السبت 19 أغسطس 2023
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صارحوا الناس!

كشف الرئيس السيسي اليوم في لقائه مع طلبة الكلية الحربية أن تخفيف أحمال الكهرباء يوفر للحكومة النقد الأجنبي، وبذلك يعود الرئيس ليؤكد مجددا ما قاله في لقاء أهالى السلوم حول أن توفير النقد الأجنبي وراء قرار الحكومة لتخفيف أحمال الكهرباء.. وهنا نسأل لماذا لا تتعامل الحكومة مع الناس كما يتعامل معهم الرئيس السيسى. أى بمصارحتهم بكل الحقائق والمعلومات. أليس ذلك أقصر الطرق لإقناع الناس وكسب ثقتهم أساسا؟! 


لقد ظل المسئولون ينكرون أن أزمة النقد الأجنبي هى السبب وراء قرار الحكومة تخفيض أحمال الكهرباء، رغم أن كلامهم حول هذا الأمر كان يشى بذلك، لدرجة أن  رئيس الحكومة عندما أراد طمأنة الناس قال إن الحكومة سوف تدبر نحو 350 مليون دولار لاستيراد المازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء بمعدلات لا نحتاج معها لتخفيف الأحمال.

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إن الرئيس السيسي كاشف الناس بالحقيقة، ونرجو أن يقلده باقى المسئولين في السلطة التنفيذية في ذلك الأمر بشكل دائم وفي كل الأحوال.. أى أن يصير هذا نهجهم المستمر.. فهناك كل يوم يوجد ما يحتاج أن يتحدث المسئولون بشأنه مع الناس بكل صراحة وشفافية حتى يحافظوا على ثقتهم، وإلا فإن البديل سيئ ومضر.. 

 

فالناس سوف يبحثون عن الحقيقة من مصادر أخرى، لديهم الآن مصادر تعمل بشكل ممنهج ومخطط لبث الأكاذيب والشائعات، ولكم في حادث طائرة زامبيا التى كان يوجد على متنها مصريون دليل على ما نقول..  

ذكرى فض رابعة!

الصراحة راحة

فإن ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية لم يقدم ما ينتظره الناس من معلومات، ولذلك وجدها مروجو الشائعات فرصة لسلب الناس آذانهم، وهذا أمر جلل وخطير،  أما مكاشفة الناس دوما وبشكل مستمر بالحقائق وتوفير المعلومات حول كل ما يحدث حولهم ويخصهم فإنه يبنى جسورا من الثقة معهم، ويضمن الحفاظ على وعيهم الوطنى.

استيراد المازوت أزمة النقد الأجنبي الاكاذيب الرئيس السيسي الحكومة تخفيض أحمال الكهرباء تخفيف احمال الكهرباء الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو

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