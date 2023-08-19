هشم رأسه بالفأس، مقتل مزارع على أيدي نجل شقيقه في الدقهلية

لقى مزارع مصرعه على أيدى نجل شقيقه وهشم رأسه باستخدام فأس فى الدقهلية، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم.

وكان مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله (مزارع - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح بالرأس ووفاته عقب وصوله.

وبسؤال نجله وزوجته قررا بقيام نجل شقيق المجنى عليه (مقيم بذات الدائرة) بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام "فأس" وإحداث إصابته التى أودت بحياته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية سابقة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لذات الخلافات وأرشد عن الأداة المستخدمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.