيل احمد  396.0

1866384          فاطمه محمد عوض محمد      396.0

1869435          عبد الرحمن احمد عبد الوهاب عبد البارى           396.0

1870214          مصطفى محمد رفعت عبدالغنى           396.0

1858814          شيرى يوسف زكريا نان        396.0

1861328          احمد عاطف احمد حسن        396.0

1865682          عبدالله ابراهيم احمد احمد       396.0

1865689          على اشرف عبدالنعيم محمد    396.0

1861452          تسنيم محمد احمد محمود       396.0

1865719          محمد على تعلب معوض       396.0

1073435          احمد سعد محمد محمد          395.5

1589642          ابو بكر السعيد مسعد عبد المعطى الجزار            395.5

1052709          هادي مصطفي علي محمود هارون       395.5

1346303          احمد حماده عبدالعاطى فرج حسنين       395.5

1054754          ريهام محمود عبدالعظيم طه   395.5

1537399          اميرة جابر حامد على ابو مريم            395.5

1032276          عمر محمد عبدالمنعم احمد شحاته         395.5

1863695          محمد ماهر محمد بطيخ         395.5

1034557          البراء عاطف احمد علي جعيم 395.5

1512978          مريم اشرف سعيد حسن موسى عبد السلام           395.5

1153113          محمد احمد محمد عونى الطنطاوى       395.5

1256013          هاجر منير محمد محمد السيد خضير     395.5

1539639          كيرلس نصر كامل إبراهيم     395.5

1866118          ارسانى شنوده مهنى بخيت     395.5

1518233          مصطفى ماهر صلاح محمد غنيم         395.5

1288045          احمد اشرف شوقى على أبوشريده         395.5

1508231          أسماء على عبد الحميد شليم    395.5

1861366          محمد بخيت محمد احمد        395.5

1459413          شروق عبد الحميد حميده عبد الرازق الجارحى      395.5

1268211          يوسف عبدالله حمدى الحشاش  395.5

1428244          ردينة ايمن عبد العزيز الدرف 395.5

1861229          شريف محمد فوزى عبد الرحمن الشريف            395.5

1282903          هند عبدالعزيز عزت عبد العزيز شاهين  395.5

1842922          عبدالله محمود عبداللاه احمد   395.5

1870901          زياد محمد البدرى محمد        395.5

1866400          ميار فتحى محمد احمد          395.5

1867238          محمد ممدوح محمد قناوي      395.5

1866395          منه وليد محمد محمد            395.5

1872787          الامير جرجس فاروق برسوم  395.5

1869426          جرجس صبرى محروس صبحى         395.5

1872960          محمود مرتضي محمد محمد   395.5

1878984          ديفيد ثروت جبرائيل عازر     395.5

1766486          اسراء صبرى زامل ابراهيم    395.5

1773100          مصطفى عبدالحليم عبدالبديع عبدالحليم   395.5

1779645          ابرار عمر عثمان احمد         395.5

1693062          كيرلس مجدي صبري فؤاد اسطفانوس   395.5

1687853          احمد محمد زكي محمد السيد الشاهد       395.5

1698139          يوسف ابراهيم محمد عبد الله   395.5

1598040          محمد خالد محمد عبدالخالق عبدالمقصود 395.5

1601925          محمود احمد محمد احمد على  395.5

1598975          خالد فتحي محمد محروس      395.5

1596136          عبدالله عصام محمد دسوقى    395.5

1601852          زياد محمد احمد حسن رشوان 395.5

1601853          زياد محمد احمد محمد معينى  395.5

1601861          عبدالرحمن محسن ابراهيم الدسوقى السيد حماد     395.5

1650610          شاهر صبرى خلف الله ابراهيم            395.5

1648143          داليا رفعت عزت احمد ابوزيد 395.5

1662117          عصام محمد رشدى محمود    395.5

1137614          ملك اشرف جابر محمد سيد احمد          395.0

1429151          مى محمد محمود الجمال       395.0

1061201          ولاء مبروك فتحي عبود       395.0

1283890          منار رشاد سيد حسن            395.0

1130979          داليا احمد فوزى عبد الرازق ابو كريمه  395.0

1442626          حسام رفاعى عطيه عبد اللطيف عبد الغفار          395.0

1133473          فادى عياد عازر ميلاد          395.0

1656283          على محمد على محمد عطيه عثمان       395.0

