الجمعة 18 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر والحفاظ عليه

تساقط الشعر، فيتو
تساقط الشعر، فيتو

تساقط الشعر من أشهر مشاكل الشعر وأكثرها انتشارا بين الفتيات لأسباب عديدة، ما يؤثر على مظهر الشعر وكثافته.

وتساقط الشعر مشكلة ليست عادية لذا يجب الاهتمام بها وذلك من خلال العناية بالشعر وعمل الوصفات الطبيعية المغذية للشعر. 

وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر.

المكونات:-

2 ملعقة من كلا من

زيت الجرجير

زيت الجوجوبا

زيت الصبار

زيت الصبار

زيت خروع

زيت السمسم

زيت الزيتون

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها جميع الزيوت التى ذكرناها بكميات متساوية.
  • نخلط الزيوت معا، حتى نحصل على خليط متجانس
  • ثم نحفظ الزيوت فى زجاجة محكمة الغلق.
  • ثم نستخدم القليل منها على فروة الرأس بعد كل استحمام، حيث تدلك فروة الرأس لمدة 5 دقائق.
  • مع مراعاة عدم غسل الشعر بعد الوصفة.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك 

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية، وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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