أقسام كلية سياحة وفنادق تعليم تبادلي بجامعة حلوان ومميزات الدراسة بها

مميزات كلية سياحة فنادق تعليم تبادلي حلوان

أقسام كلية سياحة وفنادق تعليم تبادلي حلوان، أعلنت جامعة حلوان عن بدء برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق، والذي يعمل على تنمية قدرات الطالب بمهارات العمل، ويمنح البرنامج الطالب شهادة البكالوريوس في إدارة وتشغيل المطاعم من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

ويعتبر برنامج التعليم التبادلى هو نظام تعليمي وفترة الدراسة فيه أربع سنوات، ويعتمد على العمل والدراسة في وقت واحد، حيث يعمل الطالب في مطاعم شركة أمريكانا خمس أيام في الأسبوع، ويوم واحد فقط للدراسة في الكلية ويوم إجازة، ويعتمد نظام الدراسة فيه على الساعات المعتمدة وهي 123 ساعة معتمدة يمكن للطالب بعد اجتيازهم الحصول على درجة البكالوريوس.

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جامعة حلوان، فيتو

أقسام كلية سياحة وفنادق تعليم تبادلي حلوان

ويتساءل كثير من الطلاب عن أقسام كلية سياحة وفنادق تعليم تبادلي بجامعة حلوان، لكن لا يعرفون مفهوم التعليم التبادلي، وهو التعليم القائم على تبادل المناقشة والاسئلة والعمل والتدريب.

وتنقسم أقسام كلية سياحة وفنادق تعليم تبادلي حلوان إلى 3 تخصصات هي:

1. قسم التوجيه السياحي:

يهدف إلى تخريج طلاب ملمين بالمعارف المختلفة المرتبطة بتاريخ مصر وآثارها وحضارتها عبر العصور، وكذلك بالمعارف السياحية الأساسية التى تتيح له القدرة على العمل فى صناعة السياحة، والتعامل مع السائحين. ويهتم القسم اهتماما كبيرا بالتأهيل اللغوى للطالب، حيث يفرد فى برامجه الأكاديمية مساحة كبيرة لمقررات اللغات الأجنبية، كما يقدم برامج بثلاث لغات أساسية هى الإنجليزية والفرنسية والألمانية، بالإضافة إلى إتاحته الفرصة للطلاب للتأهيل اللغوى فى عدد من اللغات الأخرى.وتؤهل البرامج الأكاديمية التى يتيحها القسم للعمل فى مجال الإرشاد السياحى بصورة أساسية.

2- قسم الدراسات السياحية:

يهدف إلى تخريج طلاب ملمين بالمعارف والمهارات المطلوبة لسوق العمل السياحى المحلى والإقليمى، وتؤهل البرامج الأكاديمية المختلفة التى يتيحها القسم للعمل فى مختلف أقسام الشركات السياحية، وشركات الطيران، وأعمال المطارات، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الوظائف العامة التى تتناسب مع مهارات خريجى القسم.

3- قسم الإدارة الفندقية:

يهدف إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة مهنيا وفنيا وإداريا للعمل فى مجال الفندقة والضيافة والانخراط بنجاح في سوق العمل الفندقى محليًا وعالميًا.

مميزات كلية سياحة وفنادق تعليم تبادلي حلوان

تحتوي كلية سياحة وفنادق تعليم تبادلي حلوان على مجموعة من المزايا التي جعلت الإقبال عليها هذا العام شديدا، ولكن نظرًا لقلة الجامعات الموجودة فيها جعلتها تخضع لقبول أعداد ضئيلة من الطلاب ومن أبرز المزايا التي تتمتع بها:

يحصل الدارس على قيمة مالية مقابل العمل التدريبي الذي يقوم به بالمطاعم.

يقضي فيها الدارس معظم أيام الأسبوع من أجل التدريب ليصل لمستوى عالى من الكفاءة والخبرة.

تصل قيمة الشهرية للتدريب حوالي 800 جنيه مصري مقابل العمل التدريبي.

بالإضافة إلى الزيادة السنوية التي يحصل عليها طوال مدة الدراسة والتي تصل إلى خمسين جنيها مصريا.

يحصل الطالب على حوافز صيفية خلال العمل في أيام الإجازة الصيفية.

يصل راتب هذه المدة إلى 220 جنيها قابلة للزيادة على حسب كفاءة الطالب.

كما أن العمل في العطلات الرسمية بأحد الفنادق الخاضعة للكلية يكون بأجر مضاعف يحصل عليه الطالب.

كذلك مدة الإجازة في منتصف العام الأول ونهاية العام الدراسي تصل إلى 45 يوما بكل واحد منهما.

كلية السياحة والفنادق، فيتو



برنامج التعليم التبادلي كلية السياحة والفنادق

ويمكن للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها وكذلك خريجي الدبلومات التجارية- الزراعية- الصناعية- سياحة وفنادق، الالتحاق ببرنامج التعليم التبادلي كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان وجامعة الإسكندرية وجامعة الفيوم.

حيث يتم قبول الطلاب بعد الترشيح من خلال مكتب التنسيق، واجتياز اختبارات القبول التي تشمل مرحلتين: المرحلة الأولى: اختبارات القبول الشخصية يتم عقدها بمقر كلية السياحة والفنادق، والمرحلة الثانية اجتياز المقابلة الشخصية مع الشركة المقدمة للبرنامج، وهي شركات المطاعم والوجبات الجاهزة.

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