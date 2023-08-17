الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تشكيل لجنة تسليم وتسلم بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية

تشكيل لجنة تسليم
تشكيل لجنة تسليم وتسلم بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية

أصدر الدكتور  جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، قرارًا بتشكيل لجنة التسليم والتسلم بين جامعتي بنها الأهلية والحكومية.

txt

رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد وزارة التخطيط لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها

txt

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تفتح باب التقديم لطلاب "الثانوية" وتستعد للعام الدراسى الجديد بأفضل خدمة تعليمية


وضمت اللجنة كلا من الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور مصطفى راشد العبادي مستشار مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية للمراجعة المالية وعميد كلية التجارة جامعة بنها السابق، والدكتور محمد عبدالغفار مستشار مجلس الأمناء للشئون الهندسية ومسؤول المتابعة الفنية لمشروعات الجامعة الإنشائية.

Advertisements


كما ضمت اللجنة سامية عبد الحميد القائم بعمل أمين عام جامعة بنها الأهلية، والأستاذ أحمد شاهين بالشئون القانونية بجامعة بنها الأهلية، وعماد عيسى الشئون المالية بجامعة بنها الأهلية، وعلاء الدين عبد المغني أمين مخازن جامعة بنها الأهلية.


وأكد رئيس مجلس الأمناء أن اللجنة سوف تولى مهام الفصل فى بعض الأمور المعلقة بين الجامعتين، والعمل على تطبيق إجراءات مالية وإدارية منضبطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية الدكتور جمال سوسه الدكتور جمال السعيد جامعة بنها الاهلية جامعة بنها الاهلية بالعبور

مواد متعلقة

صعود 3 فرق من جامعة المنصورة الجديدة للتصفيات في الأكاديمية البحرية

قافلة بيئية متكاملة من جامعة المنيا لقرية ريحانة بمركز أبوقرقاص

جامعة بنها الأهلية بالعبور تحذر من جهات تقدم خدماتها دون سند قانوني

أمين المجلس الأعلى للآثار يفتتح أعمال تطوير جامع الأقمر بتكلفة 14 مليون جنيه (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

بعد رفض الزمالك بيع زيزو، نجم الأهلي على رادار الشباب السعودي

تعرف على موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء تأخير الساعة 60 دقيقة

رئيس مكافحة كورونا يقدم روشتة الوقاية المبكرة من المتحور الجديد للفيروس

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-8-2023 في ختام التعاملات

كرة اليد، مونبيليه يهدي الأهلي بطاقة التأهل لنهائي كأس الأبطال لمواجهة برشلونة

رسوم استيراد السيارات الجديدة من الخارج للاستخدام الشخصي (إنفوجراف)

بعد تأجيل زيادتها، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الحالية

ترامب يكشف عن كارثة تواجه أمريكا أكثر خطورة من خسارة أي حرب

Advertisements

منوعات

المزيد

تيك توك كلمة السر في النزال المرتقب بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

لبخة الصفصاف، العالم يتحدث عن مسكن آلام اكتشفه المصريون قبل 3500 عام

دراسة علمية تكشف حقائق جديدة عن رجل الثلج

سائحان أمريكيان يتسببان في تأخر افتتاح برج إيفل، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 17-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-8-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 17-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسوم استيراد السيارات الجديدة من الخارج للاستخدام الشخصي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النعناع في المنام وعلاقته بالرزق الكبير والأخبار السعيدة

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بارتكاب الأفعال الخاطئة والذنوب

أبرزها أحكام الجمع والقصر.. أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في مسائل الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية