محمد الحلو تعليقا على واقعة عمار يا سعودية: هرد في الوقت المناسب

أثار الفنان محمد الحلو جدلا كبيرا، وذلك بعد استبداله كلمات أغنية "عمار يا إسكندرية" بجملة "عمار يا سعودية" وذلك خلال حفل "كاسيت 90" الذي أقيم في جدة يوم الأربعاء الماضي.

الهجوم علي محمد الحلو

وتعرض محمد الحلو لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أستبدل كلمات أغنية "عمار يا إسكندرية" بجملة " عمار يا سعودية" خلال حفل "كاسيت 90" الذي أقيم في جدة

وعلق الفنان محمد الحلو علي الهجوم الذي تعرض له علي السوشيال ميديا بسبب استبداله كلمات أغنية "عمار يا إسكندرية" بجملة "عمار يا سعودية" وقال في تصريح خاص لـ"فيتو" إنه سيرد علي الهجوم والانتقادات التي تعرض لها بسبب استبداله كلمات أغنية "عمار يا إسكندرية" في الوقت المناسب وقريبا للغاية.

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وكان الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، علق على واقعة استبدال الفنان محمد الحلو جملة عمار يا إسكندرية بـ عمار يا سعودية، وذلك خلال حفل كاسيت 90 بمدينة جدة.

وجاء ذلك بعدما أثار تغيير كلمات الأغنية خلافا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم الموسيقيين، في بيان له: النقابة لم ترَ أن الفنان محمد الحلو أساء إلى أحد، وأن ما حدث منه، كلمات شكر ومدح وليس عبارات ذم أو إهانة في حق أي أحد.

وتابع: ومن ثم فإن النقابة لا تعاقب ولا تحيل إلى التحقيق على عبارات الشكر والمدح.. وفي الوقت ذاته النقابة تقف ضد أي إساءة أو إهانة في حق أي دولة.

على الجانب الآخر، كان بدأ الفنان محمد الحلو، حفله ضمن فعاليات حفل كاسيت 90 الذي أقيم ضمن حفلات صيف جدة 2023 يوم الأربعاء الماضي، بتتر مسلسل ليالي الحلمية وتغني بأغنية ليه يا زمن ما سبتناش أبرياء، وعقبها بأغنيته الشهيرة تتر مسلسل زيزينيا وهي “عمار يا إسكندرية” وغير كلماتها قائلًا عمار يا (سعودية) ألف شكر لتركي آل الشيخ على شرف وجودي معاكم.. وسط تفاعل جماهيري كبير.

وأشعل كل من المطرب والملحن حميد الشاعري والمطرب هشام عباس، حفل كاسيت 90 والمقام على مسرح بنش مارك بجدة في المملكة العربية السعودية.

حميد الشاعري وهشام عباس

وتغنى الثنائي بالديو الشهير "عيني"، كما ردد الجمهور معهم كلمات الأغنية وسط تفاعل كبير.

أغنية عيني

يشار إلى أن أن أغنية "عيني" تأتي ضمن ألبوم حميد الشاعري والذي صدر عام 1997 من إنتاج شركة عالم الفن، وشاركه الغناء فيها المطرب هشام عباس.

كما شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا كموديل في كليب هذه الأغنية.

حفل كاسيت 90 في جدة

وشهد مسرح الحفل بالمملكة العربية السعودية إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا لحضور حفل نجوم التسعينيات، والذي يحمل شعار "كاسيت 90".

كاسيت 90

ويضم حفل “كاسيت 90” كوكبة من نجوم التسعينات وعلى رأسهم حميد الشاعري، رفقة كل الفنانين سيمون ومحمد محيي، هشام عباس ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق وحسام حسنى وخالد عجاج.