1067739          اسامه احمد محمود حسن       395.0

1480914          يوسف سامى رشاد سعد عبد الحميد زقيلح           395.0

1280099          فاطمه محمد محمد بدر          395.0

1449279          محمد انور غازى على سالم    395.0

1647140          ميرنا نادر على المالكى         395.0

1519820          منه الله احمد فؤاد عبداللطيف زغلول     395.0

1280433          عبدالله ايمن القلشي محمد مصطفى        395.0

1535268          مروة عصام عبدالقادر نوار    395.0

1597726          اسراء نبيل محمد متولى        395.0

1556561          ايه الله احمد محمود محمود غازى        395.0

1280811          احمد طارق محمد الصاوى     395.0

1577975          عمرو محمد السعيد الدنون     395.0

1640685          اسلام مصطفى طلبه مصطفى 395.0

1569636          ملك محمد النبوى احمد معوض العاملى  395.0

1278818          ندى ياسر عبدالمنعم ابراهيم المعصراوى            395.0

1565333          منار ابراهيم عبدالواحد ناصف            395.0

1640772          طه عزت احمد محمود الدقم   395.0

1592477          محمد جمال السيد محمد مصطفى         395.0

1316268          جنى تامر سعيد صديق محمود احمد      395.0

1595503          يوسف محمد الدسوقى محمد   395.0

1703932          احمد رائد ابراهيم محمد عطيه 395.0

1336168          دعاء عبدالحميد هنداوى عبدالحميد السيد 395.0

1717415          احمد محمد فتحى فتوح المكاوى           395.0

1336220          منه الله السيد محمد محمود سعيد          395.0

1687845          محمد احمد يوسف محمود احمد           395.0

1262119          منه الله خالد محمد محمد الشافعى          395.0

1696706          ايمان محمود رضوان محمود  395.0

1248822          سيد عبدالتواب سيد عبدالتواب 395.0

1792835          أحمد عاشور ابو السعود عبد الله           395.0

1254003          مصطفى سعودى الشحات طايل           395.0

1795276          رانيا سيد حسن محمد           395.0

1217275          نادين محمود محى الدين الغزولى         395.0

1881073          السيد محمود السيد محمود      395.0

1221484          جورج اشرف صابر تاوضروس          395.0

1873936          احمد خلف الله على محمد       395.0

1312763          روان محمد حسن عبدالصمد احمد نصر 395.0

1874893          مصطفي اسامه احمد الرفاعي  395.0

1374246          احمد السيد قطب السيد محمد   395.0

1874960          رضوى اشرف عبدالرحمن قاسم          395.0

1380205          على حاتم عبدالله احمد شراب  395.0

1867262          يوسف علي محمد الصغير     395.0

1846472          بسمله صالح احمد عبد العزيز 395.0

1848507          أحمد فرغلى عبد العال أحمد الشيمى      395.0

1856952          كريم محمد سيد محمد           395.0

1861324          احمد حازم احمد على مزيد     395.0

1864042          منه الله احمد عبد القادر عبد الغنى         395.0

1861623          زياد عبدالحفيظ فؤاد محمد     395.0

1865718          محمد علاءالدين محمود محمد 395.0

1074009          احمد عيد محمد حافظ           394.5

1559678          احمد قاسم قاسم مرزوق         394.5

1251816          فادى وفيق برسوم السقا         394.5

1587146          اسلام احمد عبد الله عبد الله كردوشه      394.5

1865690          على الدين رضا على عبدالرؤوف         394.5

1553830          محمد محمود محمد نوفل الدفراوى       394.5

1261327          محمود جمال نصر دره         394.5

1537545          عهد احمد مهنا الشرنوبي       394.5

1862709          على عبداللطيف على عزوز   394.5

1522172          مروان شحاته حسن جزر       394.5

1333362          احمد عبدالعال السيد محمود القاضى      394.5

1456036          سلمي ياسر محمد مصطفي زيدان         394.5

1862996          يسي يوسف طلعت قاصد       394.5

1448766          محمد عبدالعاطى عطية الدسوقى عبدالواحد         394.5

1273341          يوسف ماهر فؤاد هاشم         394.5

1448767          محمد عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز القرش         394.5

1865669          شادي محمود إبراهيم السيد     394.5

1448010          محمد مصطفى سليمان محمد القادوم      394.5

1865843          روجينا عبدالراضى عبدالرحمن محمد    394.5

1507809          يوسف محمد أحمد محمد خميس           394.5

1865845          ريم كمال احمد محمد صقر     394.5

1482947          فرح محمد احمد عبد ربه البربرى         394.5

1865846          ريم محمد حسين سليم           394.5

1442732          معاذ حسام عبد العزيز محمد الجوهرى   394.5

1865847          ريناد كمال احمد محمد صقر   394.5

1443061          محمد حمدى محمود محمد ليمونة         394.5

1838645          ديفيد نشأت مسعد نوار          394.5

1436089          احمد ابراهيم محمد الزير       394.5

1823080          ساره بلامون طوني بولس     394.5

1429588          رضوى صلاح حامد علم الدين            394.5

1866337          امنيه حاتم السيد ابراهيم        394.5

1419979          ابراهيم عبدالرؤف ابراهيم عبدالرؤف الطباخ        394.5

1872774          احمد محسن جاد الكريم الراعى            394.5

1876736          زياد اشرف محمد عبد الرحمن 394.5

1797309          محمد احمد عبد المعبود حسين 394.5

1791015          حازم عاطف سيد مغربى       394.5

1719539          عمرو خالد حسن محمد         394.5

1699432          عبد الرحمن علاء الحسينى مهنا           394.5

1716152          مريم اكرم عبدالعزيز يوسف   394.5

1622208          سلمى احمد فتحى الشربينى حسن         394.5

1640992          يوسف اياد محمد محمد شادى  394.5

1654939          اسماء عبد الله عبد السلام محمد            394.5

1659478          ابراهيم عبد الله عبد الله عبد الله حليقه     394.5

1669325          ايه محمد ابراهيم محمود فياض           394.5

1030005          شهد رمضان السيد عبدالله      394.0

1423194          جمال ابراهيم عبدالجليل ابراهيم ابوحمر 394.0

1065471          مريم محمد فرج محمود         394.0

1273966          رضوى اشرف حلمى ابراهيم شلبى       394.0

1040471          كمال ابراهيم كمال احمد ابوشنب          394.0

1414238          حبيبة هشام عبدالمنعم محمد دربك        394.0

1006857          سلمي احمد عبدالمتجلي يونس محمود    394.0

1667937          عبد الرحمن محمد عبد الحق عبد الغنى الرفاعى    394.0

1419930          محمد عماد القبارى محمد ابو ديغم        394.0

1278952          ايمان اشرف ابوالفتح عبداللطيف          394.0

1419937          محمود احمد طه فهمى العرجه            394.0

1686193          ندى طارق محمد زكريا        394.0

1436610          زكريا عبد المنعم زكريا محمد خليفة      394.0

1260997          ايمان محمد عبدالحميد القاضى 394.0

1443275          حسن عادل محمد حسن غريب            394.0

1664932          محمد حسام عبد الحميد السيد   394.0

1446115          مؤمن محرم عيسوى حسين عبدالدايم     394.0

1264203          محمد سمير محمود عماره      394.0

1447060          هبه محمد عبدالرحمن الجلمه  394.0

1665072          احمد محمد ابراهيم على ابوطالب         394.0

1449268          محمد احمد امام عبدالعزيز عبيد           394.0

1253577          مادونا عطيه سمير مسيحه عطا           394.0

1558824          احمد طارق عبد المقصود محمد الجابريه            394.0

1662121          على مجدى عبده عبد الفتاح البرقى        394.0

1555806          احمد عمرو عبدالعزيز عبدالعزيز غنام   394.0

1251791          عبدالله ريحان على ابو صوان 394.0

1555930          مريم محمد عبد الله عبد العزيز الجناينى  394.0

1640964          هادى هانى محمد عبد الفتاح حامد         394.0

1591080          احمد سامح منصور مصطفى  394.0

1218056          مينا يوحنا ابراهيم فخرى شاكر            394.0

1591081          احمد شريف احمد عبد الحليم حسين       394.0

1608287          فرح هشام عبدالمنعم عبدالحميد عباس    394.0

1588975          يمنى محمد محمد السقا عيد    394.0

1219405          ميرنا عبدالله ابراهيم صالح عبد الرحمن  394.0

1583734          مريم مصطفى محمد السيد الجداوى       394.0

1599755          عمر وائل السعيد ابراهيم حسن            394.0

1584815          مريم سامى عزالرجال طه هويدى        394.0

