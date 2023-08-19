خريطة أراضي الإسكان المتوسط المقرر بدء حجزها الثلاثاء المقبل

أراضي مسكن، يبدأ التقديم والحجز إلكترونيًّا لأراضي الإسكان المتوسط ضمن برنامج مسكن، يوم الثلاثاء المقبل 22 /8 /2023، ولمدة شهرين، بالطرح الثالث للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

وتطرح الوزارة 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

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وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، وذلك بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، وبدون أي أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض).

وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه: أن الطرح الثاني من برنامج "مَسكن" خلال الفترة من (16/3/2023: 15/5/2023)، تضمن 481 قطعة أرض، وبلغت نسبة الحجز لقطع الأراضي بمحاور (المميز - المتوسط) حوالي 100 % من قطع الأراضي المطروحة، فيما بلغت نسبة الأراضي المخصصة بمحور الأكثر تميزًا حوالي 50 % من قطع الأراضي المطروحة، 11 % منها سيتم استكمال قيمتها بالدولار الأمريكي.

شقق الإسكان، تغلق وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باب تقديم طلبات الحجز لشقق مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان يوم الخميس المقبل 24 أغسطس 2023.

وشقق لؤلؤة العاشر من رمضان بمساحات الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج والشقق بتسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، والتسليم في يوليو 2024، وفي حالة السداد بالكامل (كاش) يتم خصم 20 % من ثـمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة.

ومن المقرر عقد القرعة العلنية بين المتقدمين لتخصيص للوحدات السكنية المطروحة للمشروع يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

كما سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين الساعة 12 ظهرًا طبقًا للبيان الوارد بكراسة الشروط لكل مشروع على أن يكون ذلك بنادي العلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي (3) ش سمير عبد الرؤوف - امتداد مكرم عبيد - م. نصر.