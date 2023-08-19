خمس أم ست سنوات، عدد ستوات كلية صيدلة بالجامعات المصرية بعد التعديلات الجديدة

في عام 1955، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 14/9/1955 بتحويل مدرسة الصيدلة بجامعة القاهرة إلى كلية، وبحلول ذلك الوقت، أصبحت جامعة فؤاد الأول تعرف باسم جامعة القاهرة، وكانت مدة الدراسة خمس سنوات، في البداية، ثم أربع سنوات فقط، ولكن تم تمديدها مرة أخرى إلى خمس سنوات، على أن تكون السنة الأولى هي السنة الاعدادية، وذلك لدراسة العلوم الطبيعية الأولية، حيث أن الطالب يدرس القواعد الاساسية في كلية العلوم قبل الالتحاق بكلية الصيدلة.

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ومؤخرا أدخل المجلس الأعلى للجامعات عددا من التغييرات على نظام الدراسة في كلية الصيدلة، حيث جعل دراسة الصيدلة ست سنوات على أن تكون السنة الدراسية الأخيرة هي سنة مخصصة للتدريب الشامل المتكامل.

ونص قرار المجلس الأعلى للجامعات باستبدال نظام الدراسة بكلية الصيدلة من 5 إلى 6 سنوات، حيث ستكون مدة الدراسة بكليات الصيدلة خمس سنوات، لنيل درجة البكالوريس «pharm d»، يعقبها سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

ويشترط لنيل درجة الماجستير في العلوم الصيدلية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في العلوم الصيدلية «فارم دي»، أو بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يقوم الطالب ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل..

ويشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في العلوم الصيدلية أن يكون حاصلًا لعلى درجة بكالوريوس الصيدلة «pharm d»، أو بكالوريوس الصيدلة من إحد الجاكعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات أو ان يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل.

ويشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير في العلوم الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات.

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مجالات العمل المتاحة لخريجي الصيدلة في الوقت الحالي

مجال الصيدلة من أكثر المجالات التي تتيح العمل الحر والمشاريع التي تساهم بالنهوض بالبنية التحتية للمجتمع، ولكن العمل بهذه المجالات له سلبية واحدة فقط وهو حاجته لرأس مال كبير وضخ مالي مستمر للمشروع وهو ما لا يقدر عليه الطالب حديث التخرج خاصة إلا لم تتوفر له مساعدة أسرية لتعثر الظروف المادية لها، وقد يسبب هذا عائقًا كبيرًا خاصة بعد القرار الرسمي من الدولة بإلغاء التكليف والتوظيف الحكومي للصيادلة، لكن العمل بالمجال التوظيفي لا يزال متاحًا في القطاعات الخاصة، حيث يتاح للصيادلة العمل في المستشفيات الخاصة وشركات تصنيع وتعبئة الأدوية والصيدليات الخاصة وهي منتشرة بكثرة في مصر والطلب على صيادلة للتوظيف فيها كبير، كذلك يمكنه العمل في مخازن الأدوية وتوريد العقاقير، ويمكن للصيدلي أن يعمل في صيدلية يمتلكها بالكامل أو يعمل في إدارة صيدلية يتملكها آخرون.

من مميزات دكتور صيدلي وجود التدريب في كل سنوات الدراسة حيث يوجد هناك 4 مواد تدريب أولي خلال سنوات الدراسة بالاضافة الى سنة الامتياز. ومن متطلبات برنامج دكتور صيدلي هو عمل مشروع بحثي قبل التخرج ويتراوح العمل على المشروع مدة 3 فصول تقريبًا ويتم ويتم تقديم مشروع البحث في يوم البحث العلمي في اخر السنة الدراسية

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