1601868          عبدالله عماد احمد احمد سيداحمد           394.0

1560802          هنا تامر عاطف عبد القادر عماره         394.0

1640777          عبد الرحمن ابراهيم محبوب فتح الله عثمان          394.0

1567404          سالم جمال موسى ابوسته       394.0

1626200          ابراهيم حسن مصباح محمود احمد        394.0

1567743          علي احمد علي ذكي البلبيسى  394.0

1627128          افنان محمد على عبد اللطيف محمد       394.0

1570513          رؤى وائل عوض الاشقر      394.0

1723303          محمد جمال مصطفى عباس مصطفى    394.0

1571168          مهاب رضا حمزه محمد ابوالعزم          394.0

1698140          يوسف اشرف محمود النجار   394.0

1699876          جنه ياسر محمد محمد مرزوق سالم       394.0

1698137          يحى خالد ابراهيم محمد         394.0

1697067          هدايه بسام رحمى احمد شاكر  394.0

1752594          محمد خلف فاروق عبد الحميد 394.0

1759697          دينا معروف حاكم حسن        394.0

1782374          همس علاء رشاد محمود       394.0

1782429          مريم محمد سعد محمد عقل    394.0

1793754          اسامه حسنى عبدالحميد عبدالرحيم        394.0

1797314          محمد اشرف فتحى محمد عبد المجيد     394.0

1787552          احمد هشام ناجى محمد احمد القاضى     394.0

1876996          مينا كرم ماهر امساك           394.0

1881089          ضياء فتحى بكرى حفنى       394.0

1881419          عبد الرحمن محمد على محمد  394.0

1892098          ولاء محمد السيد احمد          394.0

1877445          مريم متي شمعي القمص سرجيوس       394.0

1872944          محمد ناصر عبدالحفيظ محمد على        394.0

1874971          سما علاء الدين عفيفى محمود 394.0

1874972          شروق احمد دسوقى محمد     394.0

1866169          عبد الرحمن محمد ابو اليزيد البدوى      394.0

1836314          مارك مايكل عاطف حبيب     394.0

1836653          جورج وديع فتحى صبحى     394.0

1836801          مازن محمود عبد الرحمن خليفه           394.0

1840334          حماد الامير احمد حلمى         394.0

1798458          محمود مرتضى محمد عبد الرحيم        394.0

1806956          محمد عبدالعليم مجاهد محمد   394.0

1808873          احمد طارق عادل احمد         394.0

1850425          يحيى مصطفى مطر حسن     394.0

1861002          عبد الملك محمد سيد حسن     394.0

1865954          محمد احمد محمود عبد الفتاح  394.0

1863982          روان احمد محمد علي          394.0

1026481          ياسمين جمال عبدالله محمد جبر           393.5

1564832          شيماء علاء احمد عماره        393.5

1029716          تسنيم طاهر محمد محمد علوان            393.5

1239155          لوجين محمد ابراهيم حسين محمد عفيفي 393.5

1128173          نوران حسام احمد سعد حسنين 393.5

1538919          جينا ريمون سليمان اسعد يوسف          393.5

1066549          يوسف باسم مكرم سامي        393.5

1865680          عبدالصبور حامد محمد احمد  393.5

1537493          سمية محمد عبدالمالك مهدى الصباغ      393.5

1184788          نورين وليد فاروق حافظ       393.5

1536987          محمد ايمن محمد محمود خضرجي       393.5

1865692          على جبالى محمد سليمان       393.5

1512774          ريم هانى محمد جاب الله على الشنيطى   393.5

1264211          محمد محمود فتحى محمد حماد            393.5

1449895          محمد هلال محمد عبدالرحمن زردق      393.5

1865861          شهد رشاد محمد محمد          393.5

1450931          ميار محمد محمد الشناوى الصيفى        393.5

1264213          محمد محمود محمدالصاوى حموده       393.5

1448346          احمد عبدالباسط على عبد الرازق على    393.5

1865888          نورا عبدالناصر محمد حسانين            393.5

1448841          مصطفي اشرف بسيوني عبد الحميد الخضرجى    393.5

1257516          احمد عبدالمنعم احمد جمل      393.5

1479028          اسراء خالد محمد محمود سعد  393.5

1865890          نورهان محمود احمد عمر     393.5

1444693          انجى محمد ابراهيم محمد حموده          393.5

1257606          مصطفى مبروك رمضان ابو غاليه       393.5

1436101          بدر محمد ابو الفتوح عواجه   393.5

1865833          دعاء محمود محمد ابراهيم     393.5

