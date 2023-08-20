تنسيق الجامعات، أسماء أوائل المجموعة العلمية علوم لعام 2023

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ارتفع بحث طلاب الثانوية العامة 2023، حول معرفة موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للالتحاق بالجامعات، خاصة بعد قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني المرحلة الثانية يومًا إضافيًا.

وكان من المقرر لـ موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 يوم أمس السبت 19 أغسطس الساعة السابعة مساءً، وجاء مد فترة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بـ التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

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موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويترقب الطلاب معرفة موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، حيث من المنتظر أن يسجل خلالها نحو 350 ألفا و133 طالبًا وطالبة من مختلف التخصصات العلمية والأدبية، موزعين ما بين طلاب علمي علوم ورياضة وأدبي، والتي تم تحديد الحد الأدنى بالنسبة للشعبة العلمية بـ 250 درجة، أما طلاب الشعبة الأدبية يمكنهم التسجيل بداية من 238 درجة فأكثر، وبالتالي يتوقع أن يكون موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة، خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة بأسماء أ وائل المجموعة العلمية علوم لعام 2023

1853170 محمود محمد عبد الفتاح احمد 403.0

1538559 زياد عادل السعيد محمد 403.0

1648117 اميمه محمود احمد عبد الله صالح 402.0

1756923 كيرلس نوناى يعقوب فانوس 402.0

1052708 معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه 401.5

1120816 احمد شريف سيد حسن 401.1

1533542 كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام 401.0

1584082 حسن شفيق حسن شفيق الحادق 401.0

1665126 كريم محمود رمزى احمد محمد خالد 400.5

1670346 محمد محمد التميمى محمد جوهر 400.5

1148255 ياسمين شريف حسنى عبدالقادر 400.0

1584748 رقيه محمد جعفر على 400.0

1357040 مصطفى رزق عيد سالم حميد 400.0

1649608 الاء عبد الفتاح فوقى عبد الله احمد 400.0

1729933 مريم محمد ابراهيم السيد 400.0

1427393 شهد سعد الدين كامل عبدالعزيز شحاته 399.5

1764181 فاطمه احمد محمدصابر يوسف 399.5

1442627 حسام ضياء عبدالفتاح رياض الشركسى 399.5

1672176 احمد صلاح اسماعيل على عبد الله 399.5

1665130 محمد احمد ابراهيم على ابو طالب 399.5

1640687 اسماعيل محمد اسماعيل عبد الرازق اسماعيل 399.5

1129941 رنيم على مصطفى على 399.0

1477205 عبد الرحمن محمد حسن حسن 399.0

1665136 محمد المتولى الجميلى كامل محمود سليمان 399.0

1508338 شهد عبد الله محمود السيد حبيبة 399.0

1670347 محمد محمد السعيد محمد السحيلى 399.0

1793902 مصطفى السيد رشاد السيد 399.0

1698142 يوسف خالد ابراهيم محمد 399.0

1713179 احمد صفوت جمال محمد سيف 399.0

1801668 محمد جمال عدلى امين 399.0

1811619 آلاء محمد عبد الحكم على 399.0

1874872 محمد خالد احمد لبيب 399.0

1876749 محمد على عبد الساتر على 399.0

1067663 رضوي اشرف محمود سعد 398.5

1436539 احمد محمد ابراهيم محمد هاشم 398.5

1046015 ملك ناصر قرني عبدالقادر 398.5

1264207 محمد عبدالفتاح جمعه عبد الفتاح هلال 398.5

1028174 محمد اسامه فوزي زهران 398.5

1876741 على محمد ابراهيم فهمى 398.5

1136181 نور محمد فاروق السيد محمد 398.5

1877015 كيرلس فؤاد مترى عطيه 398.5

1787573 جورج سمعان وليم صليب 398.5

1653641 شيماء ابو المعاطى غنام السيد ابو المعاطى 398.5

