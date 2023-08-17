تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2023، مؤشرات المرحلة الثانية

تنسيق كلية إعلام المرحلة الثانية 2023 علمي علوم

تنسيق كلية الإعلام علمي علوم، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط، وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 حتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام، منوهًا إلى أن الحدود الدنيا لـ تنسيق المرحلة الثانية جاءت كالتالي:

- الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 250 درجة فأكثر، أي بنسبة 60.98%.

-الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر، أي بنسبة 58.05%.

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تنسيق كلية إعلام المرحلة الثانية 2023 علمي علوم

تراوحت نسب القبول بكلية الإعلام للشعبة الأدبية من 80.49% حتى 77.07% فيما تراوحت بالشعبة العلمية من 75.61% حتى 60%.

وفي حال كنت ترغب في دخول كلية الإعلام لعام 2023، نستعرض معك فيما يأتي تنسيق كلية إعلام المرحلة الثانية 2023 علمي علوم وهذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال ما يلي:

• إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس علمي علوم:280 درجة.

• إعلام جنوب الوادي علمي علوم:279 درجة.

• إعلام القاهرة علمي علوم: 310 درجة.

• إعلام المنوفية علمي علوم:302 درجة.

• إعلام بني سويف علمي علوم: 292 درجة.

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ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكن الاستعلام عن تنسيق كلية الإعلام 2023 بالدرجات والنسبة المئوية في جميع الجامعات الحكومية بمحافظات مصر، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق، وإدخال رقم الجلوس والرقم السري، ثم طباعة بطاقة الترشيح، عبر هذا الرابط.

تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2023

يتم تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2024، على النحو التالي:

على الطالب أن يتوجه إلى موقع التنسيق الموجود على شبكة الإنترنت. من هنا

يقوم الطالب إدخال رقم الجلوس الخاص به والرقم السري.

يقوم الطالب بتسجيل الرغبات الخاصة به واحدة تلو الأخرى، وذلك على حسب ما ترغب به بالترتيب ووفقًا للترتيب الجغرافي.

اضغط على حفظ.

بعدها يقوم مكتب التنسيق بدراسة طلبك وترشيحك إلى أقرب كلية مناسبة لك.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.