مزاد علني لبيع عدد من الوحدات التجارية والخدمية

تعقد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مزادا علنيا يوم الاثنين المقبل الموافق 21 /8 /2023 لبيع 13 محلًا تجاريًا وصيدليتين بمساحات تتراوح من 25 متر إلى 101 متر، بمناطق مختلفة في مدينة حدائق أكتوبر للبيع بالمزاد العلني.



وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين في مواعيد العمل الرسمية.

Advertisements

وحددت الوزارة نظام السداد كالتالي:

يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص) بالإضافة إلى (١٪ مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري عن مدة ثلاثة أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة الى 1 % وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

شقق سكن كل المصريين، وتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، نسب تنفيذ 2064 وحدة سكنية، جار تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

وأشار الوزير إلى أهمية هذه المبادرة فى توفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل، يستفيد بها أبناء المحافظة، موجها بضرورة الاهتمام بتوفير المرافق والخدمات المختلفة مع تنفيذ الوحدات السكنية المستهدفة.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أنها قامت بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمرحلة العاجلة بمساحة ٣٠٠ فدان بمدينة السويس الجديدة، والوقوف على نسب الإنجاز للأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأشارت " مخلوف " إلى أن نسبة التنفيذ في القطاع السكني بوحدات المبادرة الرئاسية ''سكن لكل المصريين " لعدد ٨٦ عمارة تضم ٢٠٦٤ وحدة سكنية بلغت ٦٥٪، وفي قطاع البنية التحتية بلغت نسبة التنفيذ في قطاع المياه ٣٤٪ وقطاع الصرف ٧٥٪ وفي قطاع الطرق ٦٥٪، مشددةً على ضرورة مراعاة كافة معايير الجودة وبرنامج الأعمال.