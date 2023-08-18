أنغام vs شيرين.. تفاصيل أزمة تصريحات فجر السعيد حول لقب صوت مصر (فيديو)

أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت عن رأيها في التنافس حول لقب "صوت مصر"، مؤكدة أن صوت شيرين عبد الوهاب أفضل من صوت أنغام.

فجر السعيد تكشف عن رأيها في لقب صوت مصر

وقالت "فجر" عبر مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":" إنها ليست من عشاق أنغام، ولكنها أفضل من غيرها من المطربات المتواجدات علي الساحة حاليا، ولكنها ليست أفضل من شيرين عبد الوهاب، صوت مصر كلمة كبيرة.

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وأضافت:" أم كلثوم كانت صوت مصر، وإذا نقارن بالأسماء الموجودة آمال ماهر، ومي فاروق، وريهام عبد الحكيم ممكن يكونوا صوت مصر، وفي أصوات كتيرة موجودة تستحق لقب صوت مصر ولكن ماعندهمش شهرة أنغام.

وتابعت:"وإذا بقارن بينها وبين شيرين صوت الأخيرة أفضل"

كما علقت فجر السعيد علي الفيديو قائلة:" أنغام ليست صوت مصر أبدا، شيرين أفضل من أنغام، ولكن من يجوز تلقيبها بصوت مصر يجب أن يتميز صوتها بـ إمكانيات لا تمتلكها أنغام، وأكبر من صوتها.

وأضافت:" هذا اللقب لا يناسب حاليا إلا آمال ماهر ومي فاروق وريهام عبد الحكيم، وشيرين تلعب في منطقة منفردة وصوتها لن يتكرر لديها بحة مصرية خاصة لا ينافسها أحد.

ومن ناحية أخرى تذيع شبكة تليفزيون الحياة الليلة حفل الفنانة أنغام ضمن مهرجان العلمين الدولي المنعقد تحت شعار «العالم علمين».

ومن المقرر أن يتم إذاعة حفل الفنانة أنغام في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم، ويقود المايسترو هاني فرحات الأوركسترا في حفل أنغام بمهرجان العلمين الجديدة.

وفي سياق متصل، كانت شاشة dmc أعلنت عن نقلها الحفل أيضا الليلة.

مهرجان Al Alamein Awards

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي

ومع نهاية أيام المهرجان يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة.

قامات فنية في مهرجان العلمين الجديدة

وشهد مؤتمر مهرجان العلمين الجديدة، حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وحازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعماد متعب نجم الأهلي السابق، والدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، والناقد الرياضي حسن المستكاوي، والناقد طارق الشناوي.