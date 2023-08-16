جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تفتح باب التقديم لطلاب "الثانوية" وتستعد للعام الدراسى الجديد بأفضل خدمة تعليمية

• بروتوكولات تعاون مع مؤسسات عالمية لتقديم مستوى متميز فى مختلف التخصصات.. ونخبة من أفضل أعضاء هيئة التدريس

• برامج دراسية مميزة بجميع الكليات لتقديم خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل على المستويين المحلى والدولى

• د. أشرف حيدر: ملتزمون بمعايير الجودة العالمية فى نظم التعليم.. وتعظيم الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة

• مى عبد البر مدير عام القبول والتسجيل: التقديم لكليات الجامعة يتم بنظام التقديم الإلكترونى المباشر بطرق سهلة وبسيطة



أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للعام الدراسي 2023 / 2024 لطلاب الثانوية، حيث تستعد الجامعة للعام الدراسى الجديد، بأقوى الخدمات التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تحظى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمكانة علمية مرموقة على مستوى الجامعات وهو ما انعكس فى العدد الكبير من بروتوكولات التعاون التى وقعتها مع كبرى جامعات العالم من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى، بجانب كونها من الجامعات الرائدة فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى استجابة لتوجه الدولة الذى يسعى إلى تحويل الجامعات الكبرى إلى "جامعات ذكية" تطبق أعلى معايير الجودة فى طرق التدريس، برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يولى العملية التعليمية اهتماما كبيرا، ويحرص بشكل مستمر على خلق وابتكار أفكار خارج الصندوق لتصبح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أهم وأبرز الجامعات المصرية الخاصة من خلال التجديد المستمر والتطوير الدائم.

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وقال د. أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة أحدثت نقلة نوعية هائلة فى التعليم العالى، من حيث الكم والكيف، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية فى نظم التعليم وطرق التدريس، إلى جانب الانفتاح على العالم الخارجى بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كبرى جامعات العالم وخاصة جامعات دول الاتحاد الأوروبى، ونقله أيضا فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتعظيم الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، موضحا أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعد أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الإلكترونى والرقمى.



وأكد د. حيدر أن الجامعة تهدف إلى تخريج كوادر رفيعة المستوى مؤهلة لسوق العمل ولخدمة الوطن والمجتمع فى جميع المجالات، وتوفير خدمات تعليمية متميز وعالية الجودة تضاهي الجامعات الدولية، موضحا أن إدارة الجامعة أخذت على عاتقها تقديم خدمات متنوعة للطلاب بأسعار معقولة بحيث لا تكون عبء على المواطن المصري في ظل حرص الدولة ومؤسسات القطاع الخاص على التكاتف والنهوض بمستوى الحياة التعليمية، موضحا أن الجامعة تعمل على تقديم كل الخدمات التى يحتاجها الطلاب أثناء عملية التعليم، بمواصفات عالمية، وتوفر للطلاب سوق عمل بعد تخرجه من الجامعة، فيمكن للطالب المتخرج من هذه الجامعة أن يعمل في عدد كبير من القطاعات.

وأكدت مى عبد البر مدير عام القبول والتسجيل بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن التقديم لكليات الجامعة يتم بنظام التقديم الإلكتروني المباشر لكافة الكليات بالجامعة طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، حيث تم فتح باب القبول للحاصلين على الثانوية العامة المصرية مع استمرار قبول الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها.

وأوضحت مى عبد البر مدير عام القبول والتسجيل، أنه يمكن للطالب التقدم للكلية التي يرغب في الالتحاق بها إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة، ويتاح التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.

وأشارت "مى عبد البر" إلى أن الطلاب يسعون دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمى ودولى يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية.

ولفتت مى عبد البر مدير عام القبول والتسجيل، إلى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستحوذ على النصيب الأكبر من بين كل الجامعات فى تقدم الطلاب للالتحاق بها، موضحة أن الجامعة وإدارتها تراعى البعد الاجتماعى جيدا من ناحية المصروفات الدراسية، مشيرا الى التطوير المستمر للعملية التعليمية بالجامعة وإدخال التعليم الرقمى والتخصصات الحديثة بمختلف كليات الجامعة مما يجعلها من الجامعات التى تهتم بالجودة التعليمية وتطوير أدائها بشكل مستمر وأعمال التطوير التكنولوجى الذى يتماشى مع استرتيجية تطوير التعليم الجامعى والجهود التى تبذلها الدولة من أجل الارتقاء بمستوى التعليم العالى والجامعى ولإعداد خريجين على مستوى عال من التعليم والتأهيل لأسواق العمل المحلية والخارجية، كما أن إدارة الجامعة توفر جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن فى مصر.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.

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