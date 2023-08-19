موعد تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر لحاجزيها

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تسليم شقق سكن مصر للمواطنين الفائزين بها بمدينة العبور الجديدة.

وتسلم دفعة جديدة يوم الأحد المقبل حتى يوم الخميس الموافق 19/10/2023، حيث من المقرر تسليم 18 عمارة بمنطقة 2600 فدان، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 73، يوم الأحد 20/8/2023، ووحدات العمارة رقم 72، يوم الثلاثاء 22/8/2023، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الأحد 27/8/2023، ووحدات العمارة رقم 101، يوم الثلاثاء 29/8/2023.



وأضاف المهندس أحمد علي، رئيس جهاز المدينة أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 100، يوم الأحد 3/9/2023، ووحدات العمارة رقم 130، يوم الثلاثاء 5/9/2023، ووحدات العمارة رقم 78، يوم الأحد 10/9/2023، ووحدات العمارة رقم 71، يوم الثلاثاء 12/9/2023، ووحدات العمارة رقم 79، يوم الأحد 17/9/2023، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الثلاثاء 19/9/2023، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 24/9/2023.



وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 103، يوم الثلاثاء 26/9/2023، ووحدات العمارة رقم 106، يوم الأحد 1/10/2023، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الثلاثاء 3/10/2023، ووحدات العمارة رقم 129، يوم الأحد 8/10/2023، ووحدات العمارة رقم 128، يوم الثلاثاء 10/10/2023، وتم تخصيص الأيام من الأحد 15/10/2023: الخميس 19/10/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام، لافتًا إلى أنه على العملاء التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات لاستلام الوحدات.

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شقق الإسكان، تغلق وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باب تقديم طلبات الحجز لشقق مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان يوم الخميس المقبل 24 أغسطس 2023.

وشقق لؤلؤة العاشر من رمضان بمساحات الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج والشقق بتسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، والتسليم في يوليو 2024، وفي حالة السداد بالكامل (كاش) يتم خصم 20 % من ثـمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة.

ومن المقرر عقد القرعة العلنية بين المتقدمين لتخصيص للوحدات السكنية المطروحة للمشروع يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

كما سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين الساعة 12 ظهرًا طبقًا للبيان الوارد بكراسة الشروط لكل مشروع على أن يكون ذلك بنادي العلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي (3) ش سمير عبد الرؤوف - امتداد مكرم عبيد - م. نصر.