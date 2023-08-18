إقبال جماهيري كبير على حفل ميريام فارس في السعودية (فيديو وصور)

شهدت المملكة العربية السعودية إقبالا جماهيريا كبيرا على حفل الفنانة اللبنانية ميريام فارس المقام هناك ضمن فعاليات “موسم الجيمرز”.

حفل ميريام فارس ضمن موسم الجيمرز

ومن المفترض أن تقدم ميريام فارس باقة من أغانيها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح ومن أبرزهم أغنية “أنا مش أنانية”، أنا والشوق، نفسي أقولهالك وغيرهم.

حفل ميريام فارس، فيتو

ومن ناحية أخرى، حققت الفنانة ميريام فارس نجاحا كبيرا مع الفنان محمد منير في ديو الساحل الشمالي والذي طرح منذ أيام على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

Advertisements

حفل ميريام فارس، فيتو

أغنية الساحل الشمالي

أغنية الساحل الشمالي يتعاون فيها الكينج محمد منير مع ميريام فارس لأول مرة، ومن كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم.

كلمات أغنية الساحل الشمالي

وتقول كلماتها الساحل الشمالي:" بتعدي عن يميني وتعدي عن شمالي.. جننتي البحر كله في الساحل الشمالي.. يا اسمر مالك ومالي سيبني اتشمس فحالي.. ومتشغليش في قلبي دا انا قلبي لسه خالي.. انا كنت فحالي ماشي بسأل عمك غباشي.. هو المشمش مجاشي قال بس انتوا الحقوه.. بسأل عالشيوكولاته رد عليه بألاطة.. قالي مفيش غير بطاطا.. طب مش عايز جاتوه.. بردون وحياة ابوكا.. لأ ماتخدنيش في دوكا.. انا هجري على الفلوكة لحسن نتأخروا.. انا لسه جاي تاني من عند الفكهاني.. التفاح اللبناني بيقولوا خلصوه.. استنى لشهر ستة هتلاقي فكل حتة".

حفل ميريام فارس، فيتو