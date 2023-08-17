الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تنسيق كلية إعلام المرحلة الثانية 2023 علمي علوم

تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2023، مؤشرات المرحلة الثانية

كلية الإعلام، فيتو
كلية الإعلام، فيتو

تنسيق كلية الإعلام علمي علوم، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط،  وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 حتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام، منوهًا إلى أن الحدود الدنيا لـ تنسيق المرحلة الثانية جاءت كالتالي:

- الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 250 درجة فأكثر، أي بنسبة 60.98%.
-الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر، أي بنسبة 58.05%.

Advertisements

تنسيق كلية إعلام المرحلة الثانية 2023 علمي علوم

تراوحت نسب القبول بكلية الإعلام للشعبة الأدبية من 80.49% حتى 77.07% فيما تراوحت بالشعبة العلمية من 75.61% حتى 60%.

وفي حال كنت ترغب في دخول كلية الإعلام لعام 2023، نستعرض معك فيما يأتي تنسيق كلية إعلام المرحلة الثانية 2023 علمي علوم وهذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال ما يلي:

• إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس علمي علوم:280 درجة.

• إعلام جنوب الوادي علمي علوم:279 درجة.

• إعلام القاهرة علمي علوم: 310 درجة.

• إعلام المنوفية علمي علوم:302 درجة.

• إعلام بني سويف علمي علوم: 292 درجة.

إقرأ أيضا: تنسيق الكليات 2023، أهم 10 تخصصات تفتح الأبواب لوظائف المستقبل

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكن الاستعلام عن تنسيق كلية الإعلام 2023 بالدرجات والنسبة المئوية في جميع الجامعات الحكومية بمحافظات مصر، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق، وإدخال رقم الجلوس والرقم السري، ثم طباعة بطاقة الترشيح، عبر هذا الرابط

تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2023

يتم تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2024، على النحو التالي:

على الطالب أن يتوجه إلى موقع التنسيق الموجود على شبكة الإنترنت. من هنا 

يقوم الطالب إدخال رقم الجلوس الخاص به والرقم السري.

يقوم الطالب بتسجيل الرغبات الخاصة به واحدة تلو الأخرى، وذلك على حسب ما ترغب به بالترتيب ووفقًا للترتيب الجغرافي.

اضغط على حفظ.

بعدها يقوم مكتب التنسيق بدراسة طلبك وترشيحك إلى أقرب كلية مناسبة لك.

تنسيق الجامعات 2023، الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية الشعبة الأدبية

تنسيق الكليات 2023، أماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 بتنسيق المرحلة الثانية

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.

تنسيق كلية الإعلام اختبارات القدرات المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات أيمن عاشور وزير التعليم العالي تنسيق الكليات 2023 تنسيق المرحلة الثانية موقع التنسيق الإلكتروني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وظائف المستقبل

مواد متعلقة

حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في المدارس

تنسيق الكليات 2023، أماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 بتنسيق المرحلة الثانية

تنسيق معهد فني صحى 2023 بجميع المحافظات وشروط الالتحاق

تنسيق الكليات 2023، أهم 10 تخصصات تفتح الأبواب لوظائف المستقبل

وزيرة البيئة تستعرض خطط وأهداف التنمية المستدامة

البيئة: قدمنا نموذجًا فريدًا لسياحة مشاهدة الطيور من خلال تهيئة محطات الصرف

الفلامنجو الطائر المهاجر من أوروبا إلى مصر، وبورفؤاد أولى محطاته

البيئة: ضبط 5 طيور الفلامنجو بالإسكندرية وتسليمهم لحديقة الحيوان

الأكثر قراءة

تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2023، مؤشرات المرحلة الثانية

ياسين يونو ينتقل إلى الهلال السعودي

نوال المحلاوى، المرأة الحديدية بالأهرام التي خانت ثقة هيكل وباعت عبد الناصر للسوفيت

أخبار مصر: تحذير من زلزال مدمر بتركيا، زيزو يثير الجدل بعقد الشباب السعودي، انفصال بريتني سبيرز وسام أصغر بسبب الخيانة

أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-8-2023 في بداية التعاملات

حقيقة إعادة فتح تراخيص البناء، قانون البناء الموحد لعام 2008 يسرى على البناء بالقرى، واشتراطات الأعلى للتخطيط تطبق بالمدن لحين تعديلها من النواب

ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ الإفتاء تجيب

Advertisements

منوعات

المزيد

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

طفل صيني يشكو والدته للشرطة ويطالب بوضعه في دار أيتام لسبب غريب

وزيرة الخزانة الأمريكية تعلق على تناولها فطر الهلوسة في الصين

ألمانيا توافق على مشروع قانون يبيح زراعة واستخدام الماريجوانا

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحرى والقبلى

سعر السكر اليوم الخميس 17-8-2023 في السوق المحلي

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الخميس 17-8-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية