السبت 19 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مسلسل سيب وأنا أسيب 9، طلاق هنا الزاهد وأحمد السعدني

أحمد السعدني وهنا
أحمد السعدني وهنا الزاهد، فيتو

مسلسل سيب وانا أسيب 9، شهدت أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب 9 رحيل نبيلة وشقيقها ووالدتها من المنزل بعد مشادات مع والدها سيد الجندي.

وخلال مسلسل سيب وانا أسيب 9 لا تزال نبيلة تحمل مشاعرها تجاه إبراهيم وتحاول مساعدة مشمش وبودة في زيجتهما، فتقرر أن تفتح لبودة باب رزق من خلال نشر مراجعة على صفحتها تساعد على جذب الجمهور إليه وبالتالي زيادة المترددين على الصالون الخاص به.

تفاصيل مسلسل سيب وانا أسيب 9

وتتزوج مشمش وبودة خلال مسلسل سيب وانا أسيب 9 ويتم إقامة حفل زفاف كبير لهما يحضر فيه كل محبيهم، وترسل سماح خلال مسلسل سيب وانا أسيب 9 رسالة إلى كارلوس من هاتف نبيلة تخبره أنها تحبه، وخلال تكريم نبيلة في مهرجان يرى إبراهيم رسالتها إلى كارلوس تزامنًا مع سؤال وجهته المذيعة لها عما إذا كانت علاقتها بكارلوس قد انتهت لترد نبيلة أنها لم تنته.

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ويتحدث إبراهيم بالإيجاب عن نبيلة بالرغم من كل ما حدث ويخرج فتذهب وراءه ويعاتبها ثم يطلقها بالرغم من أنها أخبرته أنها تحبه.

توقعات مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة

وكان حساب منصة شاهد عبر موقع تبادل الصور إنستجرام صورة يشجع الجمهور على توقع أحداث مسلسل سيب وأنا اسيب الحلقة الأخيرة، وتوقع كثير من الجمهور نهاية سعيدة للمسلسل حيث رأى المتابعون أن بيلا ستعود إلى حبيبها إبراهيم وستستغني عن كل ما سواه.

وأشار المتابعون أيضًا أنه في الأخير سوف يدعم بيلا وإبراهيم كل من بعضهما وسيساعدان بعضهما للوصول إلى أحلامهما.

رقصة جديدة لهنا الزاهد

ونشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو لرقصة جديدة لها من مسلسل سيب وأنا أسيب، وذلك أثناء خطفها من قبل العصابة، فقد طلب أحد أفراد العصابة منها الرقص ولبت رغبته تحت تهديد السلاح.

أحمد السعدني ينشر فيديو لكواليس المسلسل

أعاد الفنان أحمد السعدني نشر فيديو يكشف كواليس تصوير مشهد إنقاذه لحبيبته نبيلة من أيدي عصابة اختطفتها والذي يضرب من خلاله أحد أفراد العصابة.

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