1595040          محمد عبد العزيز محمد حسين صقر      393.5

1262115          مريم يوسف ايوب يوسف عطاالله         393.5

1865817          اهداء صابر احمد على          393.5

1263763          على نبيل محمد مقلد            393.5

1861293          مصطفى جمال احمد عبد الغفار           393.5

1284192          شهد ياسر حنفى عبد الحميد نور الدين    393.5

1860935          احمد فوزى عباس بدوى       393.5

1282687          مها رضا محمد المتولى الشيخ 393.5

1848643          اسماء مصطفى سيد محمد      393.5

1267228          على حسن محمد يونس راضى            393.5

1808459          مايكل مجدى الضبع زكرى    393.5

1337151          محمود رشاد محمد عودة مطير            393.5

1840190          احمد عاطف خليل علام        393.5

1334933          عزة محمود حسن السيد علي   393.5

1871054          جورج يوسف حنا عبدالمسيح  393.5

1335923          محمد سامح عبدربه توفيق عبدربه        393.5

1876668          كيفين مجدى جيد سيدهم        393.5

1336071          احمد عثمان حمدى مأمون عزب          393.5

1873608          رانيا يوسف عبدالسلام احمد   393.5

1372935          صفا سيد عبدالباسط مصطفى احمد       393.5

1880735          محمود عبدالمنعم احمد حسين  393.5

1350843          ايمان سعيد احمد محمد الحفناوى          393.5

1876931          روان محمد خليفه احمد         393.5

1353804          عمر عيد علي عبدالرحمن عمر           393.5

1877373          اسماء نور الدين علي محمود  393.5

1877382          أناسيمون سامح وديع جيد      393.5

1876742          قتيبه اشرف ابراهيم تونى      393.5

1876743          كيرلس جرجس لطفى وهيب   393.5

1876890          منه بدر حسان عبد الله          393.5

1691206          محمد عبد المجيد عبد العزيز عبد المجيد 393.5

1688670          ساندى سعد ذكى سليمان        393.5

1708897          ياسمين احمد محمد عبدالله      393.5

1725558          سارة محمد عبدالمنعم محمد حسن         393.5

1628098          ايات شعبان على المتولى شتيوى          393.5

1628555          محمود رضا عبد اللطيف محمود عبد الغفار         393.5

1631335          عبد الله محمد عبد الغنى عبد الحفيظ سيد احمد      393.5

1633613          انس احمد محمد الشربينى شمس الدين    393.5

1665144          محمد طارق محمد عامر محمد            393.5

1666426          مروه محمد عبد القادر صديق عبد القادر 393.5

1066035          ياسمين عاطف احمد محمد اسماعيل      393.0

1594369          مى احمد عبدالحميد الشحات   393.0

1066467          شادي ياسر ربيع السيد عبدالغني          393.0

1347759          عمر عبدالهادي ابراهيم عبدالهادي محمد 393.0

1036735          احمد محمد صابر عبدالواحد   393.0

1435843          زياد خالد مصطفى محمود قمح            393.0

1037592          يوسف محمد مصطفي يوسف 393.0

1659486          حسام محمد السيد على فياض  393.0

1051307          محمد احمد عشري محمد       393.0

1438596          رنا محمود الجيوشى بنداري علام        393.0

1051846          عبدالله عاطف سعيد عبدالوهاب           393.0

1361295          سماء حسام عزت توفيق بدر   393.0

1063061          دعاء محمود عطا عبدالمولي   393.0

1440939          محمد اشرف احمد رجب غزال            393.0

1063406          كريم عماد كمال رمضان       393.0

1657408          نبيل محمد حمدى فتوح محمد كواسه     393.0

1443051          علاء احمد عبد المجيد الشرنوبي ليمونة  393.0

1380649          باسم محمد عبدالعزيز محمد    393.0

1419344          شعبان فرج شعبان ابراهيم فايد 393.0

1633615          انور نشأت انور حجاب         393.0

1431157          عمرو محمود عبدالحليم الكلاف           393.0

1380658          حمزه هانى سالمان فيصل      393.0

1427585          ميرال محمد نصر شداد         393.0

1638928          سلمى عبد العزيز الشافعى عبد العزيز الشافعى      393.0

1487631          جومانه مجدى شوقى تناغو شحاته        393.0

1336075          احمد منصور عبدالمنعم احمد جاد منصور           393.0

1458880          بسملة محمد عبدالله سرحان الزنقرانى    393.0

1640963          نور محمد محمد السعيد محمد فرغلى     393.0

1512649          حنين محمد مصطفى محمد احمد          393.0

