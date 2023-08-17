عالجى تقصف الشعر بزيت السمك وجوز الهند

تقصف الشعر من الإصابات المزعجة التى تؤثر على جمال الشعر وكثافته، ومظهره، وللأسف يحدث التقصف نتيجة المكواه والاستشوار بكثرة مع إهمال العناية بالشعر.

وتحرص الفتيات دائما على إخفاء التقصف وعلاجه بطرق عديدة، ولكنهن عادة يفضلن الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر وتساعد فى علاجه.

وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر.

المكونات:

5 كبسولات أوميجا

3 ملاعق زيت جوز الهند

2 ملعقة زيت لافندر

الطريقة:

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نفتح كبسولات الأوميجا ونأخذ الزيت بداخلها.

نضيف له زيت جوز الهند وزيت اللافندر ونقلب جيدا.

ثم نرفعهم على النار حتى الغليان.

ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه يهدأ.

ثم ندهن به الشعر مع الابتعاد عن الجذور.

نلف الشعر لأعلى ونغطيه بمنشفة جافة لمدة 40 دقيقة.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء والشامبو.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية، وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.