السبت 19 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد فضل شاكر يكشف تفاصيل أزمته مع أنغام

انغام،فيتو
انغام،فيتو

كشف المطرب محمد فضل شاكر عن أزمته مع المطربة أنغام والتي قامت فيها بحذف  أغنيتها ياريتك فهمني التي قدمها محمد فضل بصوته عبر موقع يوتيوب وباقي المنصات الإلكترونية.

وقال شاكر  خلال لقائه مع برنامج et بالعربي أنا فعلا زعلت من أنغام جدا بعد حذفها أغنية ياريتك فهمني التي قدمتها بصوتي.

وأضاف: احنا بنحب الست أنغام وقدمت ديو مع والدي من قبل وهناك مطربين قدموا أغنية ياريتك فهمني بصوتهم ولم يتم حذف أغانيهم لماذا تم حذف أغنيتي؟

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وتابع: تواصلت مع إدارة أعمال أنغام وأكدوا لي أن أنغام ليست هي التي طالبت بحذف الأغنية ولكن فريق عمل الأغنية وتفهمت الأمر.

وعن الجديد الذي يقدمه محمد الفترة المقبلة، أكد محمد فضل شاكر أنه انتهى من تسجيل ثلاث أغنيات دفعة واحدة سوف يتم طرحهم خلال الفترة القادمة وحتى نهاية العام.

وعن تفاصيل هذه الأغنيات أكد محمد أن هناك أغنية شعبية وأغنيتين دراما سوف يتم طرحهم خلال الفترة القادمة.

وأحيت النجمة أنغام مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا ضخما وذلك ضمن فعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة، حيث رفع الحفل شعار "كامل العدد" في أجواء مميزة بالمدينة. 

حفل أنغام في العلمين الجديدة 

وفور صعودها على المسرح قالت  أنغام إنها منذ فترة كبيرة لم تغن فى الساحل الشمالى والذى يعتبر من أجمل المناطق التي عاشت فيها، مضيفة: "مبروك لمصر على العلمين.. وجمهورى واحشني جدا".

وبدأت أنغام حفلها بعد ذلك بأغنية "ونفضل نرقص"، وسط تفاعل كبير من الجمهور. 

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أنغام محمد فضل شاكر أغنية محمد فضل شاكر

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