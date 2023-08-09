الأربعاء 09 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

خطوات تساعدك في وقف بكاء طفلك حديث الولادة

بكاء الطفل، فيتو
بكاء الطفل، فيتو

البكاء من سمات الطفل حديثي الولادة والرضيع، لأن الطفل لا يستطيع التعبير عن ما يشعر به سواء كان جائع أو يريد تغيير الحفاض أو يعانى من آلام البطن إلا من خلال البكاء.

والبكاء أمر يزعج الأمهات كثيرًا ولكن عادة لا يستمر فبمجرد تلبية حاجة الطفل من الرضاعة وتغيير الحفاض وعلاج المغص، يهدأ الطفل ينام، ولكن أحيانَا يستمر بكاء الطفل ولا تستطيع الأم هما تهدئته.

نصائح مهمة تساعد الأمهات في وقف بكاء الطفل حديثي الولادة 

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه عند بكاء الطفل يجب التأكد من أنه غير جائع وأنه لا يحتاج إلى تغيير الحفاض، وفي حالة استمرار البكاء وبشده بدون توقف، يجب على الأم أن تحمل الطفل بالطرق التالية:

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  • يجب على الأم أن تفرد ذراع الطفل اليمنى علي الشمال على صدره وسندهم بيديها الشمال.
  • يجب وضع مقعدة الطفل على يد الأم اليمنى.
  • جعل الطفل يميل ٤٥ درجة، وعلى الفور سيهدأ الطفل ويكف عن البكاء.
بكاء الطفل حديثي الولادة، فيتو

وأضاف شبيب، أن اتباع الخطوات السابقة التي ذكرناها بشكل صحيح، ستجعل الطفل يكف عن البكاء فى الحال، وذلك لأن هذا الوضع يهدئ الجهاز العصبي للطفل، كما أنه يهدئ التقلصات التي في بطنه، التي تسبب المغص ومن ثم بكاءه المستمر.

وبشكل عام على الأم أن تكون أكثر صبرا وان تعلم جيدا أنه من الطبيعي أن يبكى الطفل وأن تكون ساعات نومه عند ولادته متقطعة وغير منتظمة وهذا أمر طبيعي ومع مرور الوقت وحتى إتمام الطفل العام الأول من عمره يستطيع الطفل ضبط مواعيد نومه حيث تكون عدد ساعات نومه ليلا ما يريح الأم كثيرًا.

 

خطوات العناية بالطفل الرضيع 

ويجب على الأم أن تهتم بالطفل الرضيع من حيث المواظبة على مواعيد الرضاعة وكذلك الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبللت، مع مراعاة رضاعة الطفل فى الأوضاع الصحيحة حتى لا يصاب بالمغص، ومع إتمام الطفل 6 أشهر من عمره، يجب إدخال الخضروات والفاكهة الطازجة له، ثم إدخال الطعام الصلب له ومع إتمام الطفل عام يتم تقديم جميع الأطعمة له بما فى ذلك القليل من الملح والسكر مع اللبن الحليب العادي.

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أهمية الرضاعة الطبيعية لطفلك

وتعتبر الرضاعة الطبيعية الأفضل للأطفال فهي تكسبهم مناعة قوية وتحافظ على نموهم بشكل صحى، وفى حالة الشعور بأن لبن الثدي قليل يجب تناول المكملات التي تدر لبن الثدي والإكثار من شرب الماء والسوائل والعصائر الطبيعية، والتغذية الجيدة للأم والإكثار من الرضاعة.

 

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