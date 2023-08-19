السبت 19 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

تنسيق الكليات 2023.. أهم أقسام كلية تربية طفولة مبكرة التي تؤهل الطلاب لسوق العمل.. اللغة الإنجليزية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أبرزها

تربية طفولة مبكرة،
تربية طفولة مبكرة، فيتو

كلية تربية طفولة مبكرة، يعد أحد أهم أسباب تقدم المجتمعات وتطورها هو التربية السليمة نفسيًا للأطفال، وتلك المهمة يشارك في تحقيقها خريجي كلية تربية طفولة مبكرة حيث أنها تساهم وبشكل كبير في تربية الأطفال على أسس نفسية سوية. وتعد كلية تربية طفولة أحد كليات التي تكون متاحة في المرحلة الثانية والثالثة من تنسيق الجامعات، وفيما يلي سنوضح الأقسام الموجودة في معظم كليات تربية طفولة:

مناهج كلية تربية طفولة مبكرة

وأما مناهج كلية تربية طفولة مبكرة فهي:

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اللغة العربية.
اللغة الإنجليزية.
مهارات التفكير الفلسفي والعلمي.
دراسات اجتماعية (تاريخ وجغرافيا مصر).
مبادئ العلوم.
مبادئ الرياضيات.

تنسيق المرحلة الثانية 2023، 315 ألف طالب يسجلون في تنسيق القبول بالجامعات

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التدريب الميدانى" خارج الكلية ":

يؤدى طلاب الكلية بالمستوى الثالث والرابع التدريب الميدانى بالروضات والحضانات ومؤسسات التربية الخاصة المختلفة خارج الكلية أو داخلها، وتطبق القرارات المنظمة فى هذا الشأن، ويتم تقييم الطلاب فى مقرر التدريب الميدانى فى المستويين الثالث والرابع على النحو الآتى:

-يؤدي الطالب التدريب خارج الكلية بالروضات والحضانات ومؤسسات التربية الخاصة لمدة 4 ساعات فعلية خلال يوم واحد أسبوعيا يقابلها ساعتين معتمدة.

-يتم إعداد بطاقة تتضمن عدة معايير خاصة لكل من المشرف الداخلي والممتحن الخارجي لتقييم الطلاب فى ضوئها ويحدد لكل طالب بطاقة خاصة به موضحا بها الدرجات الحاصل عليها الطالب من خلال تقييم كل من المشرف الداخلي بالكلية والممتحن الخارجى بالكلية وفى حالة وجود تناقض بين الدرجتين يتم تشكيل لجنة أخرى من عضوين بالكلية للنظر فى حالة الطالب بناء على ما جاء ببطاقة التقييم لكل من المشرف الداخلي والممتحن الخارجي.

-الدرجة العظمى لهذا المقرر ( 100 درجة )

-تخصص 10% من الدرجة (10 درجات ) لمدير الروضة لمتابعة المتدربين.

-تخصص 60% من الدرجة (60 درجة) يضعها المشرف الداخلي (عضو هيئة التدريس ) لمتابعة الأعمال التطبيقية للمتدربين مع الأطفال.

-تخصص 30% من ( 30 درجة ) الدرجة يضعها الممتحن الخارجي ( عضو هيئة التدريس) لتقييم الأعمال التطبيقية للمتدربين مع الأطفال. 

-يبقى الطالب للإعادة فى نفس المستوى إذا رسب فى التدريب الميدانى فى أى من المستويين الثالث أو الرابع ولايجوز التسجيل فى الفصل الصيفى لهذا المقرر، ولا ينتقل إلى مستوى أعلى إلا بعد اجتيازه.

أهم أقسام كلية تربية طفولة مبكرة 2023

 أقسام كلية تربية طفولة مبكرة 2023، تشمل برنامج إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية، ويتميز بإعداد الطالبات علميًا وثقافيًا ومهنيًا للتدريس باللغة الإنجليزية لمرحلة رياض الأطفال، ورفع مستوى كفاءة الخريجات بما يتناسب مع المتطلبات العصرية لسوق العمل، بالإضافة إلى إمكانية العمل في مدارس اللغات والجهات المتميزة ومنظمات الطفولة والمراكز البحثية وهو ما يضيف الميزة التنافسية للطالبات في سوق العمل سواء على المستويات المحلية أو العربية أو الدولية.

هناك أيضا برنامج إعداد معلمات التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، يقوم على إعداد الطالبات بشكل علمي وثقافي شمولي للتدريس لذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل على رفع مستوى كفاءة مختلف الطالبات بما يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل وإمكانية التدريس في المدارس والمراكز المختلفة بالإضافة إلى المراكز الاستشارية لذوي الاحتياجات الخاصة.

 

الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2023 

حدد موقع التنسيق الإلكتروني، الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2023 وهو كالآتي:

كلية تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة بورسعيد 305.5 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة المنصورة 300.0 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة القاهرة 291.0 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290.0 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5 درجة.

الأوراق المطلوبة للمقابلة الشخصية

1- طباعة الأوراق الخاصة بالمقابلة الشخصية من على صفحة الكلية.

2- كتابة البيانات بخط واحد.

3- عدد(1) صورة من الرقم القومي للطالب أو ولي الأمر.

4- عدد(1) صورة من بطاقة الترشيح.

5- على الطلاب الراغبين في الالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية رياض أطفال إرفاق صورة من شهادة الثانوية العامة مع استمارة الرغبات علما بأن الحد للقبول الحصول علي(35) درجة في اللغة الإنجليزية.

الأوراق المطلوبة التي توضع داخل ملف التقديم للكلية

1- أصل شهادة الثانوية العامة+ (2) صورة منها.

2- أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر+ (2) صورة منها.

3- عدد(6) صورة شخصية حديثة.

4- عدد(2) صورة من بطاقة الترشيح.

5- عدد(2) صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالطالب+ صورة بطاقة الرقم القومي ولي الأمر.

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مصاريف كلية تربية طفولة مبكرة جامعة القاهرة

أعلنت كلية تربية طفولة مبكرة جامعة القاهرة عن مصاريفها كما يلي:

1 - قسم إعداد معلمي رياض الاطفال: 200 جنيه.

2 - قسم إعداد معلمي التربية الخاصة: 200 جنيه.

3 - قسم إعداد معلمي الحضانة: 200 جنيه.

4 - قسم إعداد معلمي تكنولوجيا التعليم والتعليم الرقمي لمرحلة الطفولة: 500 جنيه.

5 - قسم إعداد معلمي علوم الإعاقة لمرحلة الطفولة المبكرة: 500 جنيه.

6 - قسم إعداد معلمي رياض الأطفال باللغة الإنجليزية: 500 جنيه.

 

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