5 جثث و12 مصابا الحصيلة النهائية لحادث انقلاب ميكروباص بطريق السلوم مطروح (صور)

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق “السلوم - مطروح” بمنطقة أبو غليلة إلى 5 متوفين و12 مصابًا جراء الحادث.

ونقلت الجثث إلى المشرحة فيما نقل المصابين إلى مستشفى براني المركزي لتلقي العلاج اللازم وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير على طريق "مطروح - السلوم" ووجود مصابين ووفيات وعلى الفور انتقلت قيادات المرور والشرطة مدعومة بسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

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وكشف الفحص الأولي أن الإصابات تنوعت ما بين بسيطة ومتوسطة وشديدة الخطورة وأخرى تحتاج إلى تدخل جراحي، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وخروج 6 حالات يعانون سحجات وكدمات بالجسم بعد تقديم الرعاية الطبية لهم وتم حجز حالتين بالعناية المركزة بالمستشفى ودخول حالة لغرفة العمليات وتم إجراء التدخل الجراحي بنجاح ووضعها تحت الملاحظة بالعناية المركزة.



‏ كما تم تحويل ثلاث حالات إلى مستشفى مطروح العام لاحتياجها إلى تدخل جراحي في تخصصات المخ والأعصاب والاوعية الدموية وجراحة العظام كما استقبلت المستشفى 5 حالات وفاة في موقع الحادث وجار انهاء الاجراءات.



وصرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أن أقسام الطوارئ بمستشفى براني المركزي تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات مطروح العام والنجيلة المركزي تحسبًا لأي طارئ وتواجد فريق طبي على أهبة الاستعداد بمستشفى النجيلة المركزي تحت إشراف الدكتور محمد على مدير ادارة الطوارئ والدكتورة ليلى صلاح مدير اداة المستشفيات والدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة المركزي.