1655275 محمد عبد الرازق عبد الحفيظ عبد الرازق محمد 398.5

1442739 هاشم جواد صدقى محمد مقلد 398.0

1280961 محمد نشأت السيد محمد زقزوق 398.0

1426383 احمد محمد ابراهيم فايد 398.0

1667938 عبد الرحمن وائل عيد عيد سالم 398.0

1496164 خالد محمد عبد السلام العجمى 398.0

1346927 احمد كارم طه ابراهيم خليل نوار 398.0

1448701 محمد ابراهيم عبدالموجود جمعه محمد 398.0

1665140 محمد خالد محمد على احمد محفوظ 398.0

1582541 محمد خالد عبد المنعم حسين الجوادى 398.0

1662124 على محمد محمد فوده محمد عبد الوهاب 398.0

1577863 احمد ايمن احمد شواش 398.0

1662128 عمر احمد السيد احمد السقعان 398.0

1588909 مريم عبد الرازق فتحي عبد الرازق 398.0

1640774 عبد الجواد احمد عبد الجواد عبد الرازق 398.0

1558982 أمال عطيه عبد الفتاح محمد خطاب 398.0

1687843 فارس علي محمد علي محمد سويلم 398.0

1537549 غيداء اشرف مبروك على درهاب 398.0

1687844 كريم حسام الدين محمد عبدالرحمن 398.0

1517930 عبد الله علاء الدين عبد العظيم طلبة الزغبى 398.0

1876989 كيرلس كميل ابراهيم فؤاد 398.0

1875370 عبد الله اشرف رزق عبد الرحيم 398.0

1840489 عبد الله طلعت على عبد الرحمن 398.0

1861624 عبدالحميد حسنى عبدالحميد محمد 398.0

1865709 محمد بخيت احمد على 398.0

1174098 مها سمير صبرى حسين محمد 397.5

1537096 يوسف شعبان مبروك علي الغنام 397.5

1326662 نور خالد يوسف صالح السيد 397.5

1563952 محمد ابراهيم شعبان اللمعى 397.5

1861473 ساندرا نشأت صبحى اسرائيل 397.5

1587582 بسمه السيد عبد العظيم عبد الله 397.5

1337749 هند السيد حسن السيد 397.5

1449280 محمد ايمن خليل ابراهيم الخياط 397.5

1865720 محمد فتحى محمد احمد 397.5

1432761 ايمان عادل صلاح محمد بديوى 397.5

1264196 علاء محمد عبدالقادر القزاز 397.5

1865824 بسملة عصام محمد أحمد 397.5

1230191 شهد ابراهيم احمد ابراهيم 397.5

1861231 صالح محمد محمد سليمان على 397.5

1799918 محمد احمد عبد اللطيف عبد الجليل 397.5

1811617 اسراء محمد عبد الحكم على 397.5

1866398 مى عز الدين محمد محمود 397.5

1881463 مريم النسر راشد محمد 397.5

1693886 تسنيم عماد نعيم محمد حكام 397.5

1640782 عبد الرحمن سامح برهام السيد برهام 397.5

1687336 وعد السيد محمد محمد 397.5

1660065 ابراهيم صلاح ابراهيم محمود شباره 397.5

1038949 مي عبدالناصر سليمان محمد 397.0

1425333 احمد صالح محمد صالح خفاجى 397.0

1066228 ملك ياسر فاروق دسوقي 397.0

1252478 عبدالرحمن رضا محمد شبل بدوى 397.0

1123452 محمود خالد قرنى عمر 397.0

1448817 محمود صلاح محمود عبدالدايم حسن 397.0

1598451 احمد محمود احمد فهمى احمد 397.0

1457553 محسن رضا عبد المحسن محمد شحاته 397.0

1264168 احمد اسماعيل على شلتوت 397.0

1563905 أحمد وليد السيد الدغيدى 397.0

1607105 باسم محمد محمد محمد محمد اسماعيل 397.0

1260614 عبدالرحمن ايهاب ابراهيم نصار 397.0

1690934 ملك محمد احمد حسن يوسف 397.0

1348761 شهد محمد حنفى محمد عبدالرازق 397.0

1698093 على محمد على محمد سيد احمد محسن 397.0

1350084 محمود محمد محمود بركات 397.0

1716139 فاديه عمر خيرى كامل ابراهيم 397.0

1782718 نادين محمود محمد سعد 397.0

1787569 تادرس مجدى جابر يسى 397.0

1797167 ابانوب صبحى ابراهيم بشاى جاد 397.0

1779205 محمد على محمد عبدالعليم 397.0

1881457 مروة احمد حسين على 397.0

1876997 مينا كميل ابراهيم فؤاد 397.0

1877538 اروى ناصر محمد على 397.0

1880076 رحاب محمد محمود محمد 397.0

1866262 مصطفي يسري محمد محمود 397.0

1866159 شهاب محمود ابو الغيط احمد 397.0

1872946 محمد ياسر ثابت عبدالحفيظ 397.0

1839835 عبدالعزيز فتحى عبدالعزيز عبدالعواض 397.0

