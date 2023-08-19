مصدر أمنى يكشف حقيقة انتشار الأوبئة بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون
نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلًا صحة ما تناولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى من انتشار أحد الأوبئة بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون.
حقيقة انتشار الأوبئة بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون
وأكد المصدر عدم وجود أى وباء بأىٍ من مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، وأن جميع النزلاء يتلقون رعاية طبية كاملة.
ويأتى ذلك فى إطار نهج الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب المختلقة والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة فى ظل حالة الإفلاس التى تمر بها وفقدانها مصداقيتها أمام الرأى العام.
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