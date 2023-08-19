الأحد 20 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم، محمد فضل شاكر يكشف تفاصيل أزمته مع أنغام.. نقابة الموسيقيين تكشف سبب إيقاف كزبرة

محمد فضل شاكر، فيتو
محمد فضل شاكر، فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

 

محمد فضل شاكر يكشف تفاصيل أزمته مع أنغام

كشف المطرب محمد فضل شاكر عن أزمته مع المطربة أنغام والتي قامت فيها بحذف أغنيتها ياريتك فهمني التي قدمها محمد فضل بصوته عبر موقع يوتيوب وباقي المنصات الإلكترونية.

وقال شاكر خلال لقائه مع برنامج et بالعربي أنا فعلا زعلت من أنغام جدا بعد حذفها أغنية ياريتك فهمني التي قدمتها بصوتي.

وأضاف: احنا بنحب الست أنغام وقدمت ديو مع والدي من قبل وهناك مطربين قدموا أغنية ياريتك فهمني بصوتهم ولم يتم حذف أغانيهم لماذا تم حذف أغنيتي؟
 

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نقابة الموسيقيين تكشف سبب إيقاف كزبرة (فيديو)

كزبرة، قال محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية:"مطرب المهرجانات كزبرة ليس عضوا عاملا في النقابة، ولكنه منتسب ويعمل بتصريح".

 

مشكلة فيديو أغنية كزبرة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور":"أكثر ما أزعج نقيب الموسيقيين أن فيديو أغنية عليا الطلاق لكزبرة شهد ظهور صورة للعالم الراحل أحمد زويل، وهذا كان سببا في إيقافه".

 

محمد رمضان ينصح أحد جمهوره بالسعودية: حافظ على الصلاة والرياضة

أشعل النجم محمد رمضان مسرح حفله الغنائي في المملكة العربية السعودية، المُقام ضمن فعاليات حفلات صيف جدة 2023.

 

والتقط رمضان هاتف أحد الجماهير الذي كان يتحدث فيديوكول مع أحد متابعين الحفل، ووجه رمضان له نصيحة خاصة قائلًا: حافظ على الرياضة والصلاة والمذاكرة وتكون الملك الحقيقي ونمبر 1 في حياتك كلها.

 

عمرو دياب يظهر بحلق في حفل بيروت: بقالي 12 سنة ما جيتش وأنا غلطان (فيديو)

ظهر الفنان عمرو دياب أثناء وجوده في بيروت وهو يرتدي حلقًا وذلك قبل حفله الغنائي المقرر إقامته الليلة.

 

حفل عمرو دياب في بيروت 

وقال عمرو دياب للتلفزيون اللبناني: لبنان وحشاني جدًّا بقالي 12 سنة ما جيتش وأنا اللي غلطان.

كما حرص عدد كبير من جمهور عمرو دياب على غناء عدد من أغنياته الشهيرة ومن أبرزها أغنية “قمرين” وذلك قبل صعود الهضبة على المسرح استعدادًا لحفله الغنائي في العاصمة اللبنانية “بيروت”.

 

سميرة عبدالعزيز تكشف سر الوصية الأخيرة لزوجها الراحل محفوظ عبد الرحمن

سميرة عبد العزيز، كشفت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز أسرار الأيام الأخيرة في حياة زوجها الراحل الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن، قائلة:" أثناء فترة مرضه الأخيرة وقبل أيام من وفاته، كنت أجلس معه في المستشفى وكانت تصلني اتصالات عديدة لأشارك في أعمال فنية جديدة وكنت أرفضها بسبب ظروف مرض محفوظ".

 

وصية زوجها الأخيرة

حكت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، علي قناة "CBC"، عن وصية الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن لها، قائلة:" قررت أن اعتزل أثناء فترة مرض محفوظ الأخيرة، وقلت في إحدى المكالمات أمام محفوظ أنا هعتزل ومحدش يكلمني، فتدخل محفوظ وقال لأ يا سميرة هزعل منك إحنا مش بنقدم فن بس إحنا بنقدم رسالة، أنا لو ليّا عمر تاني وهعيش هفضل أكتب وأنتي تفضلي تشتغلي، لأن شغلنا رسالة مش مجرد فن، أنا عملت بكلامه ووصيته ليا".

 

مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة، هروب هنا الزاهد مرة أخرى

 

مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الاخيرة، شهد مسلسل سيب وأنا اسيب الحلقة الأخيرة إقدام بيلا على السفر بعد طلاقها من إبراهيم وتتفاجأ أن جواز السفر الخاص بها غير موجود فتذهب إلى شقة إبراهيم وتحضره من هناك، وتعبر لها عن حبه وهو كذلك.

 

تفاصيل مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الاخيرة

ويشهد مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الاخيرة هجومًا من العصابة التي خطفت بيلا من قبل على شقيقها ويفدي سيد الجندي بنفسه لكي لا يصاب ابنه وتعرض إلى إصابة في بطنه بعد طعنه من قبل أحد أفراد العصابة بسكين.

 

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