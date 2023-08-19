السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

ثنائي الدوري السعودي في قائمة منتخب البرازيل لتصفيات كأس العالم

منتخب البرازيل،فيتو
منتخب البرازيل،فيتو

اختار فرناندو دينيز مدرب منتخب البرازيل، قائمة لاعبي السيليساو استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، والتي شهدت وجود نيمار دا سيلفا لاعب الهلال وروجير إيبانيز مدافع أهلي جدة.

قائمة البرازيل وموعد مباراتي بوليفيا وبيرو

وضمت قائمة منتخب البرازيل التي أعلنها دينيز: 

في حراسة المرمى أليسون بيكر وإيدرسون وبينتو.

وفي الدفاع إيبانيز وماجاليش وماركينيوس ونينو ودانيلو وفاندرسون وكايو هنريكي ورينان لودي.

وفي خط الوسط أندري وجيمارايش وكاسيميرو وجولنتون ورافائيل فيجا.

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وفي الهجوم أنتوني ومارتينيلي وكونيا ونيمار وفينيسيوس جونيور وريتشارليسون ورودريخو.

وستلعب البرازيل المباراة الأولى على أرضها أمام بوليفيا في ستاديو أولمبيكو دو بارا في التاسع من الشهر المقبل سبتمبر، والثانية أمام بيرو في الثالث عشر من الشهر نفسه مونيومينتال دي ماتورين في فنزويلا.

استقبال حافل لنيمار في السعودية

وصل البرازيلي نيمار إلى السعودية، وذلك بعد ما أعلن الهلال السعودي بشكل رسمي ضم اللاعب قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال السعودي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر مجموعة من الصور بعد وصول نيمار إلى الأراضي السعودية وعلقت:"التاريخـي في الريـاض، العدسـات والأنظـار تتجه نحـو "نيمـار".

ويستعد الهلال السعودي لتقديم نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الجديد، للجماهير في حفل يسبق مباراة الفيحاء اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، فيما يخوض النجم البرازيلي أولى مبارياته بقميص "الزعيم" أمام الرائد يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة.

وذكر الهلال، في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا)، "تذاكر مباراة الهلال والفيحاء وحفل تقديم نيمار متوفرة للجميع، اشتري تذكرتك واحجز موقعك".

ويبدأ الحفل في تمام الساعة 7:15 مساءً على ملعب الملك فهد الدولي، فيما تنطلق المباراة عند الساعة 09:00.

وطرح النادي التذاكر على خمس فئات تبدأ من 20 ريالًا، مرورًا بـ50 و65 و75 ريالًا وانتهاءً بـ250 ريالًا.

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