طارق الشناوي: توجد مشاكل في سيناريو فيلم بيت الروبي

علق الناقد الفني طارق الشناوي علي احتفال صناع فيلم “بيت الروبي” بتحقيقه أعلي إيرادات في تاريخ السينما ، حسبما أعلن بيتر ميمي مخرج العمل خلال حسابه الشخصي عبر فيس بوك".

إيرادات فيلم بيت الروبي

وقال طارق الشناوي في تصريح خاص لـ"فيتو":" هو التعبير إلي حد ما ليس منضبطا ، ولكن من الممكن أن نقول إن فيلم بيت الروبي من أعلي الإيرادات في تاريخ السينما ، ولكن إذا قلنا إن الفيلم هو الأعلي إيرادات في تاريخ السينما فهذا معناه أنهم رصدوا رصدا رقميا من الثلاثينيات مثلا.. وعلشان تعمل رصد رقمي هذا يحتاج دراسات اقتصادية عميقة".

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و أضاف:" قيمة الجنيه وعدد السكان وعدد الشاشات في دور العرض يعني مثلا من المؤكد أن ليلي مراد وإسماعيل ياسين من أكثر النجوم الذين حققو أعلي إيرادات في تاريخ السينما.. لكن ممكن أقول أن فيلم بيت الروبي في السنوات الخمس الأخيرة أعلي إيرادات هذا هو التعبير الصحيح..وهناك أفلام سينمائية لها أرقام ضخمة للغاية مثل خلي بالك من زوزو وأبي فوق الشجرة ".

واستطرد قائلا:" فيلم بيت الروبي فيه جاذبية بسبب كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي عارف جمهوره كويس في السينما.. هذا المخرج يجيد قراءة الجمهور سواء السينما أو التلفزيون ولكن بيت الروبي من حيث السيناريو ليس من أفضل الأعمال وهناك مشكلات بالسيناريو ولكن الفيلم فكرة عصرية".

واحتفل المخرج بيتر ميمي بتحقيق فيلم بيت الروبي أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والتي تجاوزت ١٢٠ مليون جنيه.

وكتب بيتر ميمي في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيها:" الحمد لله والشكر لله رسميا #بيت_الروبي أعلى إيراد فى تاريخ السينما المصرية".

فيلم بيت الروبي

وانطلق "بيت الروبي" فى جميع دور العرض التركية، حيث استقبله المسئولين عن السينمات والجمهور بحفاوة كبيرة كما امتلأت صالات العرض ببوسترات الفيلم مع عمليات دعاية مكثفة، ليكون بيت الروبي سببا فى فتح سوق جديد للأفلام المصرية والعربية فى تركيا يساهم فى توسيع نطاق السينما المصرية.

أبطال بيت الروبي

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم بيت الروبي فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حاليًا ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.