الجمعة 18 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مجد القاسم: سمير صبري صاحب فضل عليا (فيديو)

مجد القاسم في برنامج
مجد القاسم في برنامج بالخط العريض، فيتو

أكد المطرب السوري مجد القاسم أنه كانت تجمعه علاقة صداقة قوية بالفنان الراحل سمير غانم قائلا: "سمير غانم حالة من الحالات المبدعة والجمال والشخصية الطيبة الصادقة، وكان بيحب يسمع مني اغنية قسوة قلبك، وهو بالفعل كان حالة لا تكرر".

مجد القاسم 

كما كشف "القاسم" خلال لقائه مع برنامج "بالخط العريض" والمذاع على قناة الحياة عن موقف مهما جمعه بالفنان الراحل سمير صبري قائلا: "سمير صبري من الناس اللي ليهم فضل عليا بشكل غير مباشر". 

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سمير صبري وبرنامج هذا المساء 

وأضاف: "القصة إني كنت بغني على العود في نهاية ١٩٩٥ في مكان فيه رجال أعمال، فشافني صحفي كبير وقالي أنا صديقي سمير صبري وبعتني ليه في برنامج هذا المساء، فروحت وقدمت خلال البرنامج موال يا من هواه، فسمير صبري قالي إيه الجمال ده قولي موال تاني، فتاني يوم من البرنامج كنت حديث الشارع". 

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مجد القاسم سمير غانم سمير صبري برنامج بالخط العريض قناة الحياة الفنان مجد القاسم

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