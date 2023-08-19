السبت 19 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

سميرة عبدالعزيز تكشف سر الوصية الأخيرة لزوجها الراحل محفوظ عبدالرحمن

الفنانة سميرة عبد
الفنانة سميرة عبد العزيز، فيتو

 

سميرة عبد العزيز، كشفت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز أسرار الأيام الأخيرة في حياة زوجها الراحل الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن، قائلة:" أثناء فترة مرضه الأخيرة وقبل أيام من وفاته، كنت أجلس معه في المستشفى وكانت تصلني اتصالات عديدة لأشارك في أعمال فنية جديدة وكنت أرفضها بسبب ظروف مرض محفوظ".

 

وصية زوجها الأخيرة


حكت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، علي قناة "CBC"، عن وصية الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن لها، قائلة:" قررت أن اعتزل أثناء فترة مرض محفوظ الأخيرة، وقلت في إحدى المكالمات أمام محفوظ أنا هعتزل ومحدش يكلمني، فتدخل محفوظ وقال لأ يا سميرة هزعل منك إحنا مش بنقدم فن بس إحنا بنقدم رسالة، أنا لو ليّا عمر تاني وهعيش هفضل أكتب وأنتي تفضلي تشتغلي، لأن شغلنا رسالة مش مجرد فن، أنا عملت بكلامه ووصيته ليا".

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كشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز عن الدور الذي رفض زوجها الراحل محفوظ عبدالرحمن أن تقدمه في أحد الأعمال الفنية، قائلة" كان فيه مسلسل هجسد فيه دور "شغالة" وكنت متحمسة جدًا لتقديم الدور، إلا أن محفوظ اعترض قال متعمليش الدور لأن المخرجين هيطلبوا منك تعملي نفس الدور في كل الأعمال الفنية الجديدة، والحقيقة كان كلامه صح، كنت بسمع كلامه دايمًا".

 

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