1312222          ندى وليد محمد عبدالفتاح منصور         393.0

1491587          مايكل سامى نصحى رفله      393.0

1621585          محمد خالد عبد الغفار المتولى عبد العال  393.0

1496552          محمد حبشي ابوزيد عامر حسن           393.0

1338204          منى احمد هشام الدين محمد فهمي         393.0

1496569          محمد ياسر نصر الله حميده عبدالسلام    393.0

1621586          محمد خالد فؤاد طه معتوق     393.0

1455434          اسامه مصطفى عبدالمولى ابو الفتوح     393.0

1274330          مرح معاذ مندى محمد نصار   393.0

1521964          حسن على فرحات ابراهيم      393.0

1624069          نورهان شريف مهنى عبد البديع مهنى   393.0

1519590          منه الله صلاح محمود موسى جمعه       393.0

1264415          حازم سامح فتحى السعدنى     393.0

1519751          زينب ممدوح سالم سعد بدر    393.0

1602284          ايمان محمد ابراهيم على        393.0

1522747          السيد جمال علي عبدالغني عمارة          393.0

1265883          الاء رزق محمد شلبى رزق    393.0

1524133          افنان ايوب محمد ضيف الله حمدان       393.0

1727246          محمد رشاد على حسين احمد   393.0

1555718          عبدالله سعد السعيد محمد شريف           393.0

1246267          محمد رفعت صاوى رياض حسين        393.0

1563951          مجدى انور على العرينى       393.0

1717646          عمرو يونس مصطفى يونس  393.0

1587984          احمد الشحات عبد الفتاح اسماعيل         393.0

1223375          رحمه ايمن عبده الحسينى      393.0

1711270          ايمان محمد سامى السيد البطل 393.0

1713807          احمد أسامة محمد عوض الله عباس       393.0

1706810          اسلام محمود عبدالرحمن محمد محمد داود          393.0

1698127          مليح حماد عيد اسليم عوده     393.0

1702883          يوسف محمد احمد فؤاد السيد  393.0

1788001          فوزى محمود فوزى عمران   393.0

1788928          جورج بضابا برسوم درياس   393.0

1790547          محمد فهد محمود محمد         393.0

1719990          ساره السيد حسيني جاب الله    393.0

1876930          روءى مجدى محمد امين       393.0

1876755          مصطفى السيد محمد ابراهيم   393.0

1876739          عبد الرحمن مصطفى كامل محمود       393.0

1877132          أحمد صابر السيد موسى        393.0

1876986          فيلوباتير اكرم بشره صبحي    393.0

1880747          يحى ناصر محمد احمد         393.0

1877456          ميرنا كميل كامل يعقوب       393.0

1879310          احمد البدرى شاهر سليمان     393.0

1879896          كيرلس شنوده جمال غطاس    393.0

1876731          بلال وائل محمد على محمد    393.0

1874929          اسراء هشام محمد نورالدين    393.0

1875026          أحمد سعدالدين جابر عبد الحافظ           393.0

1866351          ايه محروس محمد احمد        393.0

1866355          تسنيم خالد محمد محمد          393.0

1866378          شهد محمد يوسف محمد        393.0

1808123          عبدالرحمن منتصر محمدصالح سيد      393.0

1846143          اسلام صبحى بكر سالم         393.0

1865841          روان احمد محمد محمود قاسم 393.0

1865851          ساره عبدالعاطى محمود حسين            393.0

1866148          رامز رضا شحات شنودة       393.0

 

وكان قد قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد 20 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار  السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

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موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 

جدير بالذكر أنه عادة ما تستغرق عملية إعلان النتائج مدة 48 ساعة من غلق باب كتابة الرغبات، ووفقًا لما كشفته بعض المصادر فإن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية سيكون صباح الثلاثاء 22 أغسطس 2023.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

متى تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية؟ مصدر يكشف الموعد النهائي

آخر فرصة، إغلاق موقع تنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الثانية السابعة مساء اليوم

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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