1865691 على السيد فوزى على 397.0

1065513 منه الله احمد عبدالمنعم اسماعيل 396.5

1577905 اياد علاء الدين ابو السعود محمد المتولى 396.5

1250945 محمد هانى محمد ابراهيم 396.5

1560845 تقى حسين فهمى عرفه الزعبلاوى 396.5

1865848 ريهام حسين محمد عبد الرحمن صقر 396.5

1579579 يارا هشام ابو بكر الصديق بدوى 396.5

1217217 عبدالرحمن شريف على عبدالخالق الكفراوى 396.5

1526227 محمد طارق على بسيونى الزيات 396.5

1865823 بسمله ابراهيم محمد محمد 396.5

1555715 سامح محمد محمود ابو العنين 396.5

1313191 ابراهيم صلاح ابراهيم محمد عبدالمنعم 396.5

1522908 اياد محمد عبد المنعم السيد حميده 396.5

1798060 ماريا ايهاب زكى شحات 396.5

1489345 آلاء علي علي أحمد عباده 396.5

1313192 احمد ايهاب محمد السيد عبدالحميد 396.5

1455798 سعد ابراهيم سعد عبد الحى عبد الهادى 396.5

1856898 بافلى شوقى لطفى فهد 396.5

1434287 مريم محمود محمد احمد بركات 396.5

1278941 اسراء فتح على الشعلاوى 396.5

1442621 جورج امير زكريا جورجى 396.5

1881452 زينب احمد مصطفى احمد 396.5

1273327 محمد مجدى البربرى عباس 396.5

1877266 محمود حمدان على طلبه 396.5

1728003 هويدا محمد محمد محمد على 396.5

1698138 يحي محمود سالم راحيل 396.5

1668009 يوسف سعيد ابراهيم الدسوقى الصادى 396.5

1125400 سلمى محمد محمود محمد يوسف 396.0

1422901 خالد وليد فتحى عبد المجيد اسماعيل 396.0

1278812 موده رجب باب الفتوح على الشاذلى 396.0

1426945 عمرو خالد فاروق الجندى 396.0

1640773 عاصم احمد محمد الشافعى محمد على 396.0

1458918 دنيا ايمن احمد فوزى علي السيد غالى 396.0

1334061 ابراهيم على ابراهيم عباس ابراهيم 396.0

1482233 يوسف عصام محمد مختار فضل 396.0

1621595 يوسف محمد محمود انيس بازيد 396.0

1534933 مصطفى عوض الوافى عبدالسيد فضل الله 396.0

1336124 يوسف احمد عبدالحى محمد عفيفى 396.0

1532469 يمنى عادل راشد محمد نوح 396.0

1640879 محمد حسن عبد المجيد حسن الشرقاوي 396.0

1591061 مروان محمد محسن رجب على 396.0

1251247 طارق ابراهيم احمد الشاكرى 396.0

1558841 محمود نادر عطوه محمود شتا 396.0

1703929 احمد ايمن محمد محمد قمره 396.0

1559583 محمد أحمد عبد العزيز السيد أبو طبل 396.0

1263714 نوران ياسر شعبان ادريس 396.0

1570811 محمد بهاء الدين كامل الصباغ 396.0

1720787 تسنيم سعيد محمد محمد نواره 396.0

1345847 يوسف عاطف عبده عبده سلامه 396.0

1721459 منه الله عادل محمود مصطفى 396.0

1698128 موسى خالد عبدالله حماد 396.0

1717921 محمد عبد الله إبراهيم عبد الله وهدان 396.0

1764226 مريم محمد ماضى رشاد 396.0

1790723 محمد خالد محمد الصغير عبد الرحمن 396.0

1778782 احمد حسن عبدالمعبود خميس 396.0

1876732 حسام احمد شوقى نصار 396.0

1874861 كريم انور زكى الدين احمد 396.0

1872786 اسماعيل ياسر اسماعيل احمد 396.0

1866384 فاطمه محمد عوض محمد 396.0

1869435 عبد الرحمن احمد عبد الوهاب عبد البارى 396.0

1870214 مصطفى محمد رفعت عبدالغنى 396.0

1858814 شيرى يوسف زكريا نان 396.0

1861328 احمد عاطف احمد حسن 396.0

1865682 عبدالله ابراهيم احمد احمد 396.0

1865689 على اشرف عبدالنعيم محمد 396.0

1861452 تسنيم محمد احمد محمود 396.0

1865719 محمد على تعلب معوض 396.0

1073435 احمد سعد محمد محمد 395.5

1589642 ابو بكر السعيد مسعد عبد المعطى الجزار 395.5

1052709 هادي مصطفي علي محمود هارون 395.5

1346303 احمد حماده عبدالعاطى فرج حسنين 395.5

1054754 ريهام محمود عبدالعظيم طه 395.5

1537399 اميرة جابر حامد على ابو مريم 395.5

1032276 عمر محمد عبدالمنعم احمد شحاته 395.5

1863695 محمد ماهر محمد بطيخ 395.5

1034557 البراء عاطف احمد علي جعيم 395.5

