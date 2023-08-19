السبت 19 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

سميرة عبدالعزيز: تزوجت محفوظ عبدالرحمن في منزل سميحة أيوب ولم أخلع الأسود منذ وفاته

الفنانة سميرة عبد
الفنانة سميرة عبد العزيز، فيتو

سميرة عبد العزيز، كشفت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز أسرارا خاصة عن زوجها الراحل الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن في الذكرى السادسة علي رحيله، قائلة:" استمر زواجنا أنا ومحفوظ 34 سنة، ولم أسمع منه كلمة واحدة مسيئة لي وكان يقدر قيمة المرأة في المجتمع".

 

وأضافت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، علي قناة "CBC": "منذ وفاة زوجي محفوظ عبدالرحمن في عام ٢٠١٧، وأنا أرتدى اللون الأسود، لأنه ترك أثرا كبيرا في شخصيتي، وتعلمت منه الكثير".

 

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قصة الكاتب الراحل محفوظ عبدالرحمن

عن تفاصيل زواجها من الكاتب الكبير الراحل محفوظ عبدالرحمن، قالت سميرة عبدالعزيز:" تعرفنا علي بعض خلال عدد من الأعمال الفنية، وكنا نعمل في مسلسل من تأليفه " ليلة سقوط غرناطة" وعرض عليا الزواج أثناء التصوير في دولة تونس فقررنا تأجيل الزواج حتي نصل إلي القاهرة، وعندما وصلنا  كتبنا الكتاب وشهد على عقد زواجى سعد الدين وهبة فى منزل الفنانة سميحة أيوب".
 

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