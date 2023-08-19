السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

شاب يذبح طليقته أمام المارة في الفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

تخلص شاب من طليقته في وضح النهار وفي نهر الشارع بمدينة طامية في محافظة الفيوم، أثناء خروجها من محل كوافير، حيث انقض عليها وأزهق روحها ذبحا، أمام المارة.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا، من مأمور مركز طامية، بمحافظة الفيوم، يفيد بأن شاب ذبح طليقته في وضح النهار، أمام المارة بشارع السوق بمدينة طامية، في محافظة الفيوم.

وتبين من المعاينة الظاهرية إصابة المجني عليها بجرح ذبحي، ما أدى إلى مصرعها في الحال، وتبين أن خلافات بينهما أدت إلى تربصه بها أثناء خروجها من محل كوافير اعتادت الذهاب إليه، وفور خروجها انقض عليها وذبحها بآلة حادة كان يخفيها بين طيات ملابسه.

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وتم فرض كردون أمني حول حول الواقعة، ومنزل أسرة الجاني، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، بمحافظة الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير بأسباب وساعة الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع وحدة مباحث مركز طامية، وتولي التحقيق.

 

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

 

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة. 

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الفيوم شاب يذبح زوجته مركز شرطة طامية ادارة الطب الشرعي مستشفي طامية المركزي

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