1512978 مريم اشرف سعيد حسن موسى عبد السلام 395.5

1153113 محمد احمد محمد عونى الطنطاوى 395.5

1256013 هاجر منير محمد محمد السيد خضير 395.5

1539639 كيرلس نصر كامل إبراهيم 395.5

1866118 ارسانى شنوده مهنى بخيت 395.5

1518233 مصطفى ماهر صلاح محمد غنيم 395.5

1288045 احمد اشرف شوقى على أبوشريده 395.5

1508231 أسماء على عبد الحميد شليم 395.5

1861366 محمد بخيت محمد احمد 395.5

1459413 شروق عبد الحميد حميده عبد الرازق الجارحى 395.5

1268211 يوسف عبدالله حمدى الحشاش 395.5

1428244 ردينة ايمن عبد العزيز الدرف 395.5

1861229 شريف محمد فوزى عبد الرحمن الشريف 395.5

1282903 هند عبدالعزيز عزت عبد العزيز شاهين 395.5

1842922 عبدالله محمود عبداللاه احمد 395.5

1870901 زياد محمد البدرى محمد 395.5

1866400 ميار فتحى محمد احمد 395.5

1867238 محمد ممدوح محمد قناوي 395.5

1866395 منه وليد محمد محمد 395.5

1872787 الامير جرجس فاروق برسوم 395.5

1869426 جرجس صبرى محروس صبحى 395.5

1872960 محمود مرتضي محمد محمد 395.5

1878984 ديفيد ثروت جبرائيل عازر 395.5

1766486 اسراء صبرى زامل ابراهيم 395.5

1773100 مصطفى عبدالحليم عبدالبديع عبدالحليم 395.5

1779645 ابرار عمر عثمان احمد 395.5

1693062 كيرلس مجدي صبري فؤاد اسطفانوس 395.5

1687853 احمد محمد زكي محمد السيد الشاهد 395.5

1698139 يوسف ابراهيم محمد عبد الله 395.5

1598040 محمد خالد محمد عبدالخالق عبدالمقصود 395.5

1601925 محمود احمد محمد احمد على 395.5

1598975 خالد فتحي محمد محروس 395.5

1596136 عبدالله عصام محمد دسوقى 395.5

1601852 زياد محمد احمد حسن رشوان 395.5

1601853 زياد محمد احمد محمد معينى 395.5

1601861 عبدالرحمن محسن ابراهيم الدسوقى السيد حماد 395.5

1650610 شاهر صبرى خلف الله ابراهيم 395.5

1648143 داليا رفعت عزت احمد ابوزيد 395.5

1662117 عصام محمد رشدى محمود 395.5

1137614 ملك اشرف جابر محمد سيد احمد 395.0

1429151 مى محمد محمود الجمال 395.0

1061201 ولاء مبروك فتحي عبود 395.0

1283890 منار رشاد سيد حسن 395.0

1130979 داليا احمد فوزى عبد الرازق ابو كريمه 395.0

1442626 حسام رفاعى عطيه عبد اللطيف عبد الغفار 395.0

1133473 فادى عياد عازر ميلاد 395.0

1656283 على محمد على محمد عطيه عثمان 395.0

1067739 اسامه احمد محمود حسن 395.0

1480914 يوسف سامى رشاد سعد عبد الحميد زقيلح 395.0

1280099 فاطمه محمد محمد بدر 395.0

1449279 محمد انور غازى على سالم 395.0

1647140 ميرنا نادر على المالكى 395.0

1519820 منه الله احمد فؤاد عبداللطيف زغلول 395.0

1280433 عبدالله ايمن القلشي محمد مصطفى 395.0

1535268 مروة عصام عبدالقادر نوار 395.0

1597726 اسراء نبيل محمد متولى 395.0

1556561 ايه الله احمد محمود محمود غازى 395.0

1280811 احمد طارق محمد الصاوى 395.0

1577975 عمرو محمد السعيد الدنون 395.0

1640685 اسلام مصطفى طلبه مصطفى 395.0

1569636 ملك محمد النبوى احمد معوض العاملى 395.0

1278818 ندى ياسر عبدالمنعم ابراهيم المعصراوى 395.0

1565333 منار ابراهيم عبدالواحد ناصف 395.0

1640772 طه عزت احمد محمود الدقم 395.0

1592477 محمد جمال السيد محمد مصطفى 395.0

1316268 جنى تامر سعيد صديق محمود احمد 395.0

1595503 يوسف محمد الدسوقى محمد 395.0

1703932 احمد رائد ابراهيم محمد عطيه 395.0

1336168 دعاء عبدالحميد هنداوى عبدالحميد السيد 395.0

1717415 احمد محمد فتحى فتوح المكاوى 395.0

1336220 منه الله السيد محمد محمود سعيد 395.0

1687845 محمد احمد يوسف محمود احمد 395.0

1262119 منه الله خالد محمد محمد الشافعى 395.0

1696706 ايمان محمود رضوان محمود 395.0

1248822 سيد عبدالتواب سيد عبدالتواب 395.0

1792835 أحمد عاشور ابو السعود عبد الله 395.0

1254003 مصطفى سعودى الشحات طايل 395.0

1795276 رانيا سيد حسن محمد 395.0

1217275 نادين محمود محى الدين الغزولى 395.0

1881073 السيد محمود السيد محمود 395.0

1221484 جورج اشرف صابر تاوضروس 395.0

1873936 احمد خلف الله على محمد 395.0

1312763 روان محمد حسن عبدالصمد احمد نصر 395.0

1874893 مصطفي اسامه احمد الرفاعي 395.0

1374246 احمد السيد قطب السيد محمد 395.0

1874960 رضوى اشرف عبدالرحمن قاسم 395.0

1380205 على حاتم عبدالله احمد شراب 395.0

1867262 يوسف علي محمد الصغير 395.0

1846472 بسمله صالح احمد عبد العزيز 395.0

1848507 أحمد فرغلى عبد العال أحمد الشيمى 395.0

1856952 كريم محمد سيد محمد 395.0

1861324 احمد حازم احمد على مزيد 395.0

1864042 منه الله احمد عبد القادر عبد الغنى 395.0

1861623 زياد عبدالحفيظ فؤاد محمد 395.0

1865718 محمد علاءالدين محمود محمد 395.0

1074009 احمد عيد محمد حافظ 394.5

1559678 احمد قاسم قاسم مرزوق 394.5

1251816 فادى وفيق برسوم السقا 394.5

1587146 اسلام احمد عبد الله عبد الله كردوشه 394.5

1865690 على الدين رضا على عبدالرؤوف 394.5

1553830 محمد محمود محمد نوفل الدفراوى 394.5

1261327 محمود جمال نصر دره 394.5

1537545 عهد احمد مهنا الشرنوبي 394.5

1862709 على عبداللطيف على عزوز 394.5

1522172 مروان شحاته حسن جزر 394.5

1333362 احمد عبدالعال السيد محمود القاضى 394.5

1456036 سلمي ياسر محمد مصطفي زيدان 394.5

1862996 يسي يوسف طلعت قاصد 394.5

1448766 محمد عبدالعاطى عطية الدسوقى عبدالواحد 394.5

1273341 يوسف ماهر فؤاد هاشم 394.5

1448767 محمد عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز القرش 394.5

1865669 شادي محمود إبراهيم السيد 394.5

1448010 محمد مصطفى سليمان محمد القادوم 394.5

1865843 روجينا عبدالراضى عبدالرحمن محمد 394.5

1507809 يوسف محمد أحمد محمد خميس 394.5

1865845 ريم كمال احمد محمد صقر 394.5

1482947 فرح محمد احمد عبد ربه البربرى 394.5

1865846 ريم محمد حسين سليم 394.5

1442732 معاذ حسام عبد العزيز محمد الجوهرى 394.5

1865847 ريناد كمال احمد محمد صقر 394.5

1443061 محمد حمدى محمود محمد ليمونة 394.5

1838645 ديفيد نشأت مسعد نوار 394.5

1436089 احمد ابراهيم محمد الزير 394.5

1823080 ساره بلامون طوني بولس 394.5

1429588 رضوى صلاح حامد علم الدين 394.5

1866337 امنيه حاتم السيد ابراهيم 394.5

1419979 ابراهيم عبدالرؤف ابراهيم عبدالرؤف الطباخ 394.5

1872774 احمد محسن جاد الكريم الراعى 394.5

1876736 زياد اشرف محمد عبد الرحمن 394.5

1797309 محمد احمد عبد المعبود حسين 394.5

1791015 حازم عاطف سيد مغربى 394.5

1719539 عمرو خالد حسن محمد 394.5

1699432 عبد الرحمن علاء الحسينى مهنا 394.5

1716152 مريم اكرم عبدالعزيز يوسف 394.5

1622208 سلمى احمد فتحى الشربينى حسن 394.5

1640992 يوسف اياد محمد محمد شادى 394.5

1654939 اسماء عبد الله عبد السلام محمد 394.5

1659478 ابراهيم عبد الله عبد الله عبد الله حليقه 394.5

1669325 ايه محمد ابراهيم محمود فياض 394.5

1030005 شهد رمضان السيد عبدالله 394.0

1423194 جمال ابراهيم عبدالجليل ابراهيم ابوحمر 394.0

1065471 مريم محمد فرج محمود 394.0

1273966 رضوى اشرف حلمى ابراهيم شلبى 394.0

1040471 كمال ابراهيم كمال احمد ابوشنب 394.0

1414238 حبيبة هشام عبدالمنعم محمد دربك 394.0

1006857 سلمي احمد عبدالمتجلي يونس محمود 394.0

1667937 عبد الرحمن محمد عبد الحق عبد الغنى الرفاعى 394.0

1419930 محمد عماد القبارى محمد ابو ديغم 394.0

1278952 ايمان اشرف ابوالفتح عبداللطيف 394.0

1419937 محمود احمد طه فهمى العرجه 394.0

1686193 ندى طارق محمد زكريا 394.0

1436610 زكريا عبد المنعم زكريا محمد خليفة 394.0

1260997 ايمان محمد عبدالحميد القاضى 394.0

1443275 حسن عادل محمد حسن غريب 394.0

1664932 محمد حسام عبد الحميد السيد 394.0

1446115 مؤمن محرم عيسوى حسين عبدالدايم 394.0

1264203 محمد سمير محمود عماره 394.0

1447060 هبه محمد عبدالرحمن الجلمه 394.0

1665072 احمد محمد ابراهيم على ابوطالب 394.0

1449268 محمد احمد امام عبدالعزيز عبيد 394.0

1253577 مادونا عطيه سمير مسيحه عطا 394.0

1558824 احمد طارق عبد المقصود محمد الجابريه 394.0

1662121 على مجدى عبده عبد الفتاح البرقى 394.0

1555806 احمد عمرو عبدالعزيز عبدالعزيز غنام 394.0

1251791 عبدالله ريحان على ابو صوان 394.0

1555930 مريم محمد عبد الله عبد العزيز الجناينى 394.0

1640964 هادى هانى محمد عبد الفتاح حامد 394.0

1591080 احمد سامح منصور مصطفى 394.0

1218056 مينا يوحنا ابراهيم فخرى شاكر 394.0

1591081 احمد شريف احمد عبد الحليم حسين 394.0

1608287 فرح هشام عبدالمنعم عبدالحميد عباس 394.0

1588975 يمنى محمد محمد السقا عيد 394.0

1219405 ميرنا عبدالله ابراهيم صالح عبد الرحمن 394.0

1583734 مريم مصطفى محمد السيد الجداوى 394.0

1599755 عمر وائل السعيد ابراهيم حسن 394.0

1584815 مريم سامى عزالرجال طه هويدى 394.0

1601868 عبدالله عماد احمد احمد سيداحمد 394.0

1560802 هنا تامر عاطف عبد القادر عماره 394.0

1640777 عبد الرحمن ابراهيم محبوب فتح الله عثمان 394.0

1567404 سالم جمال موسى ابوسته 394.0

1626200 ابراهيم حسن مصباح محمود احمد 394.0

1567743 علي احمد علي ذكي البلبيسى 394.0

1627128 افنان محمد على عبد اللطيف محمد 394.0

1570513 رؤى وائل عوض الاشقر 394.0

1723303 محمد جمال مصطفى عباس مصطفى 394.0

1571168 مهاب رضا حمزه محمد ابوالعزم 394.0

1698140 يوسف اشرف محمود النجار 394.0

1699876 جنه ياسر محمد محمد مرزوق سالم 394.0

1698137 يحى خالد ابراهيم محمد 394.0

1697067 هدايه بسام رحمى احمد شاكر 394.0

1752594 محمد خلف فاروق عبد الحميد 394.0

1759697 دينا معروف حاكم حسن 394.0

1782374 همس علاء رشاد محمود 394.0

1782429 مريم محمد سعد محمد عقل 394.0

1793754 اسامه حسنى عبدالحميد عبدالرحيم 394.0

1797314 محمد اشرف فتحى محمد عبد المجيد 394.0

1787552 احمد هشام ناجى محمد احمد القاضى 394.0

1876996 مينا كرم ماهر امساك 394.0

1881089 ضياء فتحى بكرى حفنى 394.0

1881419 عبد الرحمن محمد على محمد 394.0

1892098 ولاء محمد السيد احمد 394.0

1877445 مريم متي شمعي القمص سرجيوس 394.0

1872944 محمد ناصر عبدالحفيظ محمد على 394.0

1874971 سما علاء الدين عفيفى محمود 394.0

1874972 شروق احمد دسوقى محمد 394.0

1866169 عبد الرحمن محمد ابو اليزيد البدوى 394.0

1836314 مارك مايكل عاطف حبيب 394.0

1836653 جورج وديع فتحى صبحى 394.0

1836801 مازن محمود عبد الرحمن خليفه 394.0

1840334 حماد الامير احمد حلمى 394.0

1798458 محمود مرتضى محمد عبد الرحيم 394.0

1806956 محمد عبدالعليم مجاهد محمد 394.0

1808873 احمد طارق عادل احمد 394.0

1850425 يحيى مصطفى مطر حسن 394.0

1861002 عبد الملك محمد سيد حسن 394.0

1865954 محمد احمد محمود عبد الفتاح 394.0

1863982 روان احمد محمد علي 394.0

1026481 ياسمين جمال عبدالله محمد جبر 393.5

1564832 شيماء علاء احمد عماره 393.5

1029716 تسنيم طاهر محمد محمد علوان 393.5

1239155 لوجين محمد ابراهيم حسين محمد عفيفي 393.5

1128173 نوران حسام احمد سعد حسنين 393.5

1538919 جينا ريمون سليمان اسعد يوسف 393.5

1066549 يوسف باسم مكرم سامي 393.5

1865680 عبدالصبور حامد محمد احمد 393.5

1537493 سمية محمد عبدالمالك مهدى الصباغ 393.5

1184788 نورين وليد فاروق حافظ 393.5

1536987 محمد ايمن محمد محمود خضرجي 393.5

1865692 على جبالى محمد سليمان 393.5

1512774 ريم هانى محمد جاب الله على الشنيطى 393.5

1264211 محمد محمود فتحى محمد حماد 393.5

1449895 محمد هلال محمد عبدالرحمن زردق 393.5

1865861 شهد رشاد محمد محمد 393.5

1450931 ميار محمد محمد الشناوى الصيفى 393.5

1264213 محمد محمود محمدالصاوى حموده 393.5

1448346 احمد عبدالباسط على عبد الرازق على 393.5

1865888 نورا عبدالناصر محمد حسانين 393.5

1448841 مصطفي اشرف بسيوني عبد الحميد الخضرجى 393.5

1257516 احمد عبدالمنعم احمد جمل 393.5

1479028 اسراء خالد محمد محمود سعد 393.5

1865890 نورهان محمود احمد عمر 393.5

1444693 انجى محمد ابراهيم محمد حموده 393.5

1257606 مصطفى مبروك رمضان ابو غاليه 393.5

1436101 بدر محمد ابو الفتوح عواجه 393.5

1865833 دعاء محمود محمد ابراهيم 393.5

1595040 محمد عبد العزيز محمد حسين صقر 393.5

1262115 مريم يوسف ايوب يوسف عطاالله 393.5

1865817 اهداء صابر احمد على 393.5

1263763 على نبيل محمد مقلد 393.5

1861293 مصطفى جمال احمد عبد الغفار 393.5

1284192 شهد ياسر حنفى عبد الحميد نور الدين 393.5

1860935 احمد فوزى عباس بدوى 393.5

1282687 مها رضا محمد المتولى الشيخ 393.5

1848643 اسماء مصطفى سيد محمد 393.5

1267228 على حسن محمد يونس راضى 393.5

1808459 مايكل مجدى الضبع زكرى 393.5

1337151 محمود رشاد محمد عودة مطير 393.5

1840190 احمد عاطف خليل علام 393.5

1334933 عزة محمود حسن السيد علي 393.5

1871054 جورج يوسف حنا عبدالمسيح 393.5

1335923 محمد سامح عبدربه توفيق عبدربه 393.5

1876668 كيفين مجدى جيد سيدهم 393.5

1336071 احمد عثمان حمدى مأمون عزب 393.5

1873608 رانيا يوسف عبدالسلام احمد 393.5

1372935 صفا سيد عبدالباسط مصطفى احمد 393.5

1880735 محمود عبدالمنعم احمد حسين 393.5

1350843 ايمان سعيد احمد محمد الحفناوى 393.5

1876931 روان محمد خليفه احمد 393.5

1353804 عمر عيد علي عبدالرحمن عمر 393.5

1877373 اسماء نور الدين علي محمود 393.5

1877382 أناسيمون سامح وديع جيد 393.5

1876742 قتيبه اشرف ابراهيم تونى 393.5

1876743 كيرلس جرجس لطفى وهيب 393.5

1876890 منه بدر حسان عبد الله 393.5

1691206 محمد عبد المجيد عبد العزيز عبد المجيد 393.5

1688670 ساندى سعد ذكى سليمان 393.5

1708897 ياسمين احمد محمد عبدالله 393.5

1725558 سارة محمد عبدالمنعم محمد حسن 393.5

1628098 ايات شعبان على المتولى شتيوى 393.5

1628555 محمود رضا عبد اللطيف محمود عبد الغفار 393.5

1631335 عبد الله محمد عبد الغنى عبد الحفيظ سيد احمد 393.5

1633613 انس احمد محمد الشربينى شمس الدين 393.5

1665144 محمد طارق محمد عامر محمد 393.5

1666426 مروه محمد عبد القادر صديق عبد القادر 393.5

1066035 ياسمين عاطف احمد محمد اسماعيل 393.0

1594369 مى احمد عبدالحميد الشحات 393.0

1066467 شادي ياسر ربيع السيد عبدالغني 393.0

1347759 عمر عبدالهادي ابراهيم عبدالهادي محمد 393.0

1036735 احمد محمد صابر عبدالواحد 393.0

1435843 زياد خالد مصطفى محمود قمح 393.0

1037592 يوسف محمد مصطفي يوسف 393.0

1659486 حسام محمد السيد على فياض 393.0

1051307 محمد احمد عشري محمد 393.0

1438596 رنا محمود الجيوشى بنداري علام 393.0

1051846 عبدالله عاطف سعيد عبدالوهاب 393.0

1361295 سماء حسام عزت توفيق بدر 393.0

1063061 دعاء محمود عطا عبدالمولي 393.0

1440939 محمد اشرف احمد رجب غزال 393.0

1063406 كريم عماد كمال رمضان 393.0

1657408 نبيل محمد حمدى فتوح محمد كواسه 393.0

1443051 علاء احمد عبد المجيد الشرنوبي ليمونة 393.0

1380649 باسم محمد عبدالعزيز محمد 393.0

1419344 شعبان فرج شعبان ابراهيم فايد 393.0

1633615 انور نشأت انور حجاب 393.0

1431157 عمرو محمود عبدالحليم الكلاف 393.0

1380658 حمزه هانى سالمان فيصل 393.0

1427585 ميرال محمد نصر شداد 393.0

1638928 سلمى عبد العزيز الشافعى عبد العزيز الشافعى 393.0

1487631 جومانه مجدى شوقى تناغو شحاته 393.0

1336075 احمد منصور عبدالمنعم احمد جاد منصور 393.0

1458880 بسملة محمد عبدالله سرحان الزنقرانى 393.0

1640963 نور محمد محمد السعيد محمد فرغلى 393.0

1512649 حنين محمد مصطفى محمد احمد 393.0

1312222 ندى وليد محمد عبدالفتاح منصور 393.0

1491587 مايكل سامى نصحى رفله 393.0

1621585 محمد خالد عبد الغفار المتولى عبد العال 393.0

1496552 محمد حبشي ابوزيد عامر حسن 393.0

1338204 منى احمد هشام الدين محمد فهمي 393.0

1496569 محمد ياسر نصر الله حميده عبدالسلام 393.0

1621586 محمد خالد فؤاد طه معتوق 393.0

1455434 اسامه مصطفى عبدالمولى ابو الفتوح 393.0

1274330 مرح معاذ مندى محمد نصار 393.0

1521964 حسن على فرحات ابراهيم 393.0

1624069 نورهان شريف مهنى عبد البديع مهنى 393.0

1519590 منه الله صلاح محمود موسى جمعه 393.0

1264415 حازم سامح فتحى السعدنى 393.0

1519751 زينب ممدوح سالم سعد بدر 393.0

1602284 ايمان محمد ابراهيم على 393.0

1522747 السيد جمال علي عبدالغني عمارة 393.0

1265883 الاء رزق محمد شلبى رزق 393.0

1524133 افنان ايوب محمد ضيف الله حمدان 393.0

1727246 محمد رشاد على حسين احمد 393.0

1555718 عبدالله سعد السعيد محمد شريف 393.0

1246267 محمد رفعت صاوى رياض حسين 393.0

1563951 مجدى انور على العرينى 393.0

1717646 عمرو يونس مصطفى يونس 393.0

1587984 احمد الشحات عبد الفتاح اسماعيل 393.0

1223375 رحمه ايمن عبده الحسينى 393.0

1711270 ايمان محمد سامى السيد البطل 393.0

1713807 احمد أسامة محمد عوض الله عباس 393.0

1706810 اسلام محمود عبدالرحمن محمد محمد داود 393.0

1698127 مليح حماد عيد اسليم عوده 393.0

1702883 يوسف محمد احمد فؤاد السيد 393.0

1788001 فوزى محمود فوزى عمران 393.0

1788928 جورج بضابا برسوم درياس 393.0

1790547 محمد فهد محمود محمد 393.0

1719990 ساره السيد حسيني جاب الله 393.0

1876930 روءى مجدى محمد امين 393.0

1876755 مصطفى السيد محمد ابراهيم 393.0

1876739 عبد الرحمن مصطفى كامل محمود 393.0

1877132 أحمد صابر السيد موسى 393.0

1876986 فيلوباتير اكرم بشره صبحي 393.0

1880747 يحى ناصر محمد احمد 393.0

1877456 ميرنا كميل كامل يعقوب 393.0

1879310 احمد البدرى شاهر سليمان 393.0

1879896 كيرلس شنوده جمال غطاس 393.0

1876731 بلال وائل محمد على محمد 393.0

1874929 اسراء هشام محمد نورالدين 393.0

1875026 أحمد سعدالدين جابر عبد الحافظ 393.0

1866351 ايه محروس محمد احمد 393.0

1866355 تسنيم خالد محمد محمد 393.0

1866378 شهد محمد يوسف محمد 393.0

1808123 عبدالرحمن منتصر محمدصالح سيد 393.0

1846143 اسلام صبحى بكر سالم 393.0

1865841 روان احمد محمد محمود قاسم 393.0

1865851 ساره عبدالعاطى محمود حسين 393.0

1866148 رامز رضا شحات شنودة 393.0

وكان قد قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد 20 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

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موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

جدير بالذكر أنه عادة ما تستغرق عملية إعلان النتائج مدة 48 ساعة من غلق باب كتابة الرغبات، ووفقًا لما كشفته بعض المصادر فإن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية سيكون صباح الثلاثاء 22 أغسطس 2023.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

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