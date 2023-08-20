نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد للشعبة العلمية

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ارتفع بحث طلاب الثانوية العامة 2023، حول معرفة موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للالتحاق بالجامعات، خاصة بعد قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني المرحلة الثانية يومًا إضافيًا.

وكان من المقرر لـ موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 يوم أمس السبت 19 أغسطس الساعة السابعة مساءً، وجاء مد فترة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بـ التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

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موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويترقب الطلاب معرفة موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، حيث من المنتظر أن يسجل خلالها نحو 350 ألفا و133 طالبًا وطالبة من مختلف التخصصات العلمية والأدبية، موزعين ما بين طلاب علمي علوم ورياضة وأدبي، والتي تم تحديد الحد الأدنى بالنسبة للشعبة العلمية بـ 250 درجة، أما طلاب الشعبة الأدبية يمكنهم التسجيل بداية من 238 درجة فأكثر، وبالتالي يتوقع أن يكون موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة، خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد المتاحة للشعبة العلمية لعام 2023 وهي كالتالي:

طب سوهاج 387.5

هندسة بترول وتعدين السويس 386.0

طب دمياط 383.0

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381.0

طب الإسكندرية 381.0

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380.0

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379.0

طب الاقصر 379.0

طب المنيا 377.5

طب بور سعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب بنها 377.0

طب عين شمس 377.0

طب حلوان 376.0

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376.0

طب أسنان أسيوط 376.0

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375.0

طب بني سويف 375.0

طب الفيوم 375.0

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب أسنان المنيا 374.0

طب أسنان الزقازيق 374.0

طب أسنان طنطا 374.0

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373.0

طب أسنان بني سويف 373.0

طب أسنان الفيوم 373.0

صيدلة سوهاج 372.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 372.0

علاج طبيعي بورسعيد 371.5

علاج طبيعي بنها 371.0

علاج طبيعي جنوب الوادي 371.0

صيدلة جنوب الوادي 370.5

علاج طبيعي قناة السويس 370.5

علاج طبيعي السويس 370.0

صيدلة المنصورة 370.0

علاج طبيعي القاهرة 370.0

صيدلة أسيوط 369.5

علاج طبيعي بني سويف 369.5

صيدلة المنيا 369.0

صيدلة الزقازيق 369.0

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5

صيدلة طنطا 368.5

صيدلة القاهرة 368.5

هندسة القاهرة 368.5

صيدلة دمنهور 368.5

صيدلة الإسكندرية 368.0

صيدلة بور سعيد 368.0

صيدلة المنوفية 368.0

صيدلة بني سويف 368.0

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 368.0

صيدلة الفيوم 367.5

صيدلة عين شمس 367.5

صيدلة مدينة السادات 367.0

صيدلة ج الوادي الجديد 367.0

صيدلة حلوان 367.0

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365.0

هندسة الزقازيق 364.5

هندسة المنصورة 364.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364.0

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364.0

هندسة عين شمس 363.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363.0

طب بيطري المنصورة 362.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362.0

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362.0

هندسة دمياط 361.5

هندسة بور سعيد 359.0

هندسة طنطا 358.0

هندسة بنها بشبرا 357.5

هندسة الإسكندرية 357.0

هندسة حلوان 356.5

هندسة كفر الشيخ 356.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 356.0

هندسة بنها 355.5

هندسة السويس 355.0

هندسة المنوفية بشبين الكوم 355.0

هندسة حلوان بالمطرية 354.0

هندسة الفيوم 352.5

هندسة جنوب الوادي 351.5

هندسة بني سويف 351.0

هندسة أسوان 350.0

هندسة المنيا 350.0

هندسة سوهاج 349.5

هندسة أسيوط 349.0

هندسة الطاقة أسوان 348.5

حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 347.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5

تخطيط عمراني القاهرة 342.0

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