أخبار الحوادث اليوم.. شروط العفو الرئاسي بعد الافراج عن أحمد دومة.. قرار جديد بشأن منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

غادر الناشط السياسي أحمد دومة و4 آخرين من مركز الإصلاح والتأهيل التابع لقطاع الحماية المجتمعية بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنهم تفعيلًا لقرار العفو الرئاسي عنهم، وسط تساؤل بعض المواطنين عن شروط ومعايير العفو الرئاسي.

تخلص شاب من طليقته في وضح النهار وفي نهر الشارع بمدينة طامية في محافظة الفيوم، أثناء خروجها من محل كوافير، حيث انقض عليها وأزهق روحها ذبحا، أمام المارة.

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أجلت الدائرة الاولى جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمجمع محاكم وادي النطرون، أولى جلسات محاكمة البلوجر هبه السيد المعروفة باسم "أم زياد" بتهمة الاتجار بالبشر لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أكتوبر للاطلاع والاستعداد للمرافعة كطلب دفاع المتهمة الأولى ولندب المحامي صاحب الدور عن المتهم الثاني وأمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهم الثالث الهارب ومثوله أمام المحكمة مع باقي المتهمين.

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلًا صحة ما تناولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى من انتشار أحد الأوبئة بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون.

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق “السلوم - مطروح” بمنطقة أبو غليلة إلى 5 متوفين و12 مصابًا جراء الحادث.

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول، صباح اليوم، معاينةً للعقار الكائن بشارع "ثابت عبد الجواد" المتفرع من شارع "جسر المنوات" بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، والذي اشتعلت فيه النيران بعد منتصف ليلة أمس الأول الخميس الموافق ١٧ / ٨ / ٢٠٢٣.

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بحكمها على المتهمين في القضية رقم 7449 لسنة 2022، والمقيدة برقم 806 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 1269 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ تهريب الأموال وتمويل الإرهاب.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالسلام إبراهيم إسماعيل "مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان"، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهم بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة لجلسة 16 سبتمبر المقبل.

قررت منذ قليل الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة " لجلسة 4 أكتوبر المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية.

لقى مزارع مصرعه على أيدى نجل شقيقه وهشم رأسه باستخدام فأس فى الدقهلية، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم.

استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاحياته الدستورية وأصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